Ông Lê Quốc Phong được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TP HCM

22-10-2025 - 09:58 AM | Xã hội

Ông Lê Quốc Phong, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM, vừa được Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TP

Sáng 22-10, Thành ủy TP HCM tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ.

Ông Lê Quốc Phong được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TP HCM- Ảnh 1.

Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang trao quyết định và chúc mừng ông Lê Quốc Phong (bìa trái) và ông Phạm Thành Kiên (bìa phải)

Ông Lê Quốc Phong được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TP HCM- Ảnh 2.

Thường trực Thành ủy TP HCM chúc mừng ông Lê Quốc Phong và ông Phạm Thành Kiên

Tại hội nghị, Thành ủy TP HCM đã công bố 2 quyết định về công tác cán bộ.

Cụ thể: Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM chỉ định ông Lê Quốc Phong - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM - tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TP HCM nhiệm kỳ 2025-2030.

Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM điều động, phân công, bổ nhiệm ông Phạm Thành Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP HCM giữ chức vụ Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP HCM.

Trước đó, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Bộ Chính trị đã công bố quyết định ông Lê Quốc Phong - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp - thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp nhiệm kỳ 2020-2025 và các chức danh trong cơ cấu; điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo Phan Anh

Người lao động

