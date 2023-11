PENCCO kỳ vọng vào thị trường Việt Nam giữa nhiều thách thức ngành sơn

Tình hình chung của ngành sơn nửa cuối năm 2023



Sự bất ổn của nền kinh tế thế giới và biến động chính trị giữa các khu vực tạo ra khó khăn chung cho các ngành công nghiệp tại Việt Nam.

Theo Hiệp hội Sơn - Mực in Việt Nam, nguồn cung nguyên liệu có xu hướng giảm nhưng chủ yếu chỉ là nguồn từ Trung Quốc và xu hướng này không bền vững. Trong khi giá cả nguyên liệu có nguồn gốc từ châu Âu vẫn cao, đang có tình trạng khan hiếm giả.

Bên cạnh đó, sơn bột sẽ phục hồi khoảng 70% so với 2022. Sơn gỗ giảm sản lượng 50%. Sơn công nghiệp và bảo vệ có độ sụt giảm nhẹ. Sơn tàu biển không có biến động nhiều. Sơn cuộn sẽ duy trì được sản lượng như 2 quý cuối năm năm 2022 và đang có tín hiệu phục hồi.

Việt Nam là quốc gia có nhiều lợi thế về địa chính trị, kinh tế tăng trưởng ổn định, chính sách điều hành ngày càng minh bạch, và đặc biệt chuyến thăm của tổng thống Mỹ Joe Biden chính thức coi Việt Nam là đối tác chiến lược đã thu hút rất nhiều các nhà đầu tư quốc tế vào Việt Nam trong đó có cộng đồng các doanh nghiệp Mỹ.

"Bắt đáy" thị trường, PENCCO ra mắt tại Việt Nam

Hiện có khoảng 600 DN đang hoạt động trong ngành sơn và chất phủ của Việt Nam, trong đó có 70 DN có vốn đầu tư nước ngoài. Theo báo cáo của VPIA, trong 5 năm qua, các DN có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) sản xuất đã chiếm hơn 65% thị trường Việt Nam mặc dù số lượng ít, trong khi của DN trong nước chỉ chiếm 35% thị phần. Điều này đã phần nào phản ánh được thị hiếu người tiêu dùng vẫn chuộng các thương hiệu ngoại.

Báo cáo của Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam cho thấy thị trường sẽ phục hồi theo xu hướng hình chữ V từ giữa quý II/2024 và bất động sản dần qua đáy là tín hiệu đáng mừng cho kinh tế nói chung và ngành sơn nói riêng.

Thách thức của ngành công nghiệp sơn toàn cầu hiện nay chính là bài toán cho giải pháp cân bằng giữa sức ép chi phí về các nguồn lực, an toàn về môi trường, chất lượng hoàn hảo nhưng có giá thành tối ưu. Đây chính là động lực để PENCCO - Tập đoàn hóa chất đa quốc gia tại Mỹ, đưa sản phẩm sơn titan hoàn toàn mới vào Việt Nam. Theo ông Vũ Khánh Toàn – Trưởng văn phòng đại diện của PENCCO tại Việt Nam: "triết lý kinh doanh của PENCCO là luôn hướng về con người, chúng tôi khao khát trở thành thương hiệu được yêu thích ở mọi khu vực lãnh thổ trên toàn cầu theo đúng tên gọi: P.E.N.C.C.O – Vận hành xuất sắc (Performaning), Dịch vụ hoàn hảo (Excellent Service), An toàn là trên hết (Never Scarify Safety), Cam kết (Commitment ) và Hướng tới cộng đồng (Community Oriented)".

Hãng Sơn Mỹ với kỳ vọng nâng tầm kiến trúc Việt

Pencco kỳ vọng, đem lại cuộc sống an toàn, thịnh vượng hơn cho cộng đồng trên toàn cầu, và Việt Nam là hành trình đầu tiên trong việc thâm nhập thị trường thế giới.

Hãng cũng cho biết thêm, ngoài những giá trị thẩm mỹ, sang trọng và đẳng cấp thì "sự lành tính" trong chất sơn là một yếu tố quan trọng mà PENCCO đã dành nhiều năm nghiên cứu để cho ra đời công nghệ Ultra Nano Titan. Cơ chế dây chuyền với các hạt nano TiO2 liên kết chặt chẽ tạo ra mạng lưới chống vi khuẩn và nấm mốc hoàn hảo. Đồng thời, TiO2 sẽ tiếp tục phản ứng với tia UV dưới ánh ắng mặt trời để loại bỏ các vi khuẩn, vi-rút đang bị "mắc kẹt" ở trên lưới nano, trả lại không gian sạch khuẩn và an toàn.

Việt Nam nằm trong vùng nhiệt đới gió mùa ẩm, được xem là thách thức với các hãng sơn. Việc đưa ra sản phẩm sơn kháng kiềm, kháng muối, hãng sơn đến từ Mỹ cho thấy sự đầu tư bài bản và kỳ vọng rất lớn vào thị trường gần 100 triệu dân. Công nghệ tinh thể pha lê chuyên biệt ACC – American Crystallize Coating cho phép ngăn chặn sự xâm nhập của muối kiềm dựa trên cơ chế hoạt động của chống thấm ngược, các hoạt chất trong sơn sẽ di chuyển sâu vào cấu trúc bê tông phản ứng với Canxi Hydroxide tạo thành các tinh thể hình pha lê hòa tan, gia tăng độ cứng, bất khả xâm nhập bởi muối, kiềm.

Công nghệ AUV-Lock của hãng ứng dụng giúp liên tục sản sinh các hợp chất khóa gốc tự do, hình thành lớp màn chắn vật lý bảo vệ tường trước mọi điều kiện khắc nghiệt.

PENCCO – Chính sách 1 giá, "bài giải" cho sự nhiễu loạn giá cả ngành sơn

Đảo quanh thị trường cho thấy, cùng một loại sơn, người tiêu dùng nhận được nhiều mức chiết khấu khác nhau ở các đại lý khác nhau. Điều này thực sự gây hoang mang cho người tiêu dùng.

Chính sách Một Giá Minh Bạch - One-single & Transparent Price được xem là lợi thế của hãng. Theo đó, hãng công khai giá thành sản phẩm ngay trên bao bì, kết hợp thực hiện các thoả thuận với chuỗi đại lý đối tác về giá. Để đảm bảo khách hàng luôn tiếp cận được sản phẩm chất lượng, hệ thống phân phối chính thức của PENCCO được tối ưu với số lượng mỗi quận, huyện một đơn vị.

