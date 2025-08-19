Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ông Nguyễn Tấn Phát làm Bí thư Đảng ủy phường Sài Gòn, TP HCM

19-08-2025 - 13:59 PM | Xã hội

Trước khi được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy phường Sài Gòn, ông Nguyễn Tấn Phát là Giám đốc Học viện Cán bộ TP HCM.

Sáng 19-8, Đảng bộ phường Sài Gòn, TP HCM tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được dự và phát biểu chỉ đạo đại hội.

Dự đại hội còn có ông Phạm Thành Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP HCM; bà Tô Thị Bích Châu, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, nguyên Bí thư Quận ủy quận 1 cũ; bà Trần Kim Yến, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP HCM, nguyên Bí thư Quận ủy quận 1 cũ.

Ban Chấp hành ra mắt đại hội

Tại đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ phường Sài Gòn nhiệm kỳ 2025-2030 đã ra mắt với 27 thành viên.

Ông Nguyễn Tấn Phát làm Bí thư Đảng ủy phường Sài Gòn, TP HCM- Ảnh 1.

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được cùng bà Tô Thị Bích Châu, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ phường Sài Gòn

Trong đó, ông Nguyễn Tấn Phát được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Sài Gòn; bà Lê Thị Lan Chi làm Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường; ông Vũ Nguyễn Quang Vinh làm Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Sài Gòn.

Ông Nguyễn Tấn Phát làm Bí thư Đảng ủy phường Sài Gòn, TP HCM- Ảnh 2.

Ông Nguyễn Tấn Phát được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy phường Sài Gòn

Ông Nguyễn Tấn Phát sinh năm 1977, quê quán tỉnh Ninh Thuận trước đây, nay là tỉnh Khánh Hòa. Ông là Phó Giáo sư, Tiến sĩ Kinh tế. Trước khi được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Sài Gòn, ông Nguyễn Tấn Phát là Giám đốc Học viện Cán bộ TP HCM.

Định hướng phường Sài Gòn thành đô thị hiện đại

Trong nhiệm kỳ 2025-2030, phường Sài Gòn định hướng tiếp tục là khu vực đô thị hiện đại, văn minh, giữ được hồn cốt của đô thị có các công trình, kiến trúc di tích văn hóa, nghệ thuật lịch sử được bảo tồn. Sự phát triển của phường Sài Gòn với khoa học, công nghệ, chuyển đổi số phải tạo nên "sức bật mới" năng động, sáng tạo để hình thành các hoạt động thúc đẩy phát triển kinh tế, thương mại, dịch vụ cao cấp, tài chính, du lịch quốc tế.

Phấn đấu đến năm 2030, phường Sài Gòn trở thành đô thị thông minh, phát triển hiện đại, chất lượng sống tốt.

Ông Nguyễn Tấn Phát làm Bí thư Đảng ủy phường Sài Gòn, TP HCM- Ảnh 3.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường Sài Gòn sáng 19-8

Các chương trình trọng tâm thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Sài Gòn lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, gồm: 

1. Chương trình "Lãnh đạo phát triển kinh tế thương mại, dịch vụ cao cấp, tài chính, du lịch quốc tế".

2. Chương trình "Lãnh đạo xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh gắn với đào tạo đội ngũ cán bộ phường Sài Gòn ngang tầm với nhiệm vụ trong thời kỳ mới".

3. Chương trình "Lãnh đạo thực hiện chuyển đổi số gắn với xây dựng nền hành chính phục vụ và quản lý đô thị thông minh".

4. Chương trình "Lãnh đạo đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội" giai đoạn 2025-2030.

5. Chương trình "Tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; nâng cao hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân trên địa bàn phường".

Phường Sài Gòn chính thức hoạt động từ ngày 1-7-2025. Phường được thành lập trên cơ sở sáp nhập một phần phường Nguyễn Thái Bình, một phần phường Đa Kao và toàn bộ phường Bến Nghé thuộc quận 1 cũ.


Theo Phan Anh

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Những tính năng không phải ai cũng biết trên VNeID

Những tính năng không phải ai cũng biết trên VNeID Nổi bật

Kiểm tra nhà ở của Nguyễn Thị Nga, bắt khẩn cấp Bùi Mạnh Hùng, Nguyễn Hải Nam

Kiểm tra nhà ở của Nguyễn Thị Nga, bắt khẩn cấp Bùi Mạnh Hùng, Nguyễn Hải Nam Nổi bật

Thủ tục đăng ký tạm trú mới nhất 2025: Bỏ sót 1 giấy tờ là mất công đi lại nhiều lần

Thủ tục đăng ký tạm trú mới nhất 2025: Bỏ sót 1 giấy tờ là mất công đi lại nhiều lần

13:44 , 19/08/2025
Vụ Hà Thị Lai Hạ sát hại chồng: Sự xuống cấp nghiêm trọng về đạo đức

Vụ Hà Thị Lai Hạ sát hại chồng: Sự xuống cấp nghiêm trọng về đạo đức

12:21 , 19/08/2025
Lương hưu tháng 9: Lịch chi trả mới nhất do trùng nghỉ lễ

Lương hưu tháng 9: Lịch chi trả mới nhất do trùng nghỉ lễ

12:09 , 19/08/2025
Hướng dẫn thủ tục hưởng chế độ thai sản với lao động nữ sinh con, lao động nữ mang thai hộ sinh con

Hướng dẫn thủ tục hưởng chế độ thai sản với lao động nữ sinh con, lao động nữ mang thai hộ sinh con

11:51 , 19/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên