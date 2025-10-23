"Ông trùm" Hồ Mạnh Linh lừa đảo hàng trăm tỷ đồng của hơn 1.000 người trên cả nước như thế nào?
Công an tỉnh Đắk Lắk vừa triệt phá đường dây lừa đảo kêu gọi đầu tư xuyên quốc gia, chiếm đoạt hơn 140 tỷ đồng.
Chiếm đoạt hơn 140 tỷ đồng của hơn 1.000 nạn nhân trên cả nước
Bộ Công an thông tin, theo kết quả điều tra ban đầu của Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Đắk Lắk, từ năm 2024, đối tượng Hồ Mạnh Linh hay còn gọi là Long Hồng Kông (sinh năm 1999, trú tại xã Dliê Ya) cầm đầu, cấu kết cùng nhiều đối tượng thành lập công ty Villa Group có trụ sở đặt tại Campuchia và tuyển dụng hàng trăm nhân viên để tổ chức hoạt động lừa đảo trên không gian mạng.
Theo lời khai của các đối tượng và những chứng cứ đã thu thập được, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Đắk Lắk xác định, từ tháng 10/2024 đến nay, nhóm đối tượng này đã lừa đảo và chiếm đoạt hơn 140 tỷ đồng của hơn 1.000 người dân trên cả nước.
Tính đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra Quyết định khởi tố vụ án và khởi tố 26 bị can để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cơ quan Công an kêu gọi tất cả các cá nhân có liên quan, từng tham gia vào hoạt động của đường dây này sớm ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.
Hé lộ thủ đoạn của "ông trùm" Hồ Mạnh Linh và đồng bọn
