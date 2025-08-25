Ông Nguyễn Thanh Nghị giữ chức Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương

Theo đó, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã trao Quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công, bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, giữ chức vụ Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

Tham dự sự kiện quan trọng này có các đồng chí: Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, theo dõi, chỉ đạo Đảng bộ TP HCM; Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM; Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng; đại diện các cơ quan Đảng Trung ương, các đồng chí Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, các đồng chí đại diện Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; cán bộ, công chức, người lao động thuộc Ban Chính sách, chiến lược Trung ương; một số phóng viên báo chí của Trung ương.

Phát biểu tại Hội nghị, Đồng chí Trần Cẩm Tú nêu rõ: tân Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị là cán bộ lãnh đạo được đào tạo cơ bản, kinh qua nhiều vị trí công tác ở Trung ương và địa phương, có năng lực, kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng và quản lý nhà nước, có tư duy, phương pháp làm việc khoa học, quyết liệt, hiệu quả, sâu sát cơ sở, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực được phân công phụ trách.

Đồng chí nhấn mạnh, Ban Chính sách, chiến lược Trung ương là cơ quan tham mưu, giúp việc quan trọng của Đảng ở Trung ương. Việc kịp thời kiện toàn nhân sự Trưởng Ban là rất cần thiết để bảo đảm sự lãnh đạo thường xuyên, trực tiếp của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với các lĩnh vực chiến lược quan trọng. Đồng chí Trần Cẩm Tú đề nghị đồng chí Nguyễn Thanh Nghị nhanh chóng tiếp cận công việc, phát huy những kinh nghiệm công tác thực tiễn phong phú của mình, cùng tập thể lãnh đạo Ban Chính sách, chiến lược Trung ương thực hiện tốt chức năng tham mưu trong việc định hướng xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế, hoạch định đường lối, chủ trương, biện pháp lớn, quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị bày tỏ lời cảm ơn đồng chí Tổng Bí thư; cảm ơn Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tín nhiệm phân công đồng chí vào cương vị mới; cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ của Thành ủy và nhân dân TPHCM trong thời gian giữ cương vị Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị nhận thức rõ ràng đây là niềm vinh dự to lớn, đồng thời cũng là trách nhiệm lớn lao và xin hứa sẽ nỗ lực, quyết tâm cao nhất trong thực hiện nhiệm vụ, cầu thị, lắng nghe, phát huy tinh thần đoàn kết để cùng tập thể Ban Chính sách, chiến lược Trung ương hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao.

Đồng chí cũng bày tỏ mong muốn sẽ nhận được sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ, giúp đỡ của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của tập thể lãnh đạo Ban cũng như sự phối hợp hiệu quả của các ban, bộ ngành trung ương và địa phương để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Thanh Nghị

Tiểu sử đồng chí Nguyễn Thanh Nghị , Ủy viên Trung ương Đảng , Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị sinh ngày 12/8/1976, dân tộc Kinh; quê quán: tỉnh Cà Mau; vào Đảng ngày 26/01/1999; trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Khoa học kỹ thuật xây dựng; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

12/2008 - 11/2011: Phó Hiệu trưởng, Trưởng phòng Quản lý đào tạo Sau đại học và Quan hệ quốc tế - Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh; Phó Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối cơ sở Bộ xây dựng; Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng tháng 01/2011, được bầu làm Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

11/2011 - 02/2014: Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng.

02/2014 - 10/2015: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang.

10/2015 - 01/2016: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang.

01/2016 - 10/2020: Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang; Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV đơn vị tỉnh Kiên Giang; Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Kiên Giang; Đảng ủy viên Đảng ủy Quân khu 9; Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng tháng 01/2016, được bầu làm Ủy viên Trung ương Đảng.

10/2020 - 01/2021: Ủy viên Trung ương Đảng; Ủy viên Ban cán sự Đảng; Thứ Trưởng Bộ Xây dựng. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tháng 01/2021, được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

01/2021 - 04/2021: Ủy viên Trung ương Đảng; Ủy viên Ban cán sự Đảng; Thứ trưởng Bộ Xây dựng. Ngày 08/4/2021, tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV được Quốc hội phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng Bộ Xây dựng nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV.

4/2021 - 01/2025: Ủy viên Trung ương Đảng; Bí thư Ban cán sự Đảng; Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

02/2025 - 8/2025: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

8/2025: Đồng chí được Bộ Chính trị điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.