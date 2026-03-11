Panasonic lan toả 'chất lượng Nhật Bản' tại lễ hội Việt - Nhật 2026

Diễn ra trong hai ngày 7 và 8/3 tại Công viên 23/9 (Quận 1, TP.HCM), Lễ hội Việt – Nhật lần thứ 11 tiếp tục là điểm hẹn văn hóa quan trọng giữa hai quốc gia. Đồng hành cùng sự kiện với vai trò nhà tài trợ chính, Panasonic mang đến không gian trải nghiệm công nghệ và phong cách sống mang đậm tinh thần Nhật Bản.

Lễ hội Việt – Nhật (Japan Vietnam Festival – JVF) là sự kiện giao lưu văn hóa – kinh tế thường niên quy mô lớn giữa Việt Nam và Nhật Bản, do UBND TP.HCM phối hợp cùng Ban chấp hành Japan Vietnam Festival tổ chức, với sự tham gia của nhiều cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp hai nước. Sau hơn một thập kỷ tổ chức, sự kiện đã trở thành biểu tượng cho tình hữu nghị và sự gắn kết giữa hai quốc gia, thu hút hàng trăm nghìn lượt khách tham dự mỗi năm.

Năm 2026 đánh dấu lần tổ chức thứ 11 của lễ hội với chủ đề "Cùng nắm chặt tay nhau – Trẻ em – Trái đất – Tương lai". Sự kiện quy tụ hơn 300 gian hàng của các doanh nghiệp, tổ chức và thương hiệu tiêu biểu từ Việt Nam và Nhật Bản, tạo nên không gian giao lưu đa dạng từ văn hóa, ẩm thực đến công nghệ và phong cách sống. Bên cạnh các khu triển lãm, nhiều hoạt động biểu diễn nghệ thuật, giao lưu văn hóa đại chúng, cosplay, workshop hay trình diễn âm nhạc của các nghệ sĩ hai nước đã góp phần tạo nên bầu không khí sôi động cho lễ hội.

Không gian trưng bày sản phẩm của Panasonic tại lễ hội Việt - Nhật 2026.

Trong khuôn khổ sự kiện năm nay, Panasonic tham gia với vai trò nhà tài trợ chính, đồng thời giới thiệu không gian trải nghiệm công nghệ và giải pháp chăm sóc sức khỏe mang tinh thần "Giá trị Nhật Bản làm nên Chất lượng Nhật Bản". Theo đại diện Panasonic Việt Nam, "Japan Quality" không chỉ là tiêu chuẩn sản phẩm mà còn là sự kết tinh của các giá trị văn hóa Nhật Bản như sự tỉ mỉ trong từng chi tiết, thiết kế hài hòa, công nghệ hướng tới con người và sự chú trọng đến sức khỏe.

Tại khu trải nghiệm, Panasonic tái hiện một "góc Nhật" thu nhỏ thông qua các giải pháp công nghệ và tiện nghi dành cho cuộc sống hiện đại. Không gian "sống khỏe chuẩn Nhật" trưng bày hệ sinh thái sản phẩm gia dụng và chăm sóc sức khỏe, cho phép khách tham quan trực tiếp trải nghiệm các công nghệ được phát triển nhằm nâng cao chất lượng không gian sống.

Bên cạnh đó, khu vực trải nghiệm còn mang đến các hoạt động tương tác như chụp ảnh tại photobooth phong cách Nhật Bản, tham gia trò chơi và khám phá các giải pháp chăm sóc sức khỏe toàn diện của thương hiệu. Hàng nghìn phần quà cũng được dành tặng cho khách tham quan khi tham gia các hoạt động tại gian hàng hoặc trải nghiệm ứng dụng của Panasonic.

Thông qua việc đồng hành cùng Lễ hội Việt – Nhật 2026, Panasonic cho biết mong muốn tiếp tục đóng vai trò cầu nối văn hóa, đưa những giá trị đặc trưng của Nhật Bản hòa cùng nhịp sống của người Việt, đồng thời góp phần thúc đẩy sự gắn kết và hợp tác giữa hai quốc gia.



