Panasonic khởi động “sống khoẻ góp xanh 2025”, tiếp nối hành trình triệu cây xanh

Panasonic Việt Nam vừa công bố khởi động chương trình “Sống khoẻ góp xanh 2025” với thông điệp “Tự hào kỷ lục triệu cây – Kiến tạo tương lai bền vững”. Đây là hoạt động nối dài sứ mệnh Panasonic Green Impact (PGI), nhằm lan tỏa lối sống thân thiện với môi trường và chung tay giảm phát thải khí CO₂ toàn cầu.

Từ năm 2022, Panasonic đã triển khai nhiều hoạt động trồng rừng và bảo vệ môi trường tại khắp Việt Nam. Đến tháng 1/2025, doanh nghiệp đã trồng được hơn 1,07 triệu cây xanh tại 20 tỉnh thành, sử dụng 17 giống cây bản địa, đóng góp vào đa dạng sinh học và cải thiện hệ sinh thái.

Thành quả này được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam ghi nhận vào tháng 3/2025 với danh hiệu “Đơn vị phát động và thực hiện thành công trồng một triệu cây xanh trong thời gian ngắn nhất”. Riêng trong năm 2024, hơn 455.000 cây đã được trồng mới, góp phần củng cố mốc kỷ lục này.

Bước sang năm 2025, chương trình tiếp tục mở rộng phạm vi bằng hình thức gắn kết trực tiếp với khách hàng. Mỗi sản phẩm được mua trên trang thương mại điện tử của Panasonic trong giai đoạn từ 1/8 đến 31/12/2025 sẽ tương ứng với một cây xanh được trồng thêm. Người tiêu dùng còn có thể theo dõi hành trình phát triển của cây thông qua mã số định danh riêng.

Bên cạnh đó, Panasonic cũng chú trọng đồng hành cùng thế hệ trẻ thông qua các sân chơi học thuật, cuộc thi ý tưởng và hoạt động trải nghiệm thực tế tại rừng. Đây được xem là nỗ lực khơi dậy tinh thần “công dân xanh” trong Gen Z, những người được kỳ vọng trở thành lực lượng tiên phong kiến tạo thay đổi tích cực cho môi trường.

Đại diện Panasonic Việt Nam khẳng định, kỷ lục triệu cây chỉ là điểm khởi đầu. Doanh nghiệp sẽ tiếp tục đồng hành cùng cộng đồng để biến những cam kết môi trường thành hiện thực, hướng tới mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050.