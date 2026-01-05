Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ông Donald Trump lại đe dọa về Greenland, Đan Mạch phản ứng mạnh

05-01-2026 - 09:37 AM | Tài chính quốc tế

Tổng thống Mỹ Donald Trump nhắc lại lời đe dọa kiểm soát Greenland trong cuộc phỏng vấn với tạp chí The Atlantic.

“Nói về việc Mỹ kiểm soát Greenland là hoàn toàn vô lý. Mỹ không có quyền sáp nhập bất kỳ quốc gia nào trong 3 vùng lãnh thổ thuộc Vương quốc Đan Mạch” - Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen tuyên bố hôm 4-1.

“Tôi mạnh mẽ kêu gọi Mỹ ngừng các mối đe dọa chống lại một đồng minh thân thiết trong lịch sử và chống lại một quốc gia, một dân tộc khác”. 

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Thủ tướng Greenland Jens-Frederik Nielsen cũng tuyên bố hôm 4-1: “Khi tổng thống Mỹ nói rằng ‘chúng ta cần Greenland’ và liên kết chúng tôi với Venezuela cùng sự can thiệp quân sự, điều đó không chỉ sai mà còn thiếu tôn trọng”.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump trả lời phỏng vấn tạp chí The Atlantic: “Chúng ta cần Greenland, rất cần. Chúng ta cần (Greenland) để phòng thủ”.

Phát biểu được ông đưa ra một ngày sau khi Mỹ bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và cho biết Washington sẽ “điều hành" quốc gia Mỹ Latin này.

Vào ngày 21-12, Tổng thống Donald Trump bổ nhiệm Thống đốc Louisiana Jeff Landry làm đặc phái viên tại Greenland. Đan Mạch và Greenland đã chỉ trích sự quan tâm của Washington đối với hòn đảo giàu khoáng sản ở Bắc Cực này.

Tổng thống Donald Trump từng ủng hộ Greenland, lãnh thổ tự trị của Đan Mạch, trở thành một phần của Mỹ. Greenland nằm giữa châu Âu và Bắc Mỹ, biến nơi đây thành một địa điểm quan trọng cho hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo của Mỹ.

Nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú của Greenland cũng được xem là rất hấp dẫn khi Mỹ hy vọng giảm sự phụ thuộc vào hàng xuất khẩu của Trung Quốc.

Greenland tuyên bố độc lập theo một thỏa thuận năm 2009 nhưng vẫn phụ thuộc nhiều vào trợ cấp của Đan Mạch.

Trong khi đó, hôm 4-1, Đan Mạch kịch liệt phản đối sau khi vợ của cố vấn có ảnh hưởng nhất của Tổng thống Donald Trump đăng tải hình ảnh Greenland được tô màu cờ Mỹ, kèm theo thông điệp: “SỚM THÔI”.

Bà Katie Miller, vợ của Phó chánh văn phòng Nhà Trắng Stephen Miller, đã chia sẻ hình ảnh chỉnh sửa về vùng lãnh thổ tự trị của Đan Mạch trên mạng xã hội X vào tối 3-1, vài giờ sau khi Washington tiến hành một cuộc đột kích quân sự quy mô lớn ở Venezuela.

Đại sứ Đan Mạch tại Mỹ Jesper Moeller Soerensen sau đó phản hồi rằng Đan Mạch muốn “sự tôn trọng đầy đủ đối với toàn vẹn lãnh thổ” của vương quốc.

Đan Mạch còn gì để bảo vệ Greenland?

Theo Phạm Nghĩa

Người Lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Buồn của Fed

Buồn của Fed Nổi bật

Trung Quốc ra mắt không gian dịch vụ AI mô-đun đầu tiên trên thế giới vận hành bằng robot hình người

Trung Quốc ra mắt không gian dịch vụ AI mô-đun đầu tiên trên thế giới vận hành bằng robot hình người Nổi bật

Xe điện có thể “tự cảm nhận” nguy cơ mất lái: AI vật lý mở ra bước tiến mới cho xe tự hành an toàn

Xe điện có thể “tự cảm nhận” nguy cơ mất lái: AI vật lý mở ra bước tiến mới cho xe tự hành an toàn

08:25 , 05/01/2026
Toàn cảnh cuộc tác chiến “bí mật đến phút chót” và nguồn lực áp đảo mà Mỹ đổ vào để bắt giữ ông Maduro

Toàn cảnh cuộc tác chiến “bí mật đến phút chót” và nguồn lực áp đảo mà Mỹ đổ vào để bắt giữ ông Maduro

07:54 , 05/01/2026
Hàng tỷ đô la Mỹ cũng khó vực dậy nhanh ngành dầu mỏ Venezuela

Hàng tỷ đô la Mỹ cũng khó vực dậy nhanh ngành dầu mỏ Venezuela

06:55 , 05/01/2026
Lý giải hiện tượng đơn hàng pizza tăng đột biến giữa lúc Mỹ tấn công Venezuela

Lý giải hiện tượng đơn hàng pizza tăng đột biến giữa lúc Mỹ tấn công Venezuela

23:15 , 04/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên