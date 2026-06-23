“Ông lớn” điện máy bước vào cuộc chơi thương mại điện tử

Sau ba thập kỷ phát triển tại Việt Nam, AQUA đã trở thành một trong những thương hiệu điện máy được người tiêu dùng tin tưởng lựa chọn. Tính đến tháng 12/2025, thương hiệu đang giữ vị trí số 1 về thị phần ở hai ngành hàng chủ lực là máy giặt và tủ lạnh.

Thành công này đến từ triết lý phát triển xuyên suốt của AQUA: “Thấu hiểu địa phương” và “Công nghệ phục vụ con người”. Thay vì áp đặt công nghệ có sẵn, AQUA phối hợp giữa đội ngũ R&D quốc tế và chuyên gia bản địa để thiết kế những tính năng “đo ni đóng giày” cho người tiêu dùng Việt, giải quyết các vấn đề thực tế trong đời sống hàng ngày, từ đó mang lại những trải nghiệm sống khỏe mạnh, tiết kiệm và tiện nghi hơn cho người dùng.

Nổi bật có thể kể đến công nghệ vận hành hiệu quả cho máy giặt trong điều kiện áp lực nước thấp, công nghệ kháng khuẩn ABT, giặt nước nóng 90°C; bảng điều khiển tiếng Việt thân thiện với người lớn tuổi; tủ lạnh được trang bị ngăn đông tùy chỉnh được nhiệt độ; tính năng làm đá tự động hay đèn LED Daylight bảo vệ sức khỏe và thị giác cho cả gia đình. Hãng cũng tiên phong áp dụng những công nghệ thông minh như AI, IoT,… một cách thiết thực vào đời sống như việc ra mắt ứng dụng Haismart giúp bật điều hòa trước khi về nhà, chủ động kiểm soát hóa đơn điện tiêu thụ, giao phó cho AI tự động chọn chu trình giặt giũ chuẩn xác.

Duy trì chất lượng sản phẩm bền bỉ luôn là một trong những tôn chỉ của AQUA. Theo đó, hãng bảo hành trọn đời động cơ máy giặt truyền động trực tiếp và 10 năm đối với máy nén tủ lạnh Inverter, từ đó xây dựng niềm tin và sự an tâm cho người tiêu dùng.

Ông Fan Guofeng - Tổng Giám đốc AQUA Việt Nam chia sẻ: “30 năm qua, chúng tôi kiên định với ba giá trị: Lấy người dùng làm trung tâm - Không ngừng cải tiến - Duy trì chất lượng bền bỉ. Sự bền bỉ đó không chỉ nằm ở tuổi thọ sản phẩm, mà còn ở cam kết dịch vụ tận tâm, luôn có mặt khi khách hàng cần.

Người mua hàng điện máy đã thay đổi hành vi - TMĐT ngày càng được tin tưởng

Trước đây, các thiết bị điện máy lớn được xem là khó bán online do người dùng ưu tiên trải nghiệm trực tiếp và lo ngại về bảo hành, lắp đặt sau mua. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của TMĐT, hành vi mua sắm đã thay đổi rõ rệt.

Theo nền tảng tổng hợp và khai thác dữ liệu Metric, giai đoạn 1/6/2025–31/5/2026, GMV ngành điện máy gia dụng trên sàn đạt 29.024,4 tỷ, tăng 24%, với 100,1 triệu lượt bán, tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái. Điều này cho thấy người tiêu dùng ngày càng quen với việc tìm hiểu, so sánh giá cả, dịch vụ và mua hàng trực tuyến, mở ra cơ hội lớn cho các thương hiệu mở rộng kênh tiếp cận và tối ưu kinh doanh.

Sàn TMĐT mang lại lợi thế về lượng truy cập lớn, khả năng đo lường hiệu quả mức độ quan tâm và tỉ lệ chuyển đổi, trong khi chi phí vận hành thấp hơn 30–40% so với mô hình bán lẻ truyền thống. Dịch vụ lắp đặt và hậu mãi được thương hiệu và sàn phối hợp bảo đảm cho người mua. Ví dụ, người dùng trên sàn Lazada được giao nhận và lắp đặt tận nơi, miễn phí vận chuyển ở thành phố lớn, bảo hành điện tử chính hãng và đổi trả trong vòng 15 ngày mang lại sự yên tâm cho khách hàng.

Nhận thấy tiềm năng đó, AQUA chính thức mở gian hàng chính hãng trên Lazada từ năm 2022 với đa dạng nhiều sản phẩm và thu được những kết quả vượt kỳ vọng. Trong quý II/2026, tổng giá trị giao dịch (GMV) của AQUA trên Lazada tăng gần 3,5 lần so với cùng kỳ năm trước, tương đương mức tăng trưởng 234%. Gần nhất, thương hiệu được vinh danh là “Nhà bán hàng xuất sắc số 1” ngành hàng gia dụng trong chiến dịch “Siêu Sale 6.6”.

Đằng sau sự tăng trưởng này là sự phối hợp chặt chẽ giữa thương hiệu và Lazada trong nhiều hoạt động vận hành và tiếp thị. Các chương trình trợ giá trong những kỳ siêu sale hàng tháng, ưu đãi miễn phí vận chuyển, đổi trả miễn phí, trả góp 0% qua ngân hàng giúp thu hút người mua cùng các giải pháp tiếp thị như livestream, affiliate và hợp tác với KOL/KOC đã góp phần gia tăng khả năng tiếp cận khách hàng và thúc đẩy doanh số bán hàng.

Hướng đến tương lai với chiến lược AQUA Smarthome

Từ nền tảng vững chắc 30 năm qua, AQUA tiếp tục đẩy mạnh định vị “AQUA Smart Home”, mang đến giải pháp sống toàn diện: khỏe mạnh, tiết kiệm và tiện nghi hơn cho mọi thế hệ người dùng.

Doanh nghiệp tiếp tục đẩy mạnh đầu tư tại thị trường Việt Nam bằng việc gia hạn hoạt động các nhà máy trong nước tới năm 2045 đồng thời nâng cao tổng công suất nhằm đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu.

Ông Fan Guofeng cho biết: “Cam kết gia hạn đầu tư đến năm 2045 tái khẳng định, AQUA Việt Nam muốn trở thành người bạn đồng hành và kiến tạo tương lai tiện nghi, thông minh và bền vững cho hàng triệu ngôi nhà Việt”.

Xác định TMĐT tiếp tục là một kênh bán hàng chủ lực, AQUA gia tăng danh mục sản phẩm bán trên Lazada, dự kiến triển khai dịch vụ giao lắp đồng thời cho đơn giao tại Hồ Chí Minh và Hà Nội nhằm nâng cao trải nghiệm cho khách hàng mua online, đầu tư mạnh hơn vào các chiến dịch ưu đãi bán hàng dành cho người tiêu dùng.

Đại diện Lazada cũng cho biết: “Với phương châm trở thành hệ sinh thái đáng tin cậy cho các thương hiệu chính hãng, thành công của AQUA trên Lazada không chỉ khẳng định vai trò đồng hành của nền tảng với các thương hiệu Việt và quốc tế, mà còn thể hiện cam kết của chúng tôi trong việc nâng cao chất lượng sống cho người tiêu dùng. Lazada sẽ tiếp tục hỗ trợ các thương hiệu mở rộng kết nối với khách hàng và thúc đẩy tăng trưởng hiệu quả trên TMĐT”.