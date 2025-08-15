Ông Đoàn Bảo Châu vừa bị truy nã đặc biệt là ai?

Tối 14/8, Công an TP Hà Nội phát thông báo truy nã đối tượng Đoàn Bảo Châu (57 tuổi, ở phường Giảng Võ, Hà Nội).

Đối tượng Đoàn Bảo Châu có vết sẹo thẳng 0,5 cm cách 1 cm trên sau cánh mũi phải, là đặc điểm nhận dạng.

Công an Hà Nội cho hay, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất.

Ông Châu bị Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội truy nã về tội Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Theo thông tin trên tờ Tiền phong, ông Đoàn Bảo Châu là võ sư karate. Tuy nhiên, ông này có nhiều hoạt động chống phá Đảng, chính quyền, đi ngược lại lợi ích của đất nước.

Chân dung Đoàn Bảo Châu (Ảnh trên trang cá nhân của bị can).

Hồi cuối tháng 6/2025, ông Châu bị khởi tố để điều tra về tội Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, theo khoản 1 điều 117 Bộ luật Hình sự và bỏ trốn từ tháng 7/2024 và hiện không biết rõ đang ở đâu.

Theo thuật lại trên báo VnExpress, trên trang Facebook cá nhân có tick xanh, ông Châu có hơn 215.000 người theo dõi, tối 14/8, ông Châu chia sẻ lại bài viết từ hôm 8/7, kể lại sự việc bị khởi tố trước đó. Ông Châu giới thiệu là nhà văn có 6 cuốn tiểu thuyết đã xuất bản và là võ sư.

Ngoài ra, theo miêu tả trên tờ Thanh niên,ông Đoàn Bảo Châu được biết đến là một võ sư karate. Trong môn võ này, ông Đoàn Bảo Châu đạt cấp huyền đai đệ ngũ đẳng của Hệ phái Đoàn Long karatedo.

Hồi tháng 7/2017, bị can Châu giao đấu với võ sư Pierre Francois Flores (49 tuổi, quốc tịch Canada). Ông Pierre Francois Flores là cao đồ võ cổ truyền theo chi phái Vịnh Xuân Nam Anh tại Canada.

Trận đấu chỉ diễn ra trong khoảng 3 phút, bằng đòn liên hoàn chân, tay, võ sư Francois Flores đã hạ knock-out Đoàn Bảo Châu.