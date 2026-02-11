‘Ông hoàng YouTube’ MrBeast chính thức gia nhập đường đua fintech

YouTuber có lượng người đăng ký lớn nhất thế giới Jimmy Donaldson, hay còn được biết đến với biệt danh MrBeast, đã mua lại ứng dụng dịch vụ tài chính Step, đánh dấu bước tiến vào lĩnh vực công nghệ tài chính (fintech) với trọng tâm phục vụ đối tượng người dùng trẻ tuổi.

Step được thành lập vào năm 2018 bởi các chuyên gia kỳ cựu trong lĩnh vực fintech là CJ MacDonald và Alexey Kalinichenko, với sứ mệnh cung cấp cho thế hệ tiếp theo các công cụ để nâng cao kiến ​​thức tài chính. Ứng dụng nhận được sự hỗ trợ từ gã khổng lồ công nghệ tài chính Stripe, cũng như các công ty đầu tư mạo hiểm như Coatue, Collaborative Fund, Crosslink Capital và General Catalyst.

Mặc dù không phải là ngân hàng, Step đã hợp tác với Evolve Bank & Trust, để cung cấp các dịch vụ ngân hàng vào năm 2022, bao gồm một tài khoản để tiết kiệm, chi tiêu, chuyển tiền, đầu tư, Thẻ Visa Step và không mất phí dịch vụ hàng tháng.

Sau khi được mua lại, Step sẽ hoạt động dưới sự bảo trợ của công ty Beast Industries của MrBeast. Ứng dụng này được quảng cáo là ứng dụng quản lý tiền bạc đa năng dành cho người trẻ, giúp quản lý tiền bạc, xây dựng tín dụng và tiếp cận các công cụ tài chính.

“Khi lớn lên, không ai dạy tôi về đầu tư, xây dựng tín dụng hay quản lý tiền bạc. Đó chính là lý do tại sao chúng tôi hợp tác với Step với mong muốn mang đến cho hàng triệu người trẻ nền tảng tài chính tôi chưa từng có”, MrBeast chia sẻ với hàng triệu người hâm mộ.

Beast Industries không tiết lộ số tiền đã chi trả để mua lại Step. Trong năm qua, công ty đã huy động vốn gồm khoản đầu tư 200 triệu USD từ Bitmine Immersion Technologies - công ty nắm giữ lượng tiền điện tử Ether lớn nhất thế giới do Tom Lee của Fundstrat làm chủ tịch.

Công ty của MrBeast cho biết trong tương lai sẽ bổ sung cho lượng người dùng các cải tiến kỹ thuật số và phát triển thêm một số sáng kiến ​​từ thiện. “Việc mua lại này giúp chúng tôi tiếp cận khách hàng ở mọi nơi, với các giải pháp thiết thực, dựa trên công nghệ, có thể thay đổi tương lai tài chính của họ theo hướng tốt đẹp hơn”, Giám đốc điều hành Jeff Housenbold cho biết thêm.

Theo: CNBC