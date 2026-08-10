Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Petrolimex bất ngờ điều chỉnh phương án bán cổ phiếu quỹ PLX

| | Thị trường chứng khoán

Petrolimex bất ngờ điều chỉnh phương án bán cổ phiếu quỹ PLX

Lượng cổ phiếu quỹ có giá trị thị trường gần 900 tỷ đồng.

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex, mã: PLX) vừa công bố Nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh Phương án bán cổ phiếu quỹ. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, thay thế cho Nghị quyết số 155/PLX-NQ-HĐQT ngày 07/7/2026 của Hội đồng quản trị Tập đoàn

Nghị quyết mới đề ngày 8/8/2026 vẫn giữ nguyên một số nội dung trong Nghị quyết ngày 7/7/2026 là tổng số lượng cổ phiếu quỹ đăng ký bán 23.285.846 cổ phiếu, với mục đích nhằm đáp ứng điều kiện công ty đại chúng theo quy định pháp luật hiện hành; tăng cường năng lực tài chính và cân đối nguồn vốn dài hạn của Tập đoàn.

Về thời gian thực hiện, Petrolimex dự kiến thực hiện giao dịch trong vòng tối đa 30 ngày kể từ sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện giao dịch và Tập đoàn thực hiện công bố thông tin theo quy định; thông qua giao dịch khớp lệnh trên hệ thống giao dịch cổ phiếu của Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).

Liên quan tới nguyên tắc xác định giá bán cổ phiếu quỹ, theo Nghị quyết mới, mức giá đặt bán tối thiểu không thấp hơn giá trị cổ phần của Petrolimex được xác định tại Văn bản số 887/2026/CV-CPA VIETNAM-NV2 và Chứng thư thẩm định giá số 111/2026/81/CTTĐG-CPAVIETNAM-NV2 ngày 09/6/2026 của Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam; đồng thời theo quy định tại khoản 3 điều 8 Thông tư 120/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài Chính, các văn bản pháp luật có liên quan.

Khác với Nghị quyết cũ, phần xác định mức giá bán đã không còn nội dung “đảm bảo Giá đặt bán ≥ Giá tham chiếu - (Giá tham chiếu x 50% Biên độ dao động giá cổ phiếu)”.

Ngoài ra, Nghị quyết mới có thêm nội dung số lượng đặt bán hàng ngày được tính theo quy định tại khoản 3 Điều 8 Thông tư 120/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài Chính, các văn bản pháp luật có liên quan và theo quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết của Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam.

Trên thị trường, cổ phiếu PLX vừa có phiên cuối tuần 7/8 bứt phá, tăng kịch trần lên mức 35.950 đồng/cp và tiếp tục tăng gần 5% trong ngày đầu tuần lên 37.600 đồng/cp. Tạm tính theo thị giá, lượng cổ phiếu quỹ của Petrolimex có giá trị khoảng 875 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, theo BCTC hợp nhất quý 2/2026, Petrolimex ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 136.200 tỷ đồng, tăng 78% so với cùng kỳ năm ngoái. Sau khi trừ các chi phí, “đại gia” bán lẻ xăng dầu lớn nhất Việt Nam lãi sau thuế 3.045 tỷ đồng, tăng 114% so với cùng kỳ 2025. Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 2.808 tỷ đồng.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, Petrolimex ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 235.000 tỷ đồng, tăng 63% so với cùng kỳ và hoàn thành 75% kế hoạch. Bình quân mỗi ngày doanh nghiệp này thu về gần 1.300 tỷ đồng. Cổ đông nhà nước hiện sở hữu khoảng 75,8% vốn Petrolimex.

An Thái

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chuyên gia hé lộ 7 doanh nghiệp có thể đón “sóng” thoái vốn thời gian tới

Chuyên gia hé lộ 7 doanh nghiệp có thể đón “sóng” thoái vốn thời gian tới Nổi bật

Lịch chốt quyền cổ tức tuần 10-14/8: Một ngân hàng lớn "lăn chốt", cổ tức tiền mặt cao nhất 100%

Lịch chốt quyền cổ tức tuần 10-14/8: Một ngân hàng lớn "lăn chốt", cổ tức tiền mặt cao nhất 100% Nổi bật

Thêm một hãng hàng không giá rẻ có thể sắp bị thâu tóm với giá 7,7 tỷ USD

Thêm một hãng hàng không giá rẻ có thể sắp bị thâu tóm với giá 7,7 tỷ USD

14:14 , 10/08/2026
Mỹ thanh lọc "công ty ma" trên sàn Nasdaq: Bài học gì cho chứng khoán Việt Nam?

Mỹ thanh lọc "công ty ma" trên sàn Nasdaq: Bài học gì cho chứng khoán Việt Nam?

13:59 , 10/08/2026
DN của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đề xuất làm tổ hợp ngầm 4 tầng dưới lòng đất tại thành phố giàu nhất VN

DN của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đề xuất làm tổ hợp ngầm 4 tầng dưới lòng đất tại thành phố giàu nhất VN

13:45 , 10/08/2026
Doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức trong tuần từ ngày 10/8-14/8, tỷ lệ cao nhất 100%

Doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức trong tuần từ ngày 10/8-14/8, tỷ lệ cao nhất 100%

13:40 , 10/08/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên