'Ông lớn' ngành dệt may ghi nhận lợi nhuận tăng hơn 100% tháng thứ hai liên tiếp

Theo báo cáo tình hình kinh doanh tháng 5/2024, CTCP Dệt May - Đầu Tư - Thương Mại Thành Công ( mã chứng khoán: TCM) ghi nhận, doanh thu đạt hơn 13 triệu USD (tương ứng 330,7 tỷ đồng), tăng 33% so với cùng kỳ năm ngoái và lợi nhuận đạt hơn 1,1 triệu USD (khoảng 28 tỷ đồng), tăng 116%.

Lũy kế 5 tháng đầu năm, doanh thu của Dệt may Thành Công ước đạt 64,09 triệu USD (1.554 tỷ đồng), tăng 12% so với 5 tháng đầu năm 2023. Lãi sau thuế khoảng 4,72 triệu USD (114 tỷ đồng), tăng 10%. So với kế hoạch năm đặt ra, công ty này đã thực hiện được lần lượt 41% kế hoạch doanh thu và 69% kế hoạch lợi nhuận năm.

Xét về cơ cấu doanh thu trong tháng 5/2024, sản phẩm may chiếm 75% tổng doanh thu, sản phẩm vải chiếm 15% tổng doanh thu, 9% doanh thu đến từ sản phẩm sợi và còn lại 1% từ sản phẩm khác. Trong đó, lượng hàng xuất khẩu của công ty sang thị trường châu Á chiếm 69,3%, châu Mỹ chiếm 26,7% và châu Âu chiếm 4%.

Bên cạnh xuất khẩu những sản phẩm truyền thống, Dệt may Thành Công đã và đang đẩy mạnh đa dạng hóa sản phẩm, đặc biệt những sản phẩm thân thiện với môi trường, những sản phẩm tái chế và những sản phẩm có giá trị cao nhằm nâng cao chuỗi giá trị sản phẩm, mở rộng khách hàng tại các thị trường còn nhiều dư địa cũng như tìm kiếm và mở rộng khách hàng và các thị trường mới để gia tăng doanh thu xuất khẩu, đồng thời đẩy mạnh phát triển thị trường nội địa hiện tại và trong thời gian tới.

Về tình hình đơn hàng, hiện công ty đã và đang nhận khoảng 88% kế hoạch doanh thu cho đơn hàng quý 2 và khoảng 83% kế hoạch doanh thu đơn hàng quý 3/2024.