Pearl Residence – Nơi an cư lý tưởng với hệ tiện ích đẳng cấp tại Cửa Lò

Không chỉ được ngắm chân mây, mặt biển hàng ngày, chủ nhân các căn hộ Pearl Residence sẽ được tận hưởng những khoảnh khắc nghỉ dưỡng tuyệt vời ngay tại chính ngôi nhà của mình.

Đáp ứng đầy đủ những yêu cầu khắt khe nhất của một căn hộ tầm nhìn biển, chủ đầu tư đã xây dựng tổ hợp cao cấp Pearl Residence trở thành một nơi an cư lý tưởng tại Cửa Lò với nội thất thiết kế tinh tế đến từng chi tiết.

Toàn bộ 180 căn hộ đều sở hữu không gian thoáng với 3 phòng ngủ và 2 ban công, cùng tầm nhìn panorama hướng biển tuyệt đẹp, mở ra khung cảnh mênh mông của đại dương xanh thẳm. Thiết kế ban công và cửa sổ lớn cho phép ánh sáng tự nhiên và gió biển mát lành tràn ngập, mang đến cảm giác an yên và hòa quyện cùng thiên nhiên.

Pearl Residence không chỉ nổi bật nhờ không gian sống sang trọng mà còn sở hữu hệ thống tiện ích hiện đại tiện nghi. Luôn cam kết với sứ mệnh nâng cao chất lượng sống của cộng đồng, chủ đầu tư ưu ái mang đến trải nghiệm sống giá trị khi đầu tư hệ thống tiện ích "all in one" bậc nhất và tiên phong tại Cửa Lò.

Đầu tiên phải kể đến khu thương mại shophouse tại khối đế mang đến trải nghiệm mua sắm đẳng cấp cho các chủ nhân căn hộ với hệ thống cửa hàng sang trọng, siêu thị đa dịch vụ từ mua sắm, ăn uống đến các dịch vụ chăm sóc cao cấp.

Nội thất căn hộ được lựa chọn kỹ lưỡng từ những chi tiết nhỏ nhất đảm bảo đáp ứng mọi nhu cầu và mong đợi của các chủ nhân tinh tế

Kế tiếp là khu vườn ban mai - một không gian xanh tươi mát, lý tưởng để thư giãn và tận hưởng không khí trong lành mỗi buổi sáng. Tại đây, các chủ nhân căn hộ tại Pearl Residence có thể thả hồn dạo bước giữa vườn dạo thiên đường, tập yoga thư giãn, vườn đọc sách chơi cờ. Tại đây, các chủ nhân căn hộ có thể dạo bộ, tập yoga, đắm chìm trong những trang sách hay đơn giản là trò chuyện cùng gia đình, bạn bè bên những vườn nướng BBQ trên cao - nơi lý tưởng để tổ chức những buổi tiệc vui vẻ và tận hưởng những khoảnh khắc ấm cúng bên người thân yêu. Bộ sưu tập các tiện ích xanh hứa hẹn sẽ là điểm đến yêu thích tại Pearl Residence, góp phần nâng tầm chất lượng cuộc sống của các chủ nhân căn hộ tại đây.

Chủ nhân Pearl Residence sở hữu không chỉ một môi trường văn minh và tiện nghi mà còn được hòa mình vào thiên nhiên tươi đẹp với các tiện ích đẳng cấp bậc nhất Cửa Lò.

Tiện ích tại Pearl Residence đặc biệt chú trọng đến sự phát triển toàn diện của trẻ em với khu vui chơi giải trí đại dương (Ocean kidzone) rực rỡ sắc màu được thiết kế hấp dẫn và đảm bảo tính an toàn cho các bé. Ocean kidzone hội tụ các trò chơi trí tuệ, vận động, mang đến không gian để trẻ nhỏ có thể thỏa sức khám phá thiên nhiên và vui đùa. Có thể nói, Pearl Residence là nơi lý tưởng sở hữu hơn 20 tiện ích đẳng cấp, mang đến cho cư dân không chỉ không gian sống khỏe mạnh, tiện nghi, sung túc mà còn khẳng định được chất riêng.

Chỉ với 6 căn hộ mỗi tầng, mật độ xây dựng thấp tại Pearl Residence sẽ mang lại cho các thành viên trong gia đình cơ hội tận hưởng bầu không khí biển trong lành trong không gian riêng biệt giữa cộng đồng dân cư văn minh. Hơn thế nữa, vị trí trung tâm khiến Pearl Residence được thừa hưởng hệ thống tiện ích công cộng hoàn hảo xung quanh như trường học, bến xe, bệnh viện, trung tâm hành chính địa phương, mang đến sự tiện lợi cho các chủ nhân căn hộ.

Các căn hộ cao cấp Pearl Residence chính là một sản phẩm bất động sản ven biển quy tụ vô vàn lợi thế khi tôn vinh sự cân bằng giữa thiên nhiên và lối sống đô thị, mang tới thịnh vượng dài lâu. Đồng thời, sở hữu căn hộ tại Pearl Residence sẽ giúp nâng tầm giá trị trong từng trải nghiệm của gia chủ, gia tăng tiềm năng sinh lời, tối ưu công suất, hứa hẹn mang lại lợi nhuận tốt nhất cho các nhà đầu tư./.

Chính sách bán hàng căn hộ tòa Pearl 1 – Dự án Pearl Residence: "Mua nhà sang – Nhận lộc vàng" trị giá lên đến 160 triệu đồng/căn; "Quà tặng nội thất" trị giá 40 triệu đồng/căn; Quà tặng Early birds: Chiết khấu 2.5%; Không gian sáng tạo: Chiết khấu 2.800.000đ/m2; Miễn phí 12 tháng dịch vụ Quản lý vận hành.



Ưu đãi thanh toán: Chiết khấu thanh toán thường 5% và hỗ trợ lãi suất lên đến 24 tháng, chiết khấu thanh toán sớm lên đến 8.5%.