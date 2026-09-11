Ông Phạm Nhật Vượng làm siêu dự án lấn biển cần 136 triệu m³ cát: Gấp 2,5 lần nhu cầu của 4 cao tốc trọng điểm tại Đồng bằng sông Cửu Long

Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ, hiện được phát triển với tên thương mại Vinhomes Green Paradise, có quy mô 2.870 ha và tổng vốn đầu tư 217.054 tỷ đồng. Chủ đầu tư là Công ty cổ phần Đô thị Du lịch Cần Giờ, công ty thành viên của Vingroup.

Quy mô 2.870 ha kéo theo nhu cầu san lấp rất lớn. Theo báo cáo đánh giá tác động môi trường, dự án cần 136 triệu m³ cát, trong khi riêng diện tích san nền tại phần vực biển là 906,82 ha.

Để hình dung quy mô, theo số liệu Bộ Giao thông vận tải tính toán năm 2023, 4 dự án cao tốc trọng điểm tại Đồng bằng sông Cửu Long với tổng chiều dài khoảng 355 km cần 53,68 triệu m³ cát đắp nền. Như vậy, nhu cầu 136 triệu m³ cát của riêng Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ gấp hơn 2,5 lần tổng lượng cát cần cho 355 km cao tốc này, chênh khoảng 82,32 triệu m³.

Để có đủ lượng vật liệu này, phương án của dự án sử dụng đồng thời ba nguồn cát.

Lớn nhất là 63 triệu m³ dự kiến khai thác tại vùng S3 thuộc khu vực biển Cần Giờ. Kết quả rà soát, cập nhật do Trường Đại học Bách khoa thực hiện năm 2025 xác định vùng này có trữ lượng khoảng 129 triệu m³.

Nguồn thứ hai đến từ chính phạm vi bên trong khu đô thị. Dự án sẽ đào một hồ trung tâm rộng khoảng 450 ha, sâu 12 m, qua đó dự kiến thu được 43 triệu m³ vật liệu để đưa trở lại phục vụ san lấp.

30 triệu m³ còn lại dự kiến được cung cấp từ 13 mỏ cát tại khu vực Cần Giờ.

Cao độ nền 2,5–3 m, hơn 140 km kè

Khối lượng 136 triệu m³ cát gắn trực tiếp với địa hình của khu vực xây dựng.

Phần lớn dự án hiện là mặt nước biển, nền thấp và chịu ảnh hưởng của chế độ thủy triều. Trước khi xây dựng các công trình phía trên, khu vực này phải được tôn nền.

Báo cáo tính toán mực nước triều lớn nhất ở mức 1,51 m. Cộng thêm 0,55 m nước biển dâng theo kịch bản biến đổi khí hậu và 0,3 m dự phòng an toàn, cao độ tính toán đạt 2,36 m.

Trên cơ sở đó, dự án lựa chọn cao độ khống chế từ 2,5 m tại khu vực ven bờ và từ 3 m đối với khu vực ngoài khơi. Đây là cao độ mặt nền sau khi tôn cao, không phải chiều dày lớp cát san lấp; do đáy biển hiện nằm ở cao độ âm nên chiều dày tôn nền thực tế lớn hơn nhiều.

Song song với việc đưa hàng trăm triệu m³ vật liệu vào san nền là một hệ thống kè có chiều dài rất lớn.

Riêng kè biển có tổng chiều dài 22.383 m, trải trên năm phân khu từ A đến E. Phương án thiết kế sử dụng các ống địa kỹ thuật geotube xếp thành bờ kè cao trung bình khoảng 6 m, phía trước tiếp tục được đắp cát để hình thành bãi biển nhân tạo.

Nếu kè biển dài hơn 22 km thì hệ thống kè chạy quanh hồ trung tâm còn lớn hơn nhiều, với tổng chiều dài 118.302 m, tương đương hơn 118 km. Riêng phân khu D có gần 46 km kè hồ.

Tính chung hai hạng mục, chiều dài kè biển và kè hồ của dự án vượt 140 km.

Hồ trung tâm không chỉ tạo ra 43 triệu m³ vật liệu san lấp. Theo phương án thi công, nước phát sinh trong quá trình bơm cát san nền cũng được dẫn về hồ để lắng cặn trước khi thoát ra biển qua ba cửa phai.

Việc vận chuyển khối lượng vật liệu khổng lồ này vào khu vực thi công cũng cần những tuyến giao thông đường thủy riêng.

Dự án dự kiến hình thành hai tuyến luồng tạm. Tuyến T1 nối từ luồng Soài Rạp, chạy dọc ranh dự án rồi dẫn vào hồ trung tâm. Tuyến T2 kết nối từ luồng Sài Gòn - Vũng Tàu và nhập vào tuyến T1 tại khu vực vũng quay tàu.

Đáy luồng được thiết kế ở cao độ âm 7,5 m theo hệ hải đồ, nhằm bảo đảm tàu hành hải trên luồng toàn thời gian để không ảnh hưởng tới tiến độ thi công liên tục.

Hoạt động nạo vét luồng dự kiến thực hiện trong 180 ngày, thi công liên tục 24 giờ mỗi ngày. Công suất nạo vét trung bình trên 93.000 m³/ngày, với khoảng 250 người gồm công nhân, người vận hành máy móc, thợ lặn và cán bộ kỹ thuật làm việc tại hiện trường.

Siêu dự án 217.054 tỷ đồng đã mang về doanh thu

Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ ban đầu có quy mô 600 ha. Ngày 12/06/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 826/QĐ-TTg điều chỉnh chủ trương đầu tư, nâng diện tích dự án lên 2.870 ha, tương đương khoảng 4,78 lần quy mô trước đó.

Theo quyết định này, tổng vốn đầu tư sau điều chỉnh là 217.054 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu 32.558 tỷ đồng và vốn vay thương mại 184.496 tỷ đồng. Tiến độ thực hiện dự án là 11 năm kể từ ngày quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư được ban hành. Thời hạn dự án đối với phần mở rộng quy mô là 50 năm kể từ ngày 12/06/2020; đối với phần diện tích 600 ha đã giao trước đó là 50 năm kể từ ngày 11/07/2007.

Theo quyết định giao đất và giao khu vực biển năm 2025, dự án có hơn 15,1 triệu m² đất bãi bồi và 13,57 triệu m² khu vực biển. Riêng hạng mục lấn biển được phê duyệt ngày 20/03/2025 có diện tích 1.357,12 ha, tương ứng phần khu vực biển.

Trong phạm vi 1.357,12 ha lấn biển, diện tích khu vực san nền là 906,82 ha và diện tích hồ nước là 450,3 ha. Trước đó, khoảng 13,19 ha thuộc khu lấn biển 600 ha cũ đã được san lấp, với cao độ nền khoảng 2,2-2,8 m.

Trong năm 2025, quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 của 4 phân khu A, B, C và D-E được phê duyệt ngày 24/01/2025; kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt ngày 21/02/2025; dự án đầu tư xây dựng hạng mục lấn biển được phê duyệt ngày 20/03/2025.

Đến ngày 04/12/2025, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh thông báo 3.800 căn nhà ở thấp tầng hình thành trong tương lai thuộc phân khu B - Khu phức hợp số 2 đủ điều kiện bán.

Tại công bố kết quả kinh doanh quý 2/2026, Vinhomes cho biết hoạt động bàn giao tại các dự án, trong đó có Vinhomes Green Paradise, đóng góp vào kết quả kinh doanh trong kỳ.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ đã soát xét, trong 6 tháng đầu năm 2026 Vinhomes ghi nhận doanh thu thuần 117.222 tỷ đồng, tăng 245% so với cùng kỳ năm trước, và lợi nhuận sau thuế 52.038 tỷ đồng, tăng 378%. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 48.235 tỷ đồng, tăng 373%.