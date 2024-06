Oreka - "Cuộc sống mới" với đồ cũ

Cũ người, mới ta



Trang thương mại điện tử Oreka đi vào hoạt động từ cuối năm 2021 với mục đích tăng vòng đời sử dụng của các đồ dùng, giảm lượng rác thải hàng hóa, hướng tới lối sống xanh, sạch, bền vững.

Người dùng có thể dễ dàng truy cập, đăng bán các sản phẩm cũ, không dùng đến lên Oreka.vn miễn phí. Sau khi có đơn hàng, Oreka sẽ tự động gửi thông báo đến các đơn vị vận chuyển đã được liên kết để đến lấy hàng tận nơi từ người bán, vừa thuận tiện cho việc giao dịch, vừa đảm bảo chất lượng hàng hóa khi đến tay người mua.



Ví dụ, khi bạn cần mua sách cũ trên Oreka, bạn chỉ cần truy cập vào ứng dụng Oreka VN hoặc website www.Oreka.vn, tìm kiếm cuốn sách ứng ý và đặt mua. Sau đó, bạn chỉ việc thư giãn và chờ đơn vị vận chuyển giao sách đến tận tay.

Mua đồ cũ đang trở thành một lựa chọn tiêu dùng thông minh.

Chị Hòa Lan - đồng sáng lập Oreka - chia sẻ:



"Việc trao đổi đồ cũ không còn quá mới khi mọi người vẫn thường xuyên đăng tải trên các diễn đàn hội nhóm trên mạng xã hội. Nhưng điểm mới mà tôi gửi gắm qua Oreka là sự đảm bảo về chất lượng hàng hóa khi đến tay người mua. Chúng tôi có những quy định rõ ràng và chặt chẽ về việc đăng bán sản phẩm lên Oreka, có những chính sách bảo vệ người mua và người bán nhằm giúp họ yên tâm giao dịch trực tuyến."

Lan tỏa sống xanh, sạch và bền vững

Qua ý tưởng xây dựng trang thương mại điện tử Oreka.vn, chị Hòa Lan và các nhà đồng sáng lập mong muốn mọi người trao cho những đồ đã cũ một cuộc đời mới trước khi chúng hoàn toàn hết giá trị sử dụng và thay đổi cách nhìn về việc sử dụng đồ cũ. Vì việc tăng vòng đời sử dụng cho đồ cũ là một trong những cách làm thiết thực nhất nhằm giảm thiểu rác thải, góp phần bảo vệ môi trường.

Thông qua nền tảng Oreka, người dùng có thể dễ dàng tìm kiếm và mua s ắ m các s ả n ph ẩ m đ ồ cũ ch ấ t lư ợ ng . Khi tạo tài khoản trên Oreka, người dùng sẽ được tặng 10.000 điểm O2 tương đương với 10.000 VNĐ.

Oreka - nền tảng mua bán đồ cũ thông minh, tiện lợi.

Bên cạnh đó, sau mỗi giao dịch thành công, Oreka cũng sẽ tặng cho người mua và người bán điểm O2. Với điểm O2, người dùng có thể tích điểm và sử dụng cho các giao dịch trong tương lai. Cứ mỗi 1.000 điểm O2 tương đương với 1.000 VNĐ.



Điểm O2 có thời hạn trong vòng một năm. Chẳng hạn, bạn được thưởng điểm vào tháng 11 năm 2023 thì điểm này sẽ hết hạn vào cuối tháng 11 năm 2024. Khi bạn tiến hành thanh toán bằng điểm O2 thì những điểm O2 cũ hơn sẽ được ưu tiên sử dụng trước. Lưu ý rằng, điểm O2 không dùng để thay thế hay chuyển đổi sang tiền mặt hoặc rút tiền.

Đội ngũ nhân sự trẻ đang góp sức vào nỗ lực bảo vệ trái đất tại Oreka.

Với sự tiện dụng, đảm bảo chất lượng sản phẩm, trang thương mại điện tử Oreka.vn đang được những người yêu thích lối sống xanh quan tâm và ủng hộ.



Chị Phương Anh, một nhân viên văn phòng tại Hà Nội chia sẻ:

"Hình thức mua bán đồ cũ này rất hay và tiện lợi. Đôi khi có những đồ bỏ đi vừa phí, vừa thải rác ra môi trường. Tôi thỉnh thoảng vẫn dành những ngày cuối tuần để dọn nhà, cũ người mới ta, nếu như có đồ gì không còn phù hợp thì sẽ gom lại và đăng bán trên trang Oreka.vn cho mọi người tham khảo".

Về Oreka

Oreka Việt Nam.

Oreka là sàn thương mại điện tử tiên phong tại Việt Nam chuyên về mua bán đồ cũ. Mang theo sứ mệnh giảm thiểu rác thải ra môi trường, Oreka hướng đến việc thúc đẩy việc tái sử dụng đồ cũ. Trên Oreka, người dùng sẽ được trải nghiệm mua bán đồ cũ một cách thuận tiện, hiệu quả trên nền tảng an toàn, uy tín.



Địa chỉ: B2.25 Vinhomes Gardenia, Hàm Nghi, P. Cầu Diễn, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

Số điện thoại: 0904433126

Email: lienhe@oreka.vn

Website: https://www.oreka.vn/