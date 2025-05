Trải nghiệm du thuyền quốc tế đẳng cấp từ TP.HCM đến Singapore cùng StarCruises

Du thuyền sẽ khởi hành trong 3 đợt duy nhất vào các ngày 13, 17 và 21/6/2025, mở ra cơ hội trải nghiệm hiếm có cho du khách Việt ngay tại cảng Phú Mỹ, TP.HCM.

Ngày 26.3.2025, StarCruises – phiên bản tái sinh của thương hiệu Star Cruises www.rwcruises.com từng nổi danh suốt ba thập kỷ đã chính thức ra mắt tại Singapore với sự kiện được tổ chức trên con tàu Star Voyager. Đây là cột mốc đánh dấu sự trở lại của một thương hiệu du thuyền từng gắn bó với nhiều thế hệ du khách châu Á, nay được làm mới bằng tầm nhìn sáng tạo và hiện đại hơn cho tương lai ngành du lịch biển.

Không chỉ kế thừa danh tiếng của Star Cruises, StarCruises còn mở ra một kỷ nguyên mới của "du thuyền phong cách, chi phí hợp lý", hướng đến đối tượng khách hàng châu Á trẻ trung, ưa thích trải nghiệm nhưng vẫn đề cao tính kinh tế.

Trải nghiệm trọn vẹn:

Để nhiều người dân Việt Nam có cơ hội trải nghiệm du thuyền trong kỳ nghỉ hè, Star Voyager đã chuyển lịch khởi hành từ tháng 7 sang tháng 6 với ba chuyến du thuyền 4 đêm đến Singapore, khởi hành từ TP. Hồ Chí Minh (tại Cảng du thuyền Phú Mỹ) vào các ngày 13, 17 và 21 tháng 6 năm 2025. Đây là lần đầu tiên người Việt có thể lên du thuyền quốc tế ngay tại TP. Hồ Chí Minh để ra khơi.

Du khách sẽ được tận hưởng hành trình suôn sẻ để khám phá vẻ đẹp náo nhiệt của Singapore. Tàu sẽ cập bến tại Singapore Cruise Centre, nằm cạnh Vivo City – một trong những trung tâm thương mại lớn nhất Singapore, và chỉ cách các điểm nổi tiếng như đảo Sentosa và Gardens by the Bay vài phút di chuyển. Với văn hóa, ẩm thực và mua sắm, Chinatown và Orchard Road mang đến sự hòa quyện thú vị giữa bản sắc địa phương và các thương hiệu toàn cầu.

Du khách tham gia các hoạt động thể chất sôi động trên du thuyền – Gắn kết, vui tươi và tràn đầy năng lượng

Ngày đầu tiên trên biển, du khách sẽ bắt đầu hành trình bằng những phút giây thư giãn giữa không gian rộng mở của đại dương. Đây là lúc để thảnh thơi tận hưởng loạt tiện ích đẳng cấp trên tàu: từ hồ bơi, đường trượt nước, spa thư giãn, đến các nhà hàng ẩm thực phong phú, quán bar sôi động và những buổi trình diễn nghệ thuật đặc sắc diễn ra mỗi đêm.

Ngày thứ hai và thứ ba, tàu cập cảng Singapore – điểm đến sôi động bậc nhất châu Á. Du khách có thể tự do khám phá các biểu tượng nổi tiếng như Gardens by the Bay, Merlion Park, Marina Bay Sands, hay thư giãn tại đảo Sentosa. Dạo phố ở Chinatown, mua sắm tại Orchard Road, thưởng thức ẩm thực tại các khu hawker center cũng là những trải nghiệm không thể bỏ qua. Singapore là sự giao thoa tuyệt vời giữa hiện đại và bản sắc văn hóa, giữa thiên nhiên và công nghệ, giữa nghỉ dưỡng và khám phá.

Ngày cuối cùng, du khách có thêm một ngày thư giãn trọn vẹn trên biển trước khi tàu trở về cảng Phú Mỹ (TP.HCM). Đây là khoảnh khắc lý tưởng để tận hưởng nốt những giây phút thảnh thơi, lưu lại kỷ niệm và kết thúc hành trình 5 ngày 4 đêm đầy ắp cảm hứng và trải nghiệm khó quên.

Du khách thích thú tận hưởng các hoạt động giải trí trên boong tàu trong hành trình du thuyền 5 đêm khởi hành từ TP.HCM cùng StarCruises

Ông Michael Goh, Chủ tịch StarDream Cruises chia sẻ. "Giữa nhịp sống hối hả, du khách ngày càng trân trọng những khoảnh khắc nghỉ ngơi quý giá. Nắm bắt xu hướng đó, StarDream Cruises tự hào giới thiệu những hải trình ngắn độc đáo, nơi mỗi phút giây đều đong đầy trải nghiệm. Không chỉ đáp ứng nhu cầu của những thị trường quen thuộc như Singapore, chúng tôi đặc biệt kỳ vọng vào tiềm năng mạnh mẽ từ những thị trường mới nổi, mà TP. Hồ Chí Minh là một viên ngọc sáng. Chúng tôi tin rằng sự linh hoạt và thú vị của những hải trình này sẽ chinh phục trái tim mọi du khách, từ những gia đình tìm kiếm kỷ niệm đáng nhớ, những người lần đầu khám phá vẻ đẹp của đại dương, đến cả những tín đồ du thuyền sành sỏi."

Phong cách cao cấp, chi phí hợp lý

Không giống các du thuyền hạng sang có quy mô quá lớn hoặc giá thành cao, StarCruises vận hành các tàu cỡ trung như Star Voyager và Star Navigator với sức chứa khoảng 2.000 hành khách, tạo nên không gian gần gũi và dễ kết nối hơn. Từ thiết kế nội thất, dịch vụ ăn uống đến chương trình giải trí, tất cả đều được tối ưu hóa để phục vụ thị hiếu và thói quen tiêu dùng của khách hàng châu Á, đặc biệt là các thị trường mới nổi như Việt Nam.

Ngoài ra, StarCruises cũng chú trọng đến các trải nghiệm theo chủ đề như du thuyền mùa lễ hội, sự kiện doanh nghiệp hoặc các chương trình dành cho gia đình có trẻ nhỏ, giúp du khách không chỉ đi chơi mà còn có thêm nhiều hoạt động gắn kết.

Du khách hào hứng thưởng thức chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc trên du thuyền StarCruises.

Bên cạnh TP.HCM, Star Voyager còn khởi hành theo mùa từ nhiều cảng nhà như Singapore, Jakarta, Melaka và Bangkok. Trong khi đó, tàu Star Navigator hiện đang hoạt động tại Singapore từ tháng 3.2025, sau đó sẽ được triển khai đến Đài Loan cho một chiến dịch kéo dài 8 tháng, kết nối đảo ngọc này với các điểm đến nổi bật tại Nhật Bản và Hàn Quốc.

Từ hoa anh đào mùa xuân, bãi biển mùa hè đến rừng lá đỏ mùa thu, các hành trình của StarCruises đang mở rộng không gian trải nghiệm ra toàn châu Á, mang lại nhiều lựa chọn mới mẻ cho du khách khu vực.

Các tiết mục biểu diễn tại du thuyền

Đặt vé cho hành trình 5 đêm khởi hành từ TP.HCM đến Singapore bằng du thuyền StarCruises. Để biết thêm chi tiết về lịch trình trọn gói với những điểm đến tuyệt đẹp, giá cabin linh hoạt theo từng hạng phòng từ phổ thông đến cao cấp, cùng hàng loạt chương trình ưu đãi đặc biệt chỉ dành riêng cho chuyến khởi hành lần này, quý khách vui lòng truy cập website chính thức của StarCruises hoặc VPĐD của tập đoàn tại Việt Nam https://www.facebook.com/goldenstartravel

Với sự trở lại mạnh mẽ, StarCruises không chỉ đánh dấu bước hồi sinh của một thương hiệu huyền thoại, mà còn mở ra cơ hội để người Việt trải nghiệm du thuyền đẳng cấp quốc tế, ngay từ sân nhà.

Thông tin liên hệ đặt vé:

Golden Star Travel (GST)

Địa chỉ: 82 Phan Đình Phùng Q. Phú Nhuận, Tp.HCM

Hotline : 02835.178.999 – Hotline: 0907.991.999