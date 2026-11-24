UBND TP.HCM ban hành Quyết định cho phép Công ty TNHH OSC - Duxton (OSC - Duxton Việt Nam) chuyển hình thức thuê đất từ trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê sang trả tiền thuê đất hằng năm đối với diện tích 26.394,8 m² tại khu vực dầu khí Lam Sơn, phường Vũng Tàu.

Diện tích đất nêu trên thuộc các thửa đất số 10 và 11, tờ bản đồ số 17 và thửa đất số 30, tờ bản đồ số 18, theo Giấy chứng nhận cấp ngày 11/6/2013. Mục đích sử dụng đất là đất cơ sở sản xuất, kinh doanh, thời hạn sử dụng đến ngày 5/8/2058, phục vụ thực hiện dự án OSC Duxton Property Development.

Tiền thuê đất hằng năm được tính kể từ ngày 19/11/2026. Đơn giá thuê đất được xác định căn cứ bảng giá đất, hệ số điều chỉnh giá đất và tỷ lệ phần trăm tính đơn giá thuê đất theo quy định tại thời điểm tính tiền thuê đất.

Phối cảnh dự án. Ảnh: CĐT

Đối với thời gian sử dụng đất theo hình thức thuê đất trả tiền một lần trước đây, OSC - Duxton Việt Nam có trách nhiệm nộp tiền thuê đất và tiền chậm nộp theo kết quả xác định của cơ quan thuế; việc xử lý các khoản đã nộp và phải nộp thực hiện theo quy định pháp luật.

UBND TP giao Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các cơ quan liên quan xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai, thực hiện thủ tục hợp đồng thuê đất và cấp hoặc xác nhận thay đổi trên Giấy chứng nhận theo quy định. Thuế TP.HCM có trách nhiệm đối chiếu các khoản đã nộp, xác định và thông báo tiền thuê đất phải nộp.

OSC - Duxton Việt Nam có trách nhiệm hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ tài chính, sử dụng đất đúng mục đích, vị trí, ranh giới, diện tích và thời hạn được cho phép. Văn phòng Đăng ký đất đai TP thực hiện cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai theo quy định.

Về OSC - Duxton Việt Nam, doanh nghiệp này được thành lập ngày 5/8/2009; trụ sở chính tại phường Vũng Tàu, TP.HCM. Ngành nghề chính là Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Theo công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp gần đây nhất (tháng 3/2026), OSC - Duxton Việt Nam có vốn điều lệ 600 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông gồm: Công ty TNHH Dịch vụ và Kinh doanh Bất động sản Long Biên 33,843%; Công ty CP Du lịch dịch vụ dầu khí Việt Nam (OSC Việt Nam) 25% và Tập đoàn BRG-Công ty CP (BRG Group) 41,157%. Hiện, ông Thái Hồng Cương (SN 1958) là Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Nói thêm về các cổ đông của OSC - Duxton Việt Nam; BRG Group được biết đến là một trong những tập đoàn kinh tế đa ngành tư nhân hàng đầu Việt Nam, hoạt động trong nhiều lĩnh vực như: khách sạn và khu nghỉ dưỡng, giải trí, thương mại và bán lẻ, tài chính và ngân hàng, golf và bất động sản... Sự phát triển của Tập đoàn BRG gắn liền với tên tuổi của Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thị Nga.

OSC Việt Nam- cổ đông nắm 25% vốn OSC - Duxton Việt Nam, cũng là pháp nhân có nhiều mối liên hệ với BRG. Tại OSC Việt Nam, bà Nguyễn Thị Nga từng đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT và ông Thái Hồng Cương từng giữ chức Tổng Giám đốc doanh nghiệp này.

Hiện, OSC Việt Nam có 2 người đại diện theo pháp luật là ông Nguyễn Tiến Mạnh- Chủ tịch HĐQT, ông Lê Văn Chiến- Tổng Giám đốc.

Ngày 16/11/2026 vừa qua, HĐQT OSC Việt Nam đã ban hành Nghị quyết số 70/2026/NQ-HĐQT thông qua kết quả chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu. Theo đó, tính đến ngày 16/11/2026, OSC Việt Nam đã phân phối hơn 72,85 triệu cổ phần trong tổng số 190 triệu cổ phần chào bán. Với gần 117,15 triệu cổ phần chưa chào bán hết, HĐQT doanh nghiệp đã thông qua việc phân phối cho 2 cổ đông là Công ty TNHH Phát triển dịch vụ Đầu tư Quốc tế (gần 8,6 triệu cổ phần) và Công ty CP Tập đoàn Khách sạn BRG (gần 108,5 triệu cổ phần). Công ty CP Tập đoàn Khách sạn BRG được biết đến là thành viên của Tập đoàn BRG.

Cổ đông còn lại của OSC - Duxton Việt Nam là Công ty TNHH Dịch vụ và Kinh doanh Bất động sản Long Biên (Dịch vụ và Kinh doanh Bất động sản Long Biên). Dịch vụ và Kinh doanh Bất động sản Long Biên được thành lập ngày 25/9/2017, hoạt động chính trong lĩnh vực Kinh doanh bất động sản.

Tính đến tháng 1/2025, vốn điều lệ của doanh nghiệp ở mức gần 1.350 tỷ đồng; với 3 thành viên góp vốn: Công ty TNHH Phát triển New Town (Phát triển New Town) 48,89%; Công ty CP Vui chơi Giải trí Tổng hợp Tam Giang (Tam Giang) 49,64% và Công ty TNHH MTV Thương mại dịch vụ và du lịch Hải Tiến 1,47%.

Trong số các pháp nhân nói trên, Tam Giang được thành lập vào tháng 3/2017, vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng (tính đến tháng 8/2022). Hiện, bà Nguyễn Thị Phương Lan (SN 1982) là Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Bà Phương Lan còn là cổ đông, Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Thương mại - Du lịch Ngọc Lâm (Ngọc Lâm). Theo công bố thay đổi ngày 27/8/2026, Ngọc Lâm còn có các cổ đông khác gồm: Công ty CP Tập đoàn Khách sạn BRG (71,86%); Công ty CP Du lịch và Vui chơi giải trí Đồ Sơn (12%); Công ty TNHH Xây dựng và Đầu tư dịch vụ thương mại Thành Công (16,08%).

Một cổ đông khác của Dịch vụ và Kinh doanh Bất động sản Long Biên là Phát triển New Town cũng có nhiều mối liên hệ với BRG. Công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Phát triển New Town từng nhắc đến Công ty TNHH Du lịch Modial - Huế (Du lịch Modial - Huế) với vai trò chủ doanh nghiệp.

Tính đến ngày 19/8/2025, Du lịch Modial - Huế có vốn điều lệ 2.110 tỷ đồng, trong đó, Công ty CP Bất động sản BRG là cổ đông nắm cổ phần chi phối 76%; 24% vốn còn lại do Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và Sản xuất Thịnh Vượng sở hữu.