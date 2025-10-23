Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

"Ông trùm" Hồ Mạnh Linh lừa đảo hàng trăm tỷ đồng của hơn 1.000 người trên cả nước như thế nào?

23-10-2025 - 15:49 PM | Xã hội

Công an tỉnh Đắk Lắk vừa triệt phá đường dây lừa đảo kêu gọi đầu tư xuyên quốc gia, chiếm đoạt hơn 140 tỷ đồng.

Chiếm đoạt hơn 140 tỷ đồng của hơn 1.000 nạn nhân trên cả nước

Bộ Công an thông tin, theo kết quả điều tra ban đầu của Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Đắk Lắk, từ năm 2024, đối tượng Hồ Mạnh Linh hay còn gọi là Long Hồng Kông (sinh năm 1999, trú tại xã Dliê Ya) cầm đầu, cấu kết cùng nhiều đối tượng thành lập công ty Villa Group có trụ sở đặt tại Campuchia và tuyển dụng hàng trăm nhân viên để tổ chức hoạt động lừa đảo trên không gian mạng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk lấy lời khai nhóm đối tượng bị bắt tạm giam (Ảnh: Bộ Công an).

Công an lấy lời khai của nhóm đối tượng ra đầu thú được cho tại ngoại (Ảnh: Bộ Công an).

Theo lời khai của các đối tượng và những chứng cứ đã thu thập được, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Đắk Lắk xác định, từ tháng 10/2024 đến nay, nhóm đối tượng này đã lừa đảo và chiếm đoạt hơn 140 tỷ đồng của hơn 1.000 người dân trên cả nước.

Tính đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra Quyết định khởi tố vụ án và khởi tố 26 bị can để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Cơ quan Công an kêu gọi tất cả các cá nhân có liên quan, từng tham gia vào hoạt động của đường dây này sớm ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Hé lộ thủ đoạn của "ông trùm" Hồ Mạnh Linh và đồng bọn

Hàng ngày, Hồ Mạnh Linh phân công nhân viên sử dụng tài khoản mạng xã hội ảo (Facebook, Zalo, Telegram) để chạy quảng cáo, tìm kiếm và kết bạn với nhiều người, mời gọi họ tham gia đầu tư hoặc đặt cược (tài – xỉu) trên các trang web Viva779.com, Thabet868.com, Vegas379.com, Kukbet79.com…

Để xây dựng lòng tin, ban đầu, khi khách hàng nạp một số tiền nhỏ vào tài khoản người chơi, các đối tượng hướng dẫn khách hàng đặt cược rồi cho thắng cược và rút tiền về tài khoản thành công.

Khi khách hàng tin tưởng, nhân viên của Linh tiếp tục dụ dỗ khách hàng nạp số tiền lớn hơn để thắng cược nhiều hơn. Nếu khách hàng tin và tham gia chơi, lúc này bộ phận Hậu đài sẽ điều chỉnh kết quả để tài khoản của khách hàng hiển thị số tiền thắng cược rất lớn.

Khi khách hàng thực hiện thao tác rút tiền, hệ thống sẽ báo lỗi rồi nhân viên công ty đưa ra nhiều lý do khác nhau như chưa có tài khoản VIP, sai mã tham chiếu hoặc tài khoản bị đưa vào danh sách đen để yêu người chơi phải nộp phí từ 10% - 20% số tiền muốn rút.

Khách hàng sẽ bị dụ dỗ nạp thêm tiền nhiều lần cho đến khi hết khả năng mà không thể rút được tiền gốc và tiền thắng cược. Bằng cách này, các đối tượng đã chiếm đoạt toàn bộ số tiền mà khách đã hàng nạp vào.

Theo Duy Anh

Đời sống và pháp luật

