"Ông lớn" Vietcombank có động thái mới về huy động tiền gửi

Vietcombank vừa công bố loạt chương trình ưu đãi dành cho khách hàng gửi tiết kiệm trong giai đoạn cuối năm, bao gồm quay số trúng thưởng và tặng điểm Loyalty.

Từ ngày 17/11/2025 đến 16/01/2026, khách hàng gửi tiết kiệm kỳ hạn 6, 9, 12 hoặc 13 tháng, với số tiền tối thiểu 30 triệu đồng tại VCB Digibank hoặc tại quầy, sẽ được cấp mã dự thưởng để tham gia chương trình quay số.

Ngoài các giải thưởng cố định, Vietcombank áp dụng thêm "ngày vàng nhân đôi mã dự thưởng" vào các ngày 25/11, 28/11, 10/12, 25/12, 31/12/2025 và 10/01/2026, giúp người gửi có thêm cơ hội trúng thưởng.

Theo thông tin từ ngân hàng, trong giai đoạn trước đó, chiến dịch tương tự đã có 31 khách hàng trúng giải với tổng giá trị 3 tỷ đồng.

Cùng thời điểm, Vietcombank triển khai chương trình tặng điểm Loyalty từ 12/11/2025 đến 31/12/2025 cho khách hàng gửi tiết kiệm ở các kỳ hạn tương tự.

Mức điểm được cộng tính theo tỷ lệ phần trăm trên số tiền gửi. Khách hàng Priority được cộng 0,006% x số tiền gửi (tương đương 6 điểm/100.000 đồng). Khách hàng thường được cộng 0,003% * số tiền gửi (3 điểm/100.000 đồng). Điểm thưởng được sử dụng để đổi các loại quà tặng, voucher hoặc ưu đãi trên ứng dụng VCB Digibank.

Trước đó, Vietcombank cũng đã có một số chương trình nhằm thu hút khách hàng gửi tiền như tặng 0,05%/số tiền gửi, quay thưởng với giá trị tới 1 tỷ đồng/giải,…

Động thái của Vietcombank diễn ra trong bối cảnh nhà băng này, cùng các ngân hàng quốc doanh như BIDV, VietinBank, Agribank là những nhà băng hiếm hoi chưa tăng lãi suất huy động trong vài tháng gần đây.

Các ngân hàng lớn nhỏ khác trên thị trường như Techcombank, VPBank, MB, VIB, NamABank,…đều đã thay đổi biểu lãi suất tiền gửi trong thời gian vừa qua.

Theo đánh giá của các chuyên gia, việc nhiều ngân hàng đồng loạt điều chỉnh tăng lãi suất thời gian gần đây cho thấy cuộc cạnh tranh huy động vốn đang nóng trở lại trong quý IV/2025. Xu hướng này đặc biệt rõ ở nhóm ngân hàng thương mại cổ phần, khi các nhà băng muốn đón đầu nhu cầu vốn tăng mạnh dịp cuối năm và thu hẹp khoảng cách giữa tăng trưởng tín dụng và huy động.

Trong báo cáo vĩ mô mới công bố, Chứng khoán Vietcombank (VCBS) nhận định lãi suất tiền gửi nhiều khả năng sẽ nhích lên vào cuối năm, chủ yếu xuất phát từ hai yếu tố.

Thứ nhất, áp lực thanh khoản trong hệ thống ngân hàng gia tăng khi tín dụng dự kiến sẽ bứt tốc mạnh vào giai đoạn cuối năm; với mức tăng trưởng cả năm ước đạt 18-20%. Tính đến cuối tháng 10, tín dụng tăng 13,37% so với cuối năm 2025, cho thấy nhu cầu vốn mạnh mẽ trong nền kinh tế.

Thứ hai, rủi ro tỷ giá USD/VND vẫn hiện hữu; trong bối cảnh cầu ngoại tệ tăng vào mùa cao điểm nhập khẩu cuối năm.

Từ những yếu tố trên, VCBS cho rằng mặt bằng lãi suất huy động có thể điều chỉnh tăng tại một số ngân hàng thương mại cổ phần nhằm đáp ứng nhu cầu vốn và kiểm soát rủi ro hệ thống, song vẫn được duy trì ở mặt bằng thấp theo định hướng hỗ trợ tăng trưởng.



