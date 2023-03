Theo báo cáo của Ban Giám đốc

Lĩnh vực Thép: Năm 2022, tổng sản lượng bán hàng các loại sản phẩm thép của Hòa Phát là 7,2 triệu tấn – giảm 7% so với năm 2021. Trong đó, thép xây dựng chiếm gần 4,3 triệu tấn – tăng 10%, phôi thép 375.000 tấn, thép cuộn cán nóng 2,63 triệu tấn. Thị phần thép xây dựng tăng từ 32,6% hồi cuối năm 2021 lên 34,8% cuối năm 2022, giữ vững vị trí số 1. Ống thép đạt 750.000 tấn, tăng 11% và tăng thị phần từ 24,8% lên 28,5%. Tôn đạt 328.000 tấn, giảm 23%.

Doanh thu xuất khẩu đạt hơn 31.500 tỷ đồng, chiếm 22% tổng doanh thu. Thị trường xuất khẩu của Hòa Phát hiện nay là Canada, Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc…

Lĩnh vực Nông nghiệp: Đóng góp lần lượt 5% và 1% vào doanh thu và lợi nhuận sau thuê hợp nhất toàn tập đoàn. Lĩnh vực này đối mặt với nhiều biến động. Đặc biệt, thị trường bò Úc suy giảm mạnh so Trung Quốc đóng cửa biên giới. Sản lượng heo xuất chuồng 404.000 con (heo thành phẩm 352.000 con, tăng 22% so với cùng kỳ năm 2021). Bò thịt tiêu thụ gần 28.000 con, giảm 45% so với năm trước. Trứng gà cung cấp gần 265 triệu quả trứng/năm, dẫn đầu về sản lượng cung cấp trứng gà sạch miền bắc.

Lĩnh vực BĐS: Bàn giao được 14,6ha đất tại các khu công nghiệp Hòa Phát. Tập đoàn đang tham gia đâu thầu và làm thủ tục pháp lý một số dự án BĐS nhà ở.

Báo cáo thường niên cho biết, năm 2023, Hòa Phát sẽ đầu tư thêm hạ tầng kỹ thuật dự án Khu công nghiệp Yên Mỹ II mở rộng với diện tích quy hoạch 216ha. Kế hoạch trong 10 năm tới, Tập đoàn sẽ phát triển 10 khu công nghiệp bao gồm cả các khu công nghiệp hiện nay đang có.

Đối với mảng dự án nhà ở - khu đô thị, Tập đoàn sẽ tập trung phát triển các đại đô thị diện tích từ 300-500ha

Lĩnh vực điện máy gia dụng: nhà máy sản xuất tại Hà Nam đi vào hoạt động từ tháng 9/2022, ra mắt sản phẩm máy lọc nước, máy làm mát không khí. Nhà máy tại Phú Mỹ đang xây dựng.