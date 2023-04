Ông Hoàng Nam Tiến bật mí "độc chiêu" thu hút nhân tài: Bỏ hơn 3 tỷ đồng xây bể bơi ở công ty, dựng quán cà phê thật "chill" để sống ảo

Chủ tịch FPT Telecom Hoàng Nam Tiến.

Chia sẻ trên được đưa ra tại buổi tọa đàm Whose Chance Talk do chương trình “Cơ Hội Cho Ai?” tổ chức tại Đại học Quốc tế Hồng Bàng (TP. HCM), với chủ đề “Gen Z hỏi, các Sếp trả lời”.

Theo một sinh viên, gen Z (những người sinh từ năm 1997 trở về sau) là một thế hệ sân khấu và cần nơi để thể hiện chính mình. Câu hỏi đặt ra là các doanh nghiệp cần yếu tố gì để thu hút thế hệ này?

Ông Nguyễn Trung Dũng – Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc DH Foods đánh giá yếu tố quan trọng đầu tiên với gen Z là môi trường làm việc. Họ có thể chấp nhận lương thấp hơn, nhưng môi trường làm việc phù hợp hơn. Yếu tố thứ hai là cơ hội thăng tiến, cuối cùng mới đến thu nhập.

“ Đối với thế hệ 6x, hay 7x như tôi, thu nhập được xếp lên đầu tiên. Nhiều khi nghiến răng chịu đựng môi trường không tốt để đổi lấy thu nhập cao. Tuy nhiên, gen Z bây giờ có nhiều lựa chọn hơn: chọn việc mà họ thấy thú vị, có thể thăng tiến.

Đó là lựa chọn đúng đắn. Ban đầu thu nhập có thể không cao, nhưng tương lai sẽ kiếm được nhiều hơn. Các bạn làm đúng việc mình thích, đúng môi trường phát triển được, chắc chắn thu nhập sẽ đến ”, sếp DH Foods nêu quan điểm.

Chủ tịch FPT Telecom Hoàng Nam Tiến cũng chia sẻ về môi trường làm việc thu hút giới trẻ hiện nay dựa trên kinh nghiệm của ông.

“ Khi chúng tôi làm văn phòng mới, Chánh văn phòng đề nghị chi thêm một khoản tiền rất lớn khiến tôi ngạc nhiên. Bạn ấy bảo rằng gen Z bây giờ khác lắm, và nhờ tôi phê duyệt kế hoạch xây bể bơi. Chúng tôi thực sự đã bỏ ra hơn 3 tỷ đồng xây bể bơi 25 m, nước lọc liên tục.

Chánh văn phòng lại bảo rằng bọn em cần làm một quán cà phê “chill chill”. Các quán cà phê thông thường chụp ảnh check-in không đẹp. Mình phải làm quán cà phê mà đứng ở ngoài chụp ảnh qua kính phải thật đẹp. Tôi còn ra quy định ở công ty là những chỗ có view đẹp nhất phải dành cho nhân viên. Tất cả các sếp phải ngồi về phía Tây, tức là chỗ nóng nhất, view xấu nhất ”, ông Tiến kể lại.

Theo vị Chủ tịch này, văn phòng có bể bơi và quán cà phê đẹp đó chính là một trong 3 lý do đội ngũ nhân sự chọn công ty của ông thay vì đối thủ cạnh tranh. Ông cho biết mỗi thế hệ có những tiêu chuẩn, chuẩn mực của mình.

“ Bây giờ, gen Z thay vì phải thay đổi mình để phù hợp với doanh nghiệp, tôi khẳng định các doanh nghiệp để tồn tại được đang phải thay đổi chính mình để phù hợp với gen Z ”, ông bày tỏ.

Tại buổi tọa đàm, ông Tiến còn giải đáp nhiều vấn đề khác cho các sinh viên tại Đại học Quốc tế Hồng Bàng, chẳng hạn như cách để gen Z rèn luyện tư duy độc lập giữa hàng loạt yếu tố tác động như mạng xã hội, tâm lý đám đông.

“ Để đánh giá một người, chúng tôi dựa vào 5 điều. Thứ nhất là tố chất, tố chất là do trời sinh. Thứ hai là phẩm chất do rèn luyện, ví dụ như đúng giờ là một phẩm chất. Thứ ba là kiến thức do học tập. Thứ tư là năng lực do thử thách. Có những người đến năm 50 tuổi không có năng lực nào hết. Thứ 5 là kinh nghiệm do thời gian ”, ông nói.

Chủ tịch FPT Telecom cho biết đây là 5 điều không chỉ sinh viên, mà ngay cả những người trưởng thành trong xã hội cũng phải rèn luyện mỗi ngày.

“ Khi ấy, điều các bạn phát biểu ra, cách bảo vệ quan điểm, chính kiến của mình mới đủ độ chín chắn ”, ông cho hay.