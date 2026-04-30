OpenAI có nguy cơ vỡ nợ, CEO Sam Altman đối đầu gay gắt với nữ tướng tài chính trước thềm IPO

Theo WSJ, OpenAI vừa ghi nhận kết quả kinh doanh không như mong đợi khi bỏ lỡ hàng loạt mục tiêu về tăng trưởng người dùng và doanh thu.

Những bước hụt chân này đang khiến nội bộ lãnh đạo lo ngại về khả năng duy trì dòng tiền cho các siêu dự án trung tâm dữ liệu tốn kém.

Theo các nguồn tin thân cận, Giám đốc Tài chính (CFO) Sarah Friar đã bày tỏ sự quan ngại với các lãnh đạo khác về tính khả thi của việc thanh toán các hợp đồng điện toán khổng lồ.

Bà lo lắng rằng công ty khó có thể chi trả trong tương lai nếu tốc độ tăng trưởng doanh thu không sớm bứt phá.

Hội đồng quản trị cũng bắt đầu thắt chặt kiểm soát các thương vụ xây dựng trung tâm dữ liệu trong những tháng gần đây.

Các thành viên đặt dấu hỏi về nỗ lực thâu tóm thêm sức mạnh tính toán của CEO Sam Altman, nhất là trong bối cảnh tình hình kinh doanh đang có dấu hiệu chững lại.

Áp lực chi tiêu đang buộc Sam Altman phải kìm hãm những tham vọng vốn dĩ "không giới hạn" của mình.

Điều này diễn ra ngay trước thềm đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) dự kiến có thể diễn ra vào cuối năm nay.

Mâu thuẫn nội bộ về kỷ luật tài chính và tăng trưởng

Bà Friar cùng các giám đốc điều hành khác đang nỗ lực kiểm soát chi phí và thiết lập kỷ luật tài chính nghiêm ngặt.

Cách tiếp cận này đôi khi dẫn đến những quan điểm trái chiều trực tiếp với vị CEO tài năng của công ty.

Tuy nhiên, trong thông cáo chung phát đi tối thứ Hai, ông Altman và bà Friar khẳng định: "Chúng tôi hoàn toàn đồng lòng trong việc trang bị tối đa nguồn lực điện toán và đang cùng nhau nỗ lực mỗi ngày".

Cả hai cũng nhấn mạnh rằng mọi gợi ý cho rằng họ đang chia rẽ hoặc rút lui khỏi việc tìm kiếm nguồn lực mới là "nực cười".

Thị trường chứng khoán đã có phản ứng ngay lập tức sau báo cáo của Wall Street Journal vào sáng thứ Ba.

Chỉ số Nasdaq đã giảm hơn 1%, kéo theo sự sụt giảm của các đối tác lớn như Nvidia và Oracle.

Đáng chú ý, cổ phiếu của tập đoàn SoftBank - đơn vị đã cam kết đầu tư hơn 60 tỷ USD cho OpenAI - đã lao dốc 9,9% tại thị trường Tokyo.

Đây là một tín hiệu cho thấy sự nhạy cảm của các nhà đầu tư đối với sức khỏe tài chính của OpenAI.

Trong một thông báo khác, OpenAI khẳng định hoạt động kinh doanh vẫn đang "vận hành hết công suất" và bầu không khí nội bộ rất tích cực.

Họ phủ nhận hoàn toàn các tin đồn về mâu thuẫn nội bộ bằng khẳng định: "Không có sự thật nào đằng sau những đồn đoán về rạn nứt giữa Friar và Altman".

Suốt nhiều năm, Sam Altman luôn chủ trương tích trữ tối đa năng lực xử lý của các trung tâm dữ liệu.

Ông cho rằng sự thiếu hụt tài nguyên điện toán chính là "nút thắt" lớn nhất kìm hãm sự phát triển của công ty.

Chiến lược "gom hàng" này từng khiến OpenAI gánh khoản cam kết chi tiêu lên tới 600 tỷ USD trong tương lai.

Tham vọng này vốn được nuôi dưỡng bởi thành công rực rỡ và sức hút tưởng chừng không có đối thủ của ChatGPT.

Dù vậy, khi tốc độ tăng trưởng của ChatGPT bắt đầu chậm lại từ cuối năm ngoái, những nghi ngờ về cách tiếp cận này đã xuất hiện.

Dữ liệu nội bộ cho thấy ChatGPT đã lỡ hẹn với cột mốc 1 tỷ người dùng hoạt động hàng tuần vào cuối năm ngoái.

Việc chưa thể công bố cột mốc quan trọng này đang khiến không ít nhà đầu tư cảm thấy bất an.

Bên cạnh đó, OpenAI cũng không đạt được mục tiêu doanh thu hàng năm cho chatbot này.

Nguyên nhân đến từ việc Google Gemini vươn lên mạnh mẽ và trực tiếp "ăn" vào thị phần của OpenAI.

Tình hình tài chính thêm áp lực khi công ty liên tục lỡ các mục tiêu doanh thu hàng tháng do mất lợi thế vào tay Anthropic trong mảng lập trình.

Mặc dù vừa huy động thành công 122 tỷ USD, OpenAI dự kiến sẽ "đốt" sạch số tiền này trong vòng 3 năm tới.

Tốc độ chi tiêu này dựa trên giả định rằng công ty phải đạt được các mục tiêu doanh thu cực kỳ tham vọng để bù đắp.

Thách thức vận hành và lộ trình lên sàn đầy chông gai

Để tối ưu hóa nguồn lực, OpenAI đang tập trung vào các mảng triển vọng như công cụ lập trình Codex.

Ngược lại, họ chấp nhận cắt giảm ngân sách các dự án khác như ứng dụng tạo video Sora để tiết kiệm chi phí.

Hiện tại, toàn ngành AI đang đối mặt với cơn khủng hoảng công suất điện toán nghiêm trọng.

Tình trạng này dẫn đến việc tăng giá dịch vụ, gián đoạn hệ thống và buộc phải phân phối tài nguyên theo định mức.

Sự thiếu ổn định này khiến nhóm "người dùng quyền lực", đặc biệt là các lập trình viên, cảm thấy thất vọng.

Họ cho biết các hệ thống AI hiện nay đôi khi không hoàn thành công việc hiệu quả như kỳ vọng từ những trải nghiệm trước đó.

Trong bản ghi nhớ gửi nhà đầu tư, OpenAI khẳng định vẫn nắm lợi thế về nguồn lực điện toán so với đối thủ Anthropic.

Họ nhận định về sự thận trọng của đối thủ: "Nhìn lại, sự thận trọng đó trông không giống như kỷ luật mà giống như việc đánh giá thấp tốc độ bùng nổ của nhu cầu".

Về lộ trình IPO, bà Friar được cho là đã bày tỏ sự dè dặt về kế hoạch lên sàn ngay trong năm nay.

Bà nhấn mạnh OpenAI cần hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ để đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của một công ty đại chúng.

Ngược lại, CEO Sam Altman lại thúc đẩy một lộ trình IPO quyết liệt và nhanh chóng hơn.

Sự khác biệt trong tầm nhìn về quản trị và thời điểm lên sàn đang là một thách thức lớn.

Công ty cũng đang đối mặt với khoảng trống lãnh đạo khi nhân vật số hai, bà Fidji Simo, bất ngờ xin nghỉ phép vì lý do sức khỏe.

Ngoài ra, cuộc chiến pháp lý với Elon Musk cũng đang bước vào giai đoạn căng thẳng tại tòa án.

Vị tỉ phú này đang nỗ lực bãi nhiệm Altman và đảo ngược quá trình chuyển đổi OpenAI sang mô hình vì lợi nhuận.

*Nguồn: The Wall Street Journal﻿