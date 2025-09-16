Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

"Thời điểm cải lương rực rỡ nhất, chúng tôi được đi qua tận châu Âu diễn vở Đời cô Lựu" – NSND Minh Vương nói.

Mới đây, tại cuộc trò chuyện với kênh Diễm Channel, NSND Minh Vương đã chia sẻ về quá khứ đi hát thăng trầm của mình.

Ông hoàng cải lương được 1 NSND từ Hà Nội vào ôm nói: "Con xứng đáng thay thế bố"- Ảnh 1.

NSND Minh Vương

Ông nói: "Thời gian đó, chúng tôi đi hát đầy khó khăn, vất vả nhưng anh chị em nghệ sĩ cũng phải ráng chịu đựng. Chúng tôi cố gắng vượt qua mọi khó khăn. Điều an ủi lớn nhất với một nghệ sĩ như tôi trong khó khăn là vẫn được khán giả yêu mến.

Tôi đi hát ở đâu cũng được khán giả lôi kéo, nắm tay, nựng mặt, sờ má. Cứ chỗ nào khán giả nghe tôi hát hay quá là đều nhắc lại.

Thời điểm cải lương rực rỡ nhất, chúng tôi được đi qua tận châu Âu diễn vở Đời cô Lựu. Lúc đó có tôi, chị Bạch Tuyết, chị Ngọc Giàu, chị Lệ Thủy, anh Thành Được, anh Diệp Lang.

Anh em tôi vừa bồn chồn vừa vui mừng lại vừa lo lắng vì không biết mình sang đó diễn sẽ như thế nào, có được khán giả chấp nhận không. Nhưng rồi chúng tôi cũng vượt qua mọi khó khăn, diễn thành công, được khán giả yêu quý và trở về nước.

Thời điểm ấy, tôi còn trẻ lắm, mới có hai mấy ba mươi tuổi còn hoạt động ở đoàn cải lương Trần Hữu Trang. Trong thời gian ở đoàn này, tôi cố gắng học hỏi và xin diễn nhiều vai khác nhau.

Ông hoàng cải lương được 1 NSND từ Hà Nội vào ôm nói: "Con xứng đáng thay thế bố"- Ảnh 2.

Minh Vương và Lệ Thủy

Lần đó, tôi nhớ anh đạo diễn Đoàn Bá cho tập một vở cải lương nhiều vai lắm, từ vua chúa, quan lại tới quần chúng. Trong lúc ngồi họp phân vai, tôi xin anh Đoàn Bá cho mình thử nghiệm vai lão là vai cụ Nguyễn Trãi.

Ai cũng ngạc nhiên khi tôi xin vào vai Nguyễn Trãi vì tôi còn rất trẻ, tưởng tôi sẽ phải vào vai hoàng tử hoặc tướng lĩnh. Thường thì mọi người sẽ muốn vào vai kép chánh, ít ai muốn vào vai lão. Khi ấy còn có cả NSND Út Trà Ôn và đáng lẽ vai Nguyễn Trãi hợp với ông hơn nhưng tôi vẫn xin và được anh Đoàn Bá đồng ý.

Tôi phải tập luyện rất nhiều để vào được vai đó vì giọng tôi là giọng trẻ, lại chưa vào vai già bao giờ. Tôi phải mời má bảy Phùng Há, má năm Kim Cúc tới dạy cho mình trong suốt một tuần lễ, tập từ cách ca tới diễn, cử chỉ, hành động. Tôi cứ đi lên đi xuống cầu thang để tập.

Nhờ đó mà tôi diễn vai Nguyễn Trãi này thành công. Ông NSND Đào Mộng Long nức danh ngoài Hà Nội vào xem tôi diễn vở đó và bước lên sân khấu ôm tôi thốt lên "con xứng đáng thay thế bố".

Minh Vương (tên khai sinh: Nguyễn Văn Vưng, sinh ngày 30 tháng 5 năm 1950) là nghệ sĩ cải lương nổi tiếng, thành danh từ trước năm 1975. Ông kết hợp cùng với NSND Lệ Thủy tạo thành cặp đào kép ăn ý qua nhiều vở cải lương nổi tiếng. Ông được giới mộ điệu cải lương đặt cho danh xưng "Ông hoàng cải lương".

"Ông hoàng cải lương" Kim Tử Long bị con gái trách 1 điều: Khán giả nghe phải khen lia lịa

Theo Tùng Ninh

Thanh niên Việt

