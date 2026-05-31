Ông Hegseth: Mỹ sẽ không tài trợ cho các thành viên giàu có NATO nữa

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth phát biểu tại Diễn đàn an ninh đối thoại Shangri-La lần thứ 23 ở Singapore.

“Thời đại Mỹ trợ cấp quốc phòng cho các quốc gia giàu có đã kết thúc. Chúng ta cần các đối tác, chứ không phải các quốc gia được bảo hộ.

Chúng ta tìm kiếm các liên minh được xây dựng trên trách nhiệm chung, chứ không phải sự phụ thuộc”, Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth nói.

Ông đưa ra phát biểu này tại Diễn đàn an ninh đối thoại Shangri-La lần thứ 23 được tổ chức ở Singapore hôm 29/5.

Năm 2014, các thành viên NATO đã nhất trí chi ít nhất 2% GDP cho quốc phòng, nhưng nhiều nước EU đã không đạt được mục tiêu này trong nhiều năm.

Cựu Tổng thống Barack Obama từng phát biểu trong một cuộc phỏng vấn năm 2016 rằng, "những kẻ ăn bám khiến tôi khó chịu", đồng thời kêu gọi các thành viên chi tiêu nhiều hơn.

Theo số liệu chính thức của NATO, tất cả 32 thành viên đã đạt được chuẩn mực 2% lần đầu tiên vào năm 2025. Tuy nhiên, Mỹ vẫn chiếm 60-62% tổng chi tiêu quân sự của khối vào năm ngoái.

Trong phiên hỏi đáp sau bài phát biểu của mình tại Singapore, ông Hegseth mô tả khoản đóng góp 2% là "ăn bám".

Năm ngoái, các nước thành viên NATO đã nhất trí hướng tới mục tiêu chi 5% GDP cho quốc phòng và an ninh vào năm 2035, trong đó mục tiêu quốc phòng cốt lõi là 3,5%.

Một số chính phủ đã đặt câu hỏi về mục tiêu này.

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez gọi mục tiêu 5% là "phi lý" và "phản tác dụng".

Bỉ và Slovakia cũng bày tỏ lo ngại về quy mô của mức tăng này.

Tranh chấp đã lan rộng ra ngoài vấn đề chi tiêu quân sự khi một số chính phủ EU phản đối các yêu cầu của Mỹ liên quan đến xung đột Iran.

Tây Ban Nha phản đối hành động quân sự chống lại Iran và từ chối cho phép lực lượng Mỹ sử dụng các căn cứ chung cho các hoạt động tấn công, trong khi Pháp và Đức kêu gọi giải quyết tranh chấp bằng con đường ngoại giao.

Tổng thống Mỹ Donald Trump sau đó đã chỉ trích các đồng minh NATO về phản ứng của họ. Ông nói: "Thật "sốc" khi các quốc gia ủng hộ mục tiêu của Mỹ lại không muốn giúp đỡ".