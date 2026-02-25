Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tìm ra người xe ôm bị tố "chặt chém" khách Tây 1 triệu đồng cho cuốc xe 7km, đã được mời lên phường

25-02-2026 - 14:31 PM | Xã hội

Công an phường Hoàn Kiếm đã mời người lái xe ôm lên làm việc, đồng thời đang triển khai công tác nghiệp vụ.

Sự việc nữ du khách người Mỹ tố bị xe ôm “chặt chém” số tiền 1 triệu đồng cho quãng đường 7km từ Bảo tàng Dân tộc học (đường Nguyễn Văn Huyên, phường Nghĩa Đô) lên phố Tràng Tiền (phường Hoàn Kiếm), Hà Nội đang nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận.

Mới đây, trao đổi với báo Dân trí, lãnh đạo UBND phường Hoàn Kiếm cho biết, công an phường này vừa mời một người lái xe ôm lên làm việc về hành vi “chặt chém” nữ du khách. Công an đã lấy lời kể của người xe ôm, đồng thời đang triển khai công tác nghiệp vụ.

Hình ảnh người xe ôm và nữ du khách chụp ảnh trên phố đường tàu.

Trước đó, nguồn tin trên báo Tiền Phong cho hay, vào chiều ngày 24/2, nữ du khách người Mỹ tên Clarissa bắt xe ôm từ Bảo tàng Dân tộc học lên phố Tràng Tiền.

Clarissa được một người xe ôm mời chào, sau đó cô đã lên xe và chở cuốc đi quãng đường khoảng 7km. Trên đường đi, Clarissa được xe ôm chở lên phố đường tàu Khâm Thiên (phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám) chụp ảnh, rồi đi tiếp đến điểm cuối là phố Tràng Tiền.

Khi thanh toán tiền cuốc xe, nữ du khách cho biết đã bị xe ôm “chặt chém” số tiền là 1 triệu đồng. Sự việc sau đó được chia sẻ trên mạng xã hội khiến nhiều người bất bình, mong sự việc sớm được làm sáng tỏ.

Theo Lam Giang

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Bảo hiểm xã hội Việt Nam phát thông báo quan trọng tới người dân cả nước

Bảo hiểm xã hội Việt Nam phát thông báo quan trọng tới người dân cả nước Nổi bật

Người dân chú ý: Quy định mới về đăng ký thường trú, tạm trú

Người dân chú ý: Quy định mới về đăng ký thường trú, tạm trú Nổi bật

Gắn điện thoại xem Google Maps khi lái xe có bị phạt?

Gắn điện thoại xem Google Maps khi lái xe có bị phạt?

14:14 , 25/02/2026
Kết bạn Zalo “Trần Đạt” để mua hàng online, người đàn ông SN 1986 lập tức "bay màu" 25 triệu, bị chặn liên lạc ngay sau cú chuyển khoản

Kết bạn Zalo “Trần Đạt” để mua hàng online, người đàn ông SN 1986 lập tức "bay màu" 25 triệu, bị chặn liên lạc ngay sau cú chuyển khoản

14:10 , 25/02/2026
Công an tìm 18 nạn nhân của chủ tài khoản Facebook “Huy Trần”

Công an tìm 18 nạn nhân của chủ tài khoản Facebook “Huy Trần”

13:59 , 25/02/2026
Chiêu lừa đảo tinh vi đang hoành hành nhiều tỉnh thành: Người dân tuyệt đối không cung cấp những giấy tờ này qua mạng

Chiêu lừa đảo tinh vi đang hoành hành nhiều tỉnh thành: Người dân tuyệt đối không cung cấp những giấy tờ này qua mạng

13:47 , 25/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên