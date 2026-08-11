OnPoint tái định vị thành đối tác tăng trưởng thương mại điện tử

Sau mười năm phát triển, công ty hiện có hơn 800 nhân sự tại Việt Nam và Thái Lan, đồng hành cùng hơn 400 thương hiệu, và đang mở rộng sang thị trường Mỹ.

Từ "enabler" đến đối tác tăng trưởng

Định vị mới phản ánh thay đổi về vai trò của OnPoint trong chuỗi giá trị của thương hiệu. Với mô hình enabler, thương hiệu đặt mục tiêu và giao việc cho đơn vị vận hành. Ở vai trò đối tác tăng trưởng, OnPoint tham gia ngay từ khâu xây dựng mục tiêu và cùng chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh với thương hiệu.

Sự dịch chuyển này đi cùng việc mở rộng năng lực trong mười năm. Từ vận hành gian hàng và bán hàng đa kênh, OnPoint đã xây dựng thêm cỗ máy tăng trưởng marketing toàn phễu gồm livestream, affiliate, influencer, sản xuất video nội dung ở quy mô lớn và giải pháp media đa kênh - tất cả vận hành trên nền dữ liệu, công nghệ và trí tuệ nhân tạo.

"Thương mại điện tử đã qua giai đoạn mà vận hành tốt là đủ để thắng," ông Trần Vũ Quang, Nhà sáng lập kiêm Tổng giám đốc OnPoint, cho biết. "Thương hiệu nay cần một đối tác chịu trách nhiệm về kết quả tăng trưởng cùng họ, chứ không chỉ thực thi theo yêu cầu. Mười năm qua chúng tôi xây đúng năng lực đó - từ vận hành, nội dung, media đến công nghệ và AI. Bộ nhận diện mới là cách chúng tôi nói rõ điều đó với thị trường."

Bộ nhận diện lấy cảm hứng từ ballet

Logo mới lấy cảm hứng từ khái niệm "En Pointe" trong ballet - khoảnh khắc người nghệ sĩ đứng vững trên đầu mũi chân. Nhìn thì nhẹ nhàng, nhưng phía sau là nhiều năm rèn luyện, là sức mạnh, sự kiểm soát và độ chính xác tuyệt đối.

Hai màu chủ đạo của bộ nhận diện là OnPoint Teal (Pantone 316C) và OnPoint Red (Pantone 1805C).

Logo mới của OnPoint

Cùng với bộ nhận diện, OnPoint công bố Mission và Vision mới. Mission: biến sự phức tạp thành tăng trưởng bền vững cho các thương hiệu - điều phối vận hành, nội dung và công nghệ trên mọi nền tảng và mọi thị trường quan trọng. Vision: trở thành đối tác tăng trưởng thương mại điện tử hàng đầu Đông Nam Á - và là cầu nối đưa thương hiệu của khu vực ra thế giới.

Nền tảng được thị trường ghi nhận

Bên cạnh chiến lược tăng trưởng và năng lực vận hành, OnPoint cũng liên tục được các nền tảng và tổ chức uy tín ghi nhận. Doanh nghiệp được TikTok Shop vinh danh Excellent Diamond Partner (2025), Top Performance Agency (2026); đồng thời trở thành Diamond Partner (2025) và nhận danh hiệu Most Impressive Growth Enabler (2026) từ Shopee. Ở cấp độ doanh nghiệp, OnPoint đạt chứng nhận Greate Place To Work® trong hai năm liên tiếp (2025-2026) xếp hạng #42 FAST500 – Top 500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam và được Deloitte vinh danh trong danh sách Vietnam's Best Managed Companies hai năm liên tiếp (2024–2025).

OnPoint hai năm liên tiếp đạt chứng nhận Great Place To Work®

Về OnPoint

Thành lập năm 2016 tại TP. Hồ Chí Minh, OnPoint cung cấp giải pháp thương mại điện tử toàn diện, giúp các thương hiệu toàn cầu và trong nước tăng trưởng bền vững trên các sàn thương mại điện tử, nền tảng mạng xã hội và website thương hiệu. Năng lực của OnPoint bao phủ toàn bộ chuỗi giá trị thương mại điện tử - từ thiết lập và vận hành cửa hàng trực tuyến, chăm sóc khách hàng, đến dữ liệu, công nghệ và AI, livestream, affiliate & influencer marketing, sản xuất video nội dung và chiến lược media toàn phễu. OnPoint được đầu tư bởi SeaTown Private Capital Master Fund, thuộc SeaTown Holdings International - công ty quản lý tài sản trong hệ sinh thái Temasek.

Liên hệ: contact@onpoint.vn