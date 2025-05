The Maris Vũng Tàu thay đổi từng ngày, nhà đầu tư đón tin vui

Một trong những dự án nổi bật trên thị trường bất động sản nghỉ dưỡng hiện nay là The Maris Vũng Tàu – khu phức hợp quy mô lớn tọa lạc trên trục đường huyết mạch 3/2, đồng thời sở hữu vị trí đắt giá ngay mặt tiền biển Chí Linh. Dự án ghi nhận những bước chuyển mình tích cực khi chủ đầu tư TDG Group liên tục đẩy mạnh công tác hoàn thiện cảnh quan và hệ tiện ích nội khu. Điều này cho thấy chiến lược phát triển bài bản, cam kết lâu dài cùng tầm nhìn rõ ràng trong bối cảnh nhu cầu nghỉ dưỡng chất lượng và cơ hội đầu tư tại Vũng Tàu đang ngày càng gia tăng.

Hiện nay, The Maris Vũng Tàu đã vận hành nhiều tiện ích nổi bật hướng đến tiêu chuẩn dịch vụ cao cấp như: Hồ bơi vô cực bên biển, Nhà hàng ẩm thực, Sảnh hội nghị - sự kiện; cùng những điểm nhấn cảnh quan đặc sắc như: Suối nguồn hạnh phúc, Cối xay gió độc đáo, đường dạo bộ bên biển…Tất cả tạo nên một không gian sống và nghỉ dưỡng trọn vẹn, nơi thiên nhiên và sự tinh tế giao hòa.

Không chỉ tập trung vào phát triển hạ tầng, The Maris Vũng Tàu còn đặc biệt chú trọng nâng cao trải nghiệm khách hàng qua chuỗi hoạt động giải trí, văn hóa và nghệ thuật phong phú. Ngày 3/5/2025, dự án đã chính thức khánh thành Cổng chào Đại Hải Trình, công trình kiêu hãnh tượng trưng cho sự thịnh vượng và tài lộc dồi dào.

The Maris Festival 2025 – chuỗi sự kiện chào mừng Đại Lễ Thống nhất Đất nước và Quốc tế Lao động 30/4 - 1/5, đã thu hút đông đảo du khách với hơn 30 hoạt động lễ hội, thả diều khổng lồ, vui chơi và giải trí sôi động. Các trò chơi hấp dẫn như đua xe Gokart, chèo SUP, tắm hồ bơi vô cực siêu to, cùng những màn trình diễn nghệ thuật đặc sắc đã tạo nên không khí ngày hội rực rỡ, đầy hứng khởi. Đặc biệt, đêm nhạc "Dạ Tiệc Biển – Sống Chất Riêng" tại sân khấu hồ bơi vô cực bên biển đã thực sự bùng nổ, với những giai điệu sôi động từ các sao nổi tiếng như Phương Thanh, Sỹ Luân, DJ Mie.

Tiếp nối thành công của The Maris Festival 2025, The Maris Vũng Tàu hứa hẹn sẽ tiếp tục mang đến một mùa hè năng động với nhiều hoạt động hấp dẫn, thu hút đông đảo khách hàng đến tham quan và trải nghiệm.

Không gian Lễ hội sôi động và hoành tráng tại The Maris Vũng Tàu

Bên cạnh các hạng mục tiện ích, tiến độ các dòng sản phẩm căn hộ cũng đang được triển khai đúng cam kết. Tháp căn hộ Polaris sẽ chính thức đóng nắp hầm vào ngày 17/5/2025, thu hút sự quan tâm từ nhóm khách hàng có nhu cầu sở hữu thực, đồng thời hấp dẫn giới đầu tư nhờ tiềm năng khai thác ổn định. Song song đó, tháp căn hộ Alaric cũng đã chính thức cất nóc vào tháng 2/2025 và đang hoàn thiện tiện ích bên trong, chuẩn bị bàn giao vào năm 2026. Tiến độ ổn định, pháp lý rõ ràng, cùng hệ thống tiện ích đang ngày càng hoàn thiện là những yếu tố khiến The Maris Vũng Tàu ghi điểm mạnh trong mắt người mua và nhà đầu tư.

Khi những dự án "phát triển thực - giá trị thực" dần được nhận diện rõ nét giữa thị trường, The Maris Vũng Tàu – với chiến lược phát triển bền vững, nâng cấp diện mạo và chất lượng từng ngày – đang dần khẳng định vị thế như một biểu tượng tiên phong cho mô hình sống chuẩn All-in-One tại thành phố biển năng động này.