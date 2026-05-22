Ông Nguyễn Huy Dũng làm Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Theo Yến Anh | 22-05-2026 - 13:44 PM | Xã hội

Thủ tướng Lê Minh Hưng vừa ký quyết định về việc tiếp nhận, bổ nhiệm ông Nguyễn Huy Dũng giữ chức Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Thủ tướng quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm ông Nguyễn Huy Dũng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên chuyên trách Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, giữ chức Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Quyết định trên có hiệu lực từ ngày 21-5.

Ông Nguyễn Huy Dũng sinh năm 1983 tại TP Hà Nội, là kỹ sư công nghệ thông tin, cử nhân kinh tế, là chuyên gia, nhà quản lý về công nghệ và kinh tế.

Ông Nguyễn Huy Dũng từng giữ nhiều chức vụ như: Cục trưởng Cục An toàn thông tin; Cục trưởng Cục Tin học hóa; Thứ trưởng phụ trách an ninh mạng, chuyển đổi số, hạ tầng số, chính phủ số, kinh tế số và xã hội số; Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên.

Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch hiện nay là bà Lâm Thị Phương Thanh. Thứ trưởng Bộ gồm các ông, bà: Tạ Quang Đông, Trịnh Thị Thủy, Hoàng Đạo Cương, Hồ An Phong, Phan Tâm và Nguyễn Huy Dũng.

Tất cả người dân dùng mạng xã hội chú ý quy định phạt tới 50 triệu đồng từ 1/7

Đề xuất thu nhập trên 28,6 triệu đồng/tháng mới phải nộp thuế thu nhập cá nhân

Bắt Kiều Quốc Nhã - mắt xích quan trọng trong chuyên án triệt phá đường dây ma túy có nhiều nghệ sĩ tham gia

13:41 , 22/05/2026
Luật đô thị đặc biệt phải giải quyết cơ chế xin cho, "họp hành liên miên, suốt ngày suốt đêm"

13:09 , 22/05/2026
Cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất giảm nhiệt ùn ứ sau một tuần phân luồng linh hoạt

12:59 , 22/05/2026
Trịnh Văn Sơn bị bắt khi vừa xuống máy bay

12:20 , 22/05/2026

