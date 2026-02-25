Bắt đối tượng truy nã đặc biệt Hoàng Ngọc Ánh

Ngày 24/02, Tổ Cảnh sát phòng chống tội phạm - Công an phường Ngô Quyền tiến hành bắt giữ đối tượng Hoàng Ngọc Ánh, sinh năm 2002, có nơi cư trú trước khi bỏ trốn tại thôn Tiên Hội, xã An Tiến, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng.

Công an phường Ngô Quyền bắt giữ đối tượng truy nã Hoàng Ngọc Ánh

Trước đó, đối tượng Hoàng Ngọc Ánh bị truy nã theo Quyết định truy nã đặc biệt ngày 27/11/2024 của Cơ quan Thi hành án hình sự Công an thành phố Hải Phòng về tội danh Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Trong quá trình lẩn trốn, Hoàng Ngọc Ánh bị phát hiện và bắt giữ tại khu vực cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh.

Hiện Công an phường Ngô Quyền phối hợp với Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp Công an thành phố Hải Phòng hoàn chỉnh hồ sơ, xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.