Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khoảnh khắc tử thần: Nam thanh niên 25 tuổi tử vong vì văng khỏi trò chơi cảm giác mạnh bị đứt dây an toàn

| | Tài chính quốc tế

Cảnh sát nhận định không loại trừ khả năng nạn nhân đang cố gắng chụp ảnh tự sướng hoặc quay video vào thời điểm xảy ra vụ việc.

Tại một công viên giải trí ở Rajgir, thuộc khu vực Nalanda, bang Bihar, Ấn Độ, gần đây đã xảy ra một vụ tai nạn kinh hoàng. Một thanh niên 25 tuổi tên Aman Kumar khi đang chơi trò đu quay có tên là "Sóng thần" (Tsunami) thì dây an toàn đột ngột bị tuột, khiến anh rơi từ trên cao xuống đất. Dù đã được đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân không qua khỏi.

Theo mô tả của nhân chứng và gia đình, vào ngày xảy ra vụ việc, Kumar cùng cha mẹ, anh chị em và người anh họ Prince đến công viên giải trí để vui chơi. Prince nhớ lại: "Sau khi mua vé, chúng tôi cùng nhau ngồi lên trò 'Sóng thần'. Không lâu sau khi thiết bị khởi động, Aman đột nhiên mất thăng bằng, dây an toàn cũng bị bung ra, và cả người anh ấy rơi xuống."

Những hình ảnh liên quan đã lan truyền nhanh chóng trên mạng. Có thể thấy trong quá trình rơi, Kumar đã va vào một thanh ngang trước khi cắm đầu từ độ cao khoảng 3 đến 4,5 mét xuống đất. Gương mặt anh đầy máu và chân bị biến dạng rõ rệt. Cảnh sát địa phương bước đầu nhận định, không loại trừ khả năng nạn nhân đang cố gắng chụp ảnh tự sướng hoặc quay video vào thời điểm xảy ra vụ việc.

Sau khi tai nạn xảy ra, Kumar được đưa đến bệnh viện khu vực để cấp cứu. Sau khi bệnh tình tiếp tục xấu đi, anh được chuyển đến Patna để tìm cách điều trị thêm, nhưng đã tử vong trên đường đi.

Phó cảnh sát trưởng Rajgir, Sanjeet Kumar Gupta, cho biết cảnh sát đã tiến hành các biện pháp pháp lý đối với đơn vị vận hành theo quy định. Thiết bị "Sóng thần" đã bị niêm phong, và tất cả các trò chơi lớn khác trong công viên đều đã tạm dừng hoạt động để chờ kiểm tra an toàn. Đội ngũ giám định đã vào cuộc điều tra để làm rõ liệu dây an toàn bị tuột là do lỗi cơ khí hay do sơ suất của đơn vị vận hành.

Nguồn: ETtoday

Video kinh hoàng: Cậu bé 13 tuổi bị văng khỏi vòng quay trò chơi, tuyệt vọng bám trụ giữa không trung

Theo Chi Chi

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Dự án cầu gần 44 tỷ đồng chậm tiến độ gần chục năm, người dân liều mình băng qua sông mỗi mùa lũ lụt, than "không biết phải đợi đến bao giờ"

Dự án cầu gần 44 tỷ đồng chậm tiến độ gần chục năm, người dân liều mình băng qua sông mỗi mùa lũ lụt, than "không biết phải đợi đến bao giờ" Nổi bật

Khoan xuống bãi đất gần suối, phát hiện mỏ vàng 104 tấn cùng 24 tấn bạc, lập kỷ lục cả nước

Khoan xuống bãi đất gần suối, phát hiện mỏ vàng 104 tấn cùng 24 tấn bạc, lập kỷ lục cả nước Nổi bật

Công ty công nghệ Mỹ thử nghiệm robot hình người trên chiến trường Ukraine

Công ty công nghệ Mỹ thử nghiệm robot hình người trên chiến trường Ukraine

15:35 , 31/05/2026
Phát hiện ngôi mộ 78.000 năm, cổ nhất "quê hương loài người"

Phát hiện ngôi mộ 78.000 năm, cổ nhất "quê hương loài người"

15:08 , 31/05/2026
Cơ quan quản lý eo biển Hormuz của Iran cam kết hoạt động " không gián đoạn"

Cơ quan quản lý eo biển Hormuz của Iran cam kết hoạt động " không gián đoạn"

14:20 , 31/05/2026
Giá vàng sẽ đi đâu về đâu?: Biểu đồ vạch ra mốc đáng báo động

Giá vàng sẽ đi đâu về đâu?: Biểu đồ vạch ra mốc đáng báo động

14:13 , 31/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên