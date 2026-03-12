Ông hoàng showbiz gây bất ngờ khi mê mẩn 1 mẫu đồng hồ nữ: Nhìn tận mắt mới hiểu lý do tại sao

Không chỉ là một trong những biểu tượng âm nhạc hàng đầu K-Pop, G-Dragon còn nổi tiếng với gu thời trang cá tính và táo bạo. Nam nghệ sĩ thường xuyên thử nghiệm nhiều phong cách khác nhau, từ việc mặc trang phục nữ đến kết hợp các món trang sức unisex. Gần đây, người hâm mộ đặc biệt chú ý khi anh liên tục xuất hiện với một mẫu đồng hồ nữ của thương hiệu cao cấp Piaget.

Chiếc đồng hồ được G-Dragon yêu thích là mẫu Piaget Sixtie với mặt số lam ngọc nổi bật cùng thiết kế mang phong cách Art Deco. Hình ảnh chiếc đồng hồ này xuất hiện thường xuyên trên các tài khoản mạng xã hội của nam nghệ sĩ trong thời gian gần đây, trở thành điểm nhấn đáng chú ý trong phong cách phụ kiện của anh.

Mẫu Piaget Sixtie vàng hồng mà G-Dragon lựa chọn thuộc dòng sản phẩm được thương hiệu Thụy Sĩ phát triển nhằm tái hiện tinh thần sáng tạo của thập niên 1960 – giai đoạn thường được gọi là “Swinging Sixties”. Điểm nhận diện đặc trưng của chiếc Sixtie nằm ở mặt số được chế tác từ đá lam ngọc nguyên khối. Chất liệu đá turquoise mang sắc xanh thiên thanh nổi bật, đồng thời sở hữu những vân đá tự nhiên độc nhất, khiến mỗi chiếc đồng hồ đều có nét riêng.

Trong lịch sử chế tác trang sức, đá turquoise được yêu thích nhờ màu xanh lam rực rỡ, gợi nhớ đến sắc nước biển Địa Trung Hải. Đối với Piaget, sắc xanh này còn gợi lên hình ảnh bờ biển Riviera của Pháp - nguồn cảm hứng quen thuộc trong nhiều thiết kế của thương hiệu.

G-Dragon sở hữu cổ tay khá thanh mảnh và không ngần ngại lựa chọn những mẫu đồng hồ có kích thước nhỏ. Mẫu Sixtie anh thường đeo có kích cỡ chỉ khoảng 29 mm – vốn được thiết kế dành cho nữ giới.

Tuy vậy, trong thế giới thời trang hiện đại, ranh giới giữa phụ kiện nam và nữ ngày càng trở nên linh hoạt. Với phong cách thời trang phá cách, việc một nghệ sĩ nam lựa chọn đồng hồ nữ không phải điều quá bất ngờ.

Là một trong những nghệ sĩ có sức ảnh hưởng lớn đến xu hướng thời trang của K-Pop, G-Dragon thường kết hợp nhiều món trang sức cùng lúc theo phong cách “stacking”. Vì vậy, những chiếc đồng hồ có mặt số nhỏ gọn trở thành lựa chọn phù hợp để dễ dàng phối cùng vòng tay hoặc nhẫn.

Bao quanh mặt số oval thanh mảnh của chiếc đồng hồ là vành bezel vàng hồng với các rãnh trang trí đặc trưng – chi tiết thiết kế đã góp phần tạo nên dấu ấn cho dòng Sixtie.

Không giống nhiều thiết kế đồng hồ trang sức lộng lẫy khác, G-Dragon thường tránh những mẫu đính quá nhiều đá quý. Thay vào đó, anh ưu tiên các thiết kế vàng hồng thanh lịch, kết hợp dây tích hợp với vỏ hoặc dây da mang vẻ cổ điển.

Một điểm thu hút khác của mẫu Sixtie nằm ở bộ dây đeo gồm các mắt nối hình thang liên kết với nhau. Cấu trúc này tạo nên hiệu ứng ánh sáng mềm mại khi cổ tay chuyển động – đặc trưng quen thuộc trong kỹ thuật chế tác của Piaget.

Từng chi tiết trên dây được khắc tay trực tiếp trên bề mặt vàng hồng với độ chính xác cao. Nhờ vậy, bộ dây không mang cảm giác cứng của kim loại mà trở nên linh hoạt và mềm mại, gần giống như chất liệu lụa.

Ẩn sau thiết kế mang hơi hướng retro hiện đại của Piaget Sixtie là bộ máy quartz 57P – loại máy pin nhỏ gọn và đáng tin cậy. Việc sử dụng máy thạch anh giúp chiếc đồng hồ giữ được độ chính xác cao, đồng thời đảm bảo kích thước mỏng nhẹ cho toàn bộ thiết kế.

Đây cũng là lựa chọn phù hợp với những người có lịch trình bận rộn như G-Dragon, khi đồng hồ không chỉ là phụ kiện thời trang mà còn cần đáp ứng sự tiện dụng trong đời sống hàng ngày.

Không chỉ riêng G-Dragon, nhiều nghệ sĩ nam cá tính trên thế giới cũng lựa chọn đồng hồ nữ nếu thiết kế phù hợp với phong cách của họ. Trước đó, The Weeknd từng gây chú ý trong giới sưu tầm khi xuất hiện với mẫu Piaget Limelight được chế tác từ vàng trắng 18 carat, đính kim cương và sapphire vàng.

Tại Việt Nam, các sản phẩm của Piaget hiện được phân phối chính hãng thông qua Công ty Quốc tế Tam Sơn.