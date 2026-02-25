Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bắt đối tượng truy nã đặc biệt Hoàng Ngọc Ánh

25-02-2026 - 14:40 PM | Xã hội

Ngày 24/2, Công an phường Ngô Quyền bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt Hoàng Ngọc Ánh (SN 2002) về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy khi đang lẩn trốn tại Cửa khẩu Mộc Bài.

Ngày 24/02, Tổ Cảnh sát phòng chống tội phạm - Công an phường Ngô Quyền tiến hành bắt giữ đối tượng Hoàng Ngọc Ánh, sinh năm 2002, có nơi cư trú trước khi bỏ trốn tại thôn Tiên Hội, xã An Tiến, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng.

Công an phường Ngô Quyền bắt giữ đối tượng truy nã Hoàng Ngọc Ánh

Trước đó, đối tượng Hoàng Ngọc Ánh bị truy nã theo Quyết định truy nã đặc biệt ngày 27/11/2024 của Cơ quan Thi hành án hình sự Công an thành phố Hải Phòng về tội danh Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Trong quá trình lẩn trốn, Hoàng Ngọc Ánh bị phát hiện và bắt giữ tại khu vực cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh.

Hiện Công an phường Ngô Quyền phối hợp với Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp Công an thành phố Hải Phòng hoàn chỉnh hồ sơ, xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.

Theo Nam An

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Bảo hiểm xã hội Việt Nam phát thông báo quan trọng tới người dân cả nước

Bảo hiểm xã hội Việt Nam phát thông báo quan trọng tới người dân cả nước Nổi bật

Người dân chú ý: Quy định mới về đăng ký thường trú, tạm trú

Người dân chú ý: Quy định mới về đăng ký thường trú, tạm trú Nổi bật

Tìm ra người xe ôm bị tố "chặt chém" khách Tây 1 triệu đồng cho cuốc xe 7km, đã được mời lên phường

Tìm ra người xe ôm bị tố "chặt chém" khách Tây 1 triệu đồng cho cuốc xe 7km, đã được mời lên phường

14:31 , 25/02/2026
Gắn điện thoại xem Google Maps khi lái xe có bị phạt?

Gắn điện thoại xem Google Maps khi lái xe có bị phạt?

14:14 , 25/02/2026
Kết bạn Zalo “Trần Đạt” để mua hàng online, người đàn ông SN 1986 lập tức "bay màu" 25 triệu, bị chặn liên lạc ngay sau cú chuyển khoản

Kết bạn Zalo “Trần Đạt” để mua hàng online, người đàn ông SN 1986 lập tức "bay màu" 25 triệu, bị chặn liên lạc ngay sau cú chuyển khoản

14:10 , 25/02/2026
Công an tìm 18 nạn nhân của chủ tài khoản Facebook “Huy Trần”

Công an tìm 18 nạn nhân của chủ tài khoản Facebook “Huy Trần”

13:59 , 25/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên