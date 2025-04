Ông Nguyễn Đức Tài: Mô hình phát triển của Thế Giới Di Động không có giới hạn, có thể biến ngành hàng nhỏ nhoi thành vĩ đại

Ngày 26/4, CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (mã MWG) đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2025 thảo luận nhiều nội dung quan trọng. Mở đầu Đại hội, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Đức Tài cho biết 2025 sẽ là một năm lạc quan hơn mặc dù kinh tế thế giới bất định.

“Tình hình trong nước lạc quan vì quyết tâm tăng trưởng cao của Chính phủ. Việt Nam sẽ bước vào giai đoạn phát triển tốt. Chúng tôi sẽ quyết tâm hoàn thành mục tiêu đề ra góp phần vào sự phát triển của đất nước” , ông Tài chia sẻ.

Trả lời cổ đông về vấn đề chiến lược của MWG khi thị trường điện thoại, điện máy có dấu hiệu bão hoà, ông Đoàn Văn Hiểu Em – thành viên HĐQT cho biết, thị trường điện thoại, điện máy có thể tăng trưởng nhẹ 5-8% trong năm 2025. Tuy nhiên, MWG đặt mục tiêu tăng trưởng tham vọng trong 2025 và xa hơn. Thị phần của công ty hiện khoảng 50-60% trong mảng này và mục tiêu đến 2030 đạt 70-80%.

Hiện tại, chuỗi Thế Giới Di Động/Điện Máy Xanh (TGDĐ/ĐMX) đã qua giai đoạn tăng trưởng bằng việc mở rộng. Thách thức có nhưng vẫn có cơ hội để tăng trưởng trên những ngành hàng hiện hữu thông qua tăng cường hợp tác với các đối tác. Các sản phẩm đặc quyền của hãng cho MWG sẽ tạo ra sự khác biệt, “nước chảy chỗ trũng”.

“Với những cửa hàng đang có, MWG có thể gia tăng thêm danh mục hàng hoá bên trong. Cơ hội để gia tăng doanh thu trung bình cửa hàng và tối ưu chi phí” , ông Hiểu Em nhấn mạnh. Bên cạnh đó, MWG còn đưa ra cho khách hàng thêm các giải pháp như phương thức trả chậm có thể tăng doanh thu và giá trị sản phẩm. Điều này giúp gia tăng doanh thu và biên lợi nhuận trong năm 2025 và các năm tới.

Ngoài ra, ông Hiểu Em còn chỉ ra cơ hội kinh doanh online của MWG. Ở thời điểm hiện tại có nhiều thay đổi chung của cả thị trường và công ty đã tìm được hướng đi trong thời gian sắp tới.

Chia sẻ thêm về vấn đề này, ông Nguyễn Đức Tài cho hay, MWG thành lập năm 2004, khoảng 15 năm đầu phát triển dựa vào phát triển kênh phân phối. Mô hình phát triển này có giới hạn, không thể mở khắp mọi nơi.

Từ 2023 trở đi, MWG bước vào giai đoạn phát triển khác, tập trung vào chất. Giảm 400 shop nhưng doanh thu vẫn tăng 2 chữ số. “Dựa vào quy mô sẵn có đẩy doanh thu đi lên. Mô hình phát triển này không có giới hạn. Đó là một trong những yếu tố giúp tăng trưởng thị phần. Khi chúng ta đủ quy mô, ngoài mở rộng thị phần, chúng ta có năng lực tạo ra thị trường mới. Chúng ta có thể biến 1 ngành hàng nhỏ nhoi thành vĩ đại” , ông Tài khẳng định.

Năm nay, MWG dự kiến mục tiêu doanh thu thuần đạt 150.000 tỷ và lợi nhuận sau thuế 4.850 tỷ đồng, lần lượt tăng 12% và 30% so với thực hiện 2024.

Quý 1/2025, MWG ghi nhận doanh thu thuần đạt 36.135 tỷ đồng, tăng gần 15% so với cùng kỳ 2024. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.548 tỷ đồng, tăng hơn 71% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức lợi nhuận quý cao thứ 2 trong lịch sử hoạt động, chỉ kém đôi chút so với đỉnh lập được vào quý 4/2021.

Với kết quả đạt được trong quý đầu năm, doanh nghiệp bán lẻ này đã thực hiện được 24% kế hoạch doanh thu và 32% mục tiêu lợi nhuận cả năm.