Ông Nguyễn Duy Hưng gửi thông điệp về “niềm tin” đến hơn 128 nghìn cổ đông SSI

Chứng khoán SSI đã công bố Báo cáo thường niên 2025, mở đầu bằng thông điệp của Chủ tịch HĐQT Nguyễn Duy Hưng. “Chúng tôi chọn tinh thần của Báo cáo năm nay là Dòng chảy của niềm tin – Trust in Motion”, ông Hưng cho hay.

Theo Chủ tịch SSI, trong tài chính, có một thứ không thể “mua” nhanh, đó là niềm tin. Niềm tin cũng không nằm ở những câu nói hay. Nó nằm ở những việc làm đúng, lặp đi lặp lại, trong thời gian dài.

Năm vừa qua, thị trường vẫn nhiều thay đổi, cạnh tranh trong ngành cũng không hề dễ. Công nghệ khiến tốc độ tăng lên, nhưng cũng khiến sai sót lan nhanh hơn nếu nền tảng không đủ chắc. Trong bối cảnh như vậy, SSI lựa chọn một cách làm quen thuộc, nhưng không dễ: không chạy theo cảm hứng ngắn hạn, mà tập trung vào chất lượng tăng trưởng và năng lực hệ thống.

Ông Nguyễn Duy Hưng khẳng định, Với SSI, “năng lực hệ thống” không phải là một khẩu hiệu công nghệ mà rất cụ thể. Thứ nhất là kỷ luật quản trị rủi ro: tăng trưởng phải đi cùng giới hạn rõ ràng. Thị trường có thể bất ngờ, nhưng kỷ luật không được phép “bất ngờ”. Thứ hai là minh bạch và chuẩn mực: cổ đông và thị trường cần thông tin rõ ràng, nhất quán, có thể kiểm chứng. Thứ ba là công nghệ và tự động hóa: không phải để làm màu, mà để giảm lỗi, tăng tốc, tăng ổn định, nâng trải nghiệm khách hàng, nhất là lúc thị trường biến động mạnh. Và cuối cùng là con người: khách hàng tin vào một tổ chức thông qua từng điểm chạm. Mỗi môi giới, mỗi chuyên viên, mỗi bộ phận hỗ trợ đều là “chất liệu” tạo ra niềm tin.

SSI đã đi qua nhiều chu kỳ thị trường. Mỗi chu kỳ có một bài học giống nhau: đi đường dài không cần nói nhiều, nhưng phải làm rất kỹ. Và khi làm đủ kỹ, cơ hội sẽ đến theo cách bền hơn, sạch hơn. Cũng theo ông Hưng, “Dòng chảy của niềm tin” không phải là một ý tưởng để trang trí báo cáo mà là lời nhắc về cách vận hành SSI: đúng chuẩn đúng bản chất đúng lợi ích dài hạn của khách hàng và cổ đông.

“Niềm tin là một dòng chảy. Muốn dòng chảy ấy bền, chúng ta chỉ có một cách: giữ kỷ luật, giữ chuẩn mực, và làm thật” , Chủ tịch SSI kết thúc thông điệp.

Theo danh sách cổ đông chốt ngày 09/12/2025 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp, Chứng khoán SSI có tổng cộng 128.192 cổ đông, trong đó số lượng cổ đông trong nước là 124.601. Hai cổ đông lớn là tổ chức Daiwa Securities nắm 317 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 15,26%) và Công ty TNHH Đầu tư NDH với đại diện là ông Nguyễn Duy Hưng hiện nắm hơn 164 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 7,91%). Riêng ông Hưng sở hữu hơn 16 triệu cổ phần SSI (tỷ lệ 0,78%).

Cơ cấu cổ đông Chứng khoán SSI (Nguồn: BCTN 2025)

Trên thị trường, cổ phiếu SSI chốt phiên 15/4 đạt 28.700 đồng/cp. Ngày 23/4 tới đây, công ty chứng khoán này sẽ tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 tại TP. Hồ Chí Minh.

Theo tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, SSI trình cổ đông thông qua kế hoạch doanh thu hợp nhất đạt 15.660 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 5.838 tỷ đồng, lần lượt tăng khoảng 20% và 15% so với thực hiện năm 2025.

Đáng chú ý, SSI dự kiến chi trả cổ tức tổng tỷ lệ 30%, trong đó 10% bằng tiền mặt (tương đương 1.000 đồng mỗi cổ phiếu). Với mức này, ước tính doanh nghiệp sẽ chi hơn 2.500 tỷ đồng để trả cổ tức tiền mặt, theo đó kéo dài chuỗi gần 20 năm liên tiếp chia cổ tức bằng tiền cho cổ đông, bắt đầu từ năm 2007.