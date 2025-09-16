Ông Nguyễn Thanh Nghị nói về việc người dân sẽ có thêm lựa chọn đơn vị cung cấp điện

Sáng 16/9, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc (trực tiếp kết hợp trực tuyến) quán triệt, triển khai thực hiện 4 Nghị quyết của Bộ Chính trị .

Tại hội nghị, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị trình bày chuyên đề về Nghị quyết số 70-NQ/TW của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị. Ảnh: Như Ý.

Theo ông Nguyễn Thanh Nghị, Nghị quyết 70 đưa ra yêu cầu về bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng cho sự phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới – một trong những trụ cột quan trọng của an ninh phi truyền thống đang nổi lên. Nghị quyết xác định rõ an ninh năng lượng là một bộ phận quan trọng của an ninh quốc gia, gắn trực tiếp với ổn định chính trị, phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng – an ninh và hội nhập quốc tế.

" Nghị quyết 70 thể hiện tầm tư duy chiến lược khi chuyển từ quan niệm “bảo đảm cung ứng” sang “bảo đảm vững chắc và chủ động an ninh năng lượng” với tầm nhìn chiến lược, dài hạn, đa chiều", ông Nguyễn Thanh Nghị nói, đồng thời nhấn mạnh, Nghị quyết 70 đề ra những mục tiêu cụ thể, được lượng hóa rõ ràng, sát với thực tế với các giải pháp bảo đảm thực hiện đáp ứng yêu cầu, đúng tiến độ.

Nhấn mạnh một số quan điểm chỉ đạo, theo ông Nguyễn Thanh Nghị, Nghị quyết 70 xác định, Đảng lãnh đạo toàn diện, Nhà nước kiến tạo thể chế – chính sách đột phá, kiểm soát hạ tầng năng lượng chiến lược. Người dân, doanh nghiệp là trung tâm, chủ thể phát triển năng lượng quốc gia; trong đó, kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, khu vực tư nhân là một trong những động lực quan trọng nhất.

Đáng chú ý, theo nghị quyết, an ninh năng lượng quốc gia là nền tảng, là tiền đề quan trọng để phát triển đất nước, bộ phận quan trọng của an ninh quốc gia. Phát triển năng lượng được ưu tiên cao nhất để đáp ứng yêu cầu tăng trưởng liên tục trên 10% và thực hiện hai mục tiêu 100 năm của đất nước .



Ông Nguyễn Thanh Nghị cũng nêu, nghị quyết nhấn mạnh, gắn phát triển năng lượng với đảm bảo thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, thực hiện an sinh xã hội; đảm bảo quốc phòng – an ninh, bảo vệ môi trường và thực hiện cam kết quốc tế. Xây dựng thị trường năng lượng đồng bộ, cạnh tranh, minh bạch, đa dạng hình thức sở hữu và phương thức kinh doanh. Giá mọi loại hình năng lượng theo cơ chế thị trường, không bù chéo giữa các nhóm khách hàng.

Một trong những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, theo ông Nguyễn Thanh Nghị, nghị quyết nêu, cần hoàn thiện thị trường năng lượng đồng bộ, thống nhất, minh bạch, liên thông giữa các phân ngành; giá năng lượng phải minh bạch do thị trường quyết định, có sự quản lý của Nhà nước, không thực hiện bù chéo; Nhà nước điều tiết hợp lý thông qua công cụ thị trường và có chính sách bảo đảm an sinh xã hội; cải cách triệt để thủ tục hành chính, giảm 30–50% thời gian và chi phí tuân thủ.

"Trong năm 2025 phải hoàn thành việc tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế cản trở sự phát triển của ngành năng lượng", ông Nguyễn Thanh Nghị nêu.



Riêng về thị trường điện cạnh tranh, theo Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương , nghị quyết nhấn mạnh, cần phát triển thị trường điện cạnh tranh, minh bạch, hiệu quả, đồng bộ với bảo đảm an ninh năng lượng. Triển khai thực hiện hiệu quả cơ chế mua bán điện trực tiếp, đồng thời tăng cường quyền lựa chọn của khách hàng sử dụng điện trong việc tiếp cận và lựa chọn đơn vị cung cấp điện phù hợp với nhu cầu.

Theo ông Nguyễn Thanh Nghị, nghị quyết cũng xác định, cần hoàn thiện cơ chế hợp đồng mua bán điện minh bạch, ổn định, dài hạn, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhà đầu tư. Khuyến khích tư nhân đầu tư hạ tầng lưu trữ năng lượng. Đổi mới cơ chế giá truyền tải điện để thu hút mạnh mẽ khu vực tư nhân đầu tư lưới điện truyền tải...