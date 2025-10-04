OPPEIN: Từ 8.700 showroom toàn cầu đến hành trình tại Việt Nam

Hành trình toàn cầu hóa của một thương hiệu nội thất châu Á

Thị trường nội thất cao cấp tại Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ. Nếu như cách đây vài năm, người tiêu dùng chỉ đơn thuần tìm kiếm những thiết kế đẹp và tiện nghi thì ngày nay, nhu cầu đã nâng lên một tầm mới: nội thất phải an toàn cho sức khỏe, bền vững cho môi trường và phản ánh cá tính riêng của gia chủ. Trong bối cảnh ấy, sự xuất hiện của OPPEIN với hơn 8.700 showroom trên toàn cầu đã đánh dấu một bước ngoặt quan trọng.

Với bề dày 31 năm, hiện diện tại hơn 130 quốc gia trên 5 châu lục, OPPEIN được biết đến như thương hiệu nội thất hàng đầu thế giới và là "người đồng hành" của hơn 45 triệu gia đình.

Quy mô sản xuất của OPPEIN gây ấn tượng mạnh: 6 cơ sở sản xuất với tổng diện tích hơn 3 triệu mét vuông, doanh thu năm 2023 đạt 3,25 tỷ USD. Nhưng điều làm OPPEIN khác biệt không chỉ nằm ở con số, mà còn ở năng lực sáng tạo. Hơn 300 nhà thiết kế và chuyên gia R&D tại Ý và Đức đang làm việc toàn thời gian cho OPPEIN, với ngân sách hơn 1,6 triệu USD mỗi năm dành cho nghiên cứu phát triển. Thành quả là 700 bằng sáng chế đã được cấp, cùng hàng loạt giải thưởng quốc tế danh giá, trong đó có MUSE Design Awards, A’ Design Award, iF Design, Red Dot Award,...

Eco-Kitchen Island thắng giải iF Design Award 2024

Mang tinh hoa thiết kế Ý và công nghệ Đức đến từng căn bếp Việt

Việt Nam đang chứng kiến sự bùng nổ của bất động sản cao cấp, cùng sự dịch chuyển trong lối sống của tầng lớp trung lưu và thượng lưu: ưu tiên sức khỏe, đề cao thẩm mỹ, hướng đến không gian sống bền vững. Đây chính là "mảnh ghép hoàn hảo" để OPPEIN bước vào và đồng hành cùng khách hàng Việt.

Sự ra mắt của Flagship Store tại 28 Nguyễn Cơ Thạch, Khu đô thị Sala, TP.HCM cho thấy sự cam kết của OPPEIN với thị trường Đông Nam Á. Thông điệp "Walk-ins Welcome" cũng được chọn làm điểm nhấn: bất cứ ai đều có thể ghé thăm showroom để trực tiếp trải nghiệm thiết kế, chất liệu và dịch vụ trước khi quyết định "kể câu chuyện tổ ấm" theo cách riêng của mình.

Khác với nhiều thương hiệu nội thất chỉ tập trung vào thẩm mỹ, OPPEIN chú trọng đồng thời ba yếu tố: thiết kế tinh tế - công nghệ tiên tiến - giải pháp bền vững.

Hiệp Hội Các Nhà Thiết Kế Ý, thành lập năm 2013

Tại Ý, đội ngũ thiết kế hơn 300 người của OPPEIN liên tục cập nhật xu hướng từ các kinh đô thời trang và kiến trúc châu Âu, bảo đảm mỗi bộ sưu tập vừa mang tính thời thượng vừa dễ dàng ứng dụng trong đời sống.

Từ khi thành lập văn phòng tại Milan vào năm 2013, OPPEIN đã hợp tác với nhiều tài năng thiết kế Ý, tiêu biểu là ông Marco Bortolin – nhà sáng lập Oecus Design Studio, người có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kiến trúc và nội thất. Dưới sự dẫn dắt sáng tạo của Marco cùng đội ngũ Milan, các bộ sưu tập không chỉ thấm đẫm tinh thần châu Âu đương đại mà còn đáp ứng được nhu cầu thực tiễn của không gian sống hiện đại. Trong khi đó, các phòng thí nghiệm của OPPEIN vẫn miệt mài nghiên cứu vật liệu mới, nâng cao độ bền và giảm thiểu tác động môi trường, tạo nên sự cân bằng giữa tính thẩm mỹ và trách nhiệm bền vững.

Một tủ bếp OPPEIN được ví như "công trình nhỏ trong ngôi nhà lớn", đẹp ở bề mặt và bền vững ở lõi. Đặc biệt, OPPEIN chú trọng hai yếu tố gắn liền với sức khỏe:

Bếp kháng khuẩn toàn diện: OPPEIN sử dụng mặt đá kháng khuẩn được phủ công nghệ quang xúc tác, có khả năng tiêu diệt hiệu quả vi khuẩn, mang lại sự an toàn cho người dùng. Bên cạnh đó, tấm tủ bếp với công nghệ kháng khuẩn bạc siêu phân tử OPS-1 giúp loại bỏ phần lớn vi khuẩn. Toàn bộ vật liệu tủ bếp còn đạt chứng nhận tiêu chuẩn bảo vệ môi trường tiêu chuẩn F4 Star (Nhật Bản), vừa thân thiện với sức khỏe con người vừa góp phần tạo dựng môi trường sống an toàn, trong lành.

Tủ quần áo Oppein được cấu thành bởi vật liệu lõi đạt tiêu chuẩn ENF và lớp phủ với mức phát thải formaldehyde thấp, dưới 0,025 mg/m3. Lớp phủ này mang lại hiệu suất lọc formaldehyde lên đến 95,1% và duy trì hiệu quả dài lâu ở mức 82,4%. Đây là công nghệ độc quyền đã được cấp bằng sáng chế.

Những công nghệ này đặc biệt phù hợp với khách hàng Việt Nam – nơi khí hậu nóng ẩm dễ phát sinh vi khuẩn, nấm mốc và nơi sức khỏe gia đình ngày càng được đặt lên hàng đầu.

OPPEIN sử dụng vật liệu nền đạt chuẩn ENF

Giải pháp "One-stop" định nghĩa lại trải nghiệm nội thất cao cấp

Khách hàng Việt Nam khi đến với OPPEIN sẽ được trải nghiệm hành trình trọn vẹn từ tư vấn thiết kế, sản xuất, đóng gói cho đến giao nhận, lắp đặt và bảo hành. Điểm khác biệt là OPPEIN không những dừng lại ở dịch vụ "one-stop solution" quen thuộc mà còn mở rộng thành giải pháp toàn diện cho toàn bộ không gian sống: từ phòng bếp, phòng khách, phòng ngủ, phòng tắm cho đến cửa nội thất, ốp tường và cả nội thất rời. Nhờ đó, khách hàng chỉ cần "walk-in" một lần tại showroom, OPPEIN sẽ đảm nhận toàn bộ, mang lại một không gian đồng bộ cả về công năng lẫn thẩm mỹ.

Flagship Store tại Sala sẽ trở thành nơi khách hàng có thể chạm, thử và cảm nhận trọn vẹn từng chất liệu, từng chi tiết công năng với mô hình căn hộ mẫu. Tại đây, đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp sẵn sàng lắng nghe, phác thảo và đề xuất giải pháp phù hợp cho từng gia đình.

OPPEIN mang đến giải pháp nội thất toàn diện

Đúng với tinh thần "Walk-ins Welcome", mọi khách hàng, đối tác, kiến trúc sư hay nhà đầu tư đều được khuyến khích ghé qua để trải nghiệm và cùng OPPEIN kiến tạo tổ ấm.

Sự có mặt của OPPEIN tại TP.HCM cho thấy Việt Nam đang trở thành điểm đến hấp dẫn trong bản đồ nội thất cao cấp toàn cầu. Đây cũng là cơ hội để người tiêu dùng Việt tiếp cận với những tiêu chuẩn sống hiện đại, nơi không gian không chỉ đẹp mà còn an toàn, bền vững và mang đậm dấu ấn cá nhân. Mỗi gia đình Việt đều xứng đáng có một không gian sống vừa tiện nghi vừa an toàn cho sức khỏe.

Khi Tết đang đến gần, nhiều gia chủ sẽ nghĩ đến việc cải tạo, nâng cấp không gian để đón một năm mới sung túc và an yên. Đây chính là thời điểm thích hợp để trải nghiệm những giải pháp toàn diện mà OPPEIN mang đến!

Oppein Vietnam Flagship Store

Thiết Kế | Sản Xuất | Lắp Đặt | Bảo Hành

Website: www.oppein-home.com.vn

Hotline: 08 3736 6868

Địa chỉ: 28 Nguyễn Cơ Thạch, Khu Đô Thị Sala, An Khánh, TP. Hồ Chí Minh