Nháy đèn loạn, đi ngược chiều trên cao tốc, nữ tài xế khai gì với công an?

Những ngày vừa qua, mạng xã hội liên tục chia sẻ đoạn camera hành trình ghi lại cảnh một chiếc xe ô tô nháy đèn liên tục, chạy ngược chiều vượt hàng dài các phương tiện trên cao tốc. Hành vi của tài xế khiến dư luận bức xúc.





Theo đó, sự việc xảy ra vào lúc 15h25' ngày 22/2, tại km125+300 trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Thời điểm này, tài xế điều khiển ô tô bán tải mang BKS: 24A-172.xx đi không đúng làn đường quy định (đi vào làn đường ngược chiều). Đi vào làn ngược chiều, người này còn liên tục nháy đèn pha với xe đi chiều ngược lại để xin đường.

Ngày 24/2, tài xế vi phạm đã đến trụ sở cơ quan công an để làm việc. Người này được xác định là chị Hồ Ngọc H. (SN 1997, trú tại phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai). Với vi phạm trên, chị Hồ Ngọc H. sẽ bị xử phạt 5 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Báo Sức khỏe và Đời sống thông tin, trong buổi làm việc, chị Hồ Ngọc H. khai do có việc gấp nên đã điều khiển xe đi sang làn đường ngược chiều để vượt qua các phương tiện đang di chuyển chậm phía trước. Quá trình điều khiển phương tiện, tài xế có hành động liên tục nháy đèn xin đường.

Cục Cảnh sát Giao thông Cảnh cũng đưa ra cảnh báo với các tài xế: Dù không có lực lượng làm nhiệm vụ ngoài đường hay camera, nhưng với những trường hợp vi phạm được nhân dân phản ánh hoặc đưa lên mạng xã hội, CSGT sẽ xác minh xử lý theo quy định.