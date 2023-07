"Ông tổ" mì ăn liền và mì ly Nissin tại Việt Nam: Lỗ hơn 90 tỷ trong 2 năm, vừa bán 67% vốn với giá 11,5 triệu USD

Ngày 29/6, Nissin Foods Co., Ltd. - công ty con của Nissin Foods Holdings Co., Ltd. (Nissin Nhật Bản) có trụ sở chính tại Hồng Kông, Trung Quốc thông báo đã ký Thỏa thuận chuyển nhượng vốn với Nissin Foods Asia Co., Ltd. để mua cổ phần của Nissin Việt Nam.

Theo đó, Nissin Foods sẽ mua cổ phần của Nissin Việt Nam với mức giá khoảng 9,5 triệu USD và công ty sẽ góp thêm 2 triệu USD vào vốn của Nissin Việt Nam sau khi hoàn tất mua lại. Tổng số tiền công ty bỏ ra để mua cổ phần và góp vốn khoảng 11,5 triệu USD.

Sau khi hoàn tất mua lại và góp vốn, Nissin Việt Nam sẽ được nắm giữ 67% bởi Nissin Foods và 33% bởi Nissin Foods Asia.

Doanh nhân Momofuku Ando là người sáng lập nên Công ty Thực phẩm Nissin Nhật Bản chính là người phát minh ra mì ăn liền và mì ly ăn liền.

Nissin Việt Nam là nhà sản xuất, xuất nhập khẩu mì ăn liền và các sản phẩm khác. Nissin Việt Nam cũng đã và đang sản xuất các sản phẩm mì gói (bao gồm cả Fuku) cho Nissin Foods và mua các sản phẩm granola (thực phẩm bổ sung ngũ cốc dinh dưỡng) từ công ty để bán.

Hiện nay, Nissin Việt Nam sở hữu và vận hành một nhà máy mì ăn liền có diện tích khoảng 60.000 mét vuông tại khu công nghiệp VSIP II-A, tỉnh Bình Dương.

Tại ngày 31/3/2023, giá trị tài sản ròng của Nissin Việt Nam khoảng 345,3 tỷ đồng (tương đương 14,7 triệu USD). Trong năm tài chính kết thúc ngày 31/3/2023, Nissin Việt Nam lỗ ròng 33,2 tỷ đồng, cùng kỳ năm trước lỗ ròng 59 tỷ đồng.

Theo bản thông báo, ban giám đốc Nissin Foods tin rằng thương vụ mua lại cho phép Công ty nắm quyền kiểm soát Nissin Việt Nam, từ đó mở rộng danh mục đầu tư theo khu vực địa lý và mang lại sự linh hoạt hơn trong việc triển khai năng lực sản xuất tại Việt Nam.

Ngoài ra, Công ty có thể đầu tư nguồn nhân lực, chuyên môn và kinh nghiệm vào Nissin Việt Nam để thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh và tận dụng các xu hướng tăng trưởng dài hạn của thị trường mì ăn liền Việt Nam, tăng thu nhập và lợi nhuận chung của Tập đoàn.

Dự đoán rằng sau khi mua lại, công ty sẽ có thể tận dụng năng lực sản xuất của Nissin Việt Nam để tăng cường năng lực sản xuất chung của công ty cũng như tiết kiệm chi phí, qua đó cho phép công ty duy trì mức giá cạnh tranh cho một số sản phẩm mì ăn liền phù hợp với sản xuất tại Nissin Việt Nam.

Đồng thời, trong ngày 29/6, Nissin Foods và Nissin Việt Nam đã ký kết Thỏa thuận Cung cấp Tổng thể và Thỏa thuận Mua sắm Tổng thể, theo đó Nissin Foods sẽ bán sản phẩm cho Nissin Việt Nam bao gồm granola và đồ ăn nhẹ và mua sản phẩm từ Nissin Việt Nam bao gồm mỳ ăn liền và các sản phẩm thực phẩm khác. Thời hạn của cả 2 thỏa thuận bắt đầu từ ngày 1/7/2023 đến ngày 31/12/2025, có thể gia hạn thêm ba năm nữa khi hết hạn.

Nissin Foods, được thành lập ở Hồng Kông, Trung Quốc từ năm 1984 và là công ty mỳ ăn liền lớn nhất ở thị trường này. Tập đoàn chủ yếu sản xuất và kinh doanh mì ăn liền, thực phẩm đông lạnh chất lượng cao, bao gồm há cảo đông lạnh, dimsum và mì đông lạnh. Đồng thời, bán và phân phối các sản phẩm thực phẩm và đồ uống khác, bao gồm cả đồ ăn nhẹ, nước khoáng, nước sốt và các sản phẩm rau củ.

2 thương hiệu cốt lõi của công ty là “NISSIN” và “DOLL”. Năm thương hiệu sản phẩm chủ đạo của Nissin Foods là “Cup Noodles”, “Demae Iccho”, “Mì ăn liền Doll, “Dim Sum Doll” và “Fuku”.

Bên cạnh đó, Nissin Foods cũng phân phối một danh mục đa dạng các thương hiệu gia dụng cao cấp.

Trong khi đó, công ty mẹ Nissin Nhật Bản là một trong những nhà sản xuất và bán mì ăn liền lớn nhất trên thế giới. Ngoài mì ăn liền, Nissin Nhật Bản còn sản xuất và bán các sản phẩm khác bao gồm thực phẩm ướp lạnh và đông lạnh, đồ ăn nhanh, bánh kẹo và đồ uống.