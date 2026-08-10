Petrolimex bất ngờ điều chỉnh phương án bán cổ phiếu quỹ PLX

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex, mã: PLX) vừa công bố Nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh Phương án bán cổ phiếu quỹ. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, thay thế cho Nghị quyết số 155/PLX-NQ-HĐQT ngày 07/7/2026 của Hội đồng quản trị Tập đoàn

Nghị quyết mới đề ngày 8/8/2026 vẫn giữ nguyên một số nội dung trong Nghị quyết ngày 7/7/2026 là tổng số lượng cổ phiếu quỹ đăng ký bán 23.285.846 cổ phiếu, với mục đích nhằm đáp ứng điều kiện công ty đại chúng theo quy định pháp luật hiện hành; tăng cường năng lực tài chính và cân đối nguồn vốn dài hạn của Tập đoàn.

Về thời gian thực hiện, Petrolimex dự kiến thực hiện giao dịch trong vòng tối đa 30 ngày kể từ sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện giao dịch và Tập đoàn thực hiện công bố thông tin theo quy định; thông qua giao dịch khớp lệnh trên hệ thống giao dịch cổ phiếu của Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).

Liên quan tới nguyên tắc xác định giá bán cổ phiếu quỹ, theo Nghị quyết mới, mức giá đặt bán tối thiểu không thấp hơn giá trị cổ phần của Petrolimex được xác định tại Văn bản số 887/2026/CV-CPA VIETNAM-NV2 và Chứng thư thẩm định giá số 111/2026/81/CTTĐG-CPAVIETNAM-NV2 ngày 09/6/2026 của Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam; đồng thời theo quy định tại khoản 3 điều 8 Thông tư 120/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài Chính, các văn bản pháp luật có liên quan.

Khác với Nghị quyết cũ, phần xác định mức giá bán đã không còn nội dung “đảm bảo Giá đặt bán ≥ Giá tham chiếu - (Giá tham chiếu x 50% Biên độ dao động giá cổ phiếu)”.

Ngoài ra, Nghị quyết mới có thêm nội dung số lượng đặt bán hàng ngày được tính theo quy định tại khoản 3 Điều 8 Thông tư 120/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài Chính, các văn bản pháp luật có liên quan và theo quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết của Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam.

Trên thị trường, cổ phiếu PLX vừa có phiên cuối tuần 7/8 bứt phá, tăng kịch trần lên mức 35.950 đồng/cp và tiếp tục tăng gần 5% trong ngày đầu tuần lên 37.600 đồng/cp. Tạm tính theo thị giá, lượng cổ phiếu quỹ của Petrolimex có giá trị khoảng 875 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, theo BCTC hợp nhất quý 2/2026, Petrolimex ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 136.200 tỷ đồng, tăng 78% so với cùng kỳ năm ngoái. Sau khi trừ các chi phí, “đại gia” bán lẻ xăng dầu lớn nhất Việt Nam lãi sau thuế 3.045 tỷ đồng, tăng 114% so với cùng kỳ 2025. Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 2.808 tỷ đồng.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, Petrolimex ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 235.000 tỷ đồng, tăng 63% so với cùng kỳ và hoàn thành 75% kế hoạch. Bình quân mỗi ngày doanh nghiệp này thu về gần 1.300 tỷ đồng. Cổ đông nhà nước hiện sở hữu khoảng 75,8% vốn Petrolimex.