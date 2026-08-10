Thêm một hãng hàng không giá rẻ có thể sắp bị thâu tóm với giá 7,7 tỷ USD

Quỹ đầu tư tư nhân Castlelake của Mỹ vừa tuyên bố chính thức rút khỏi thương vụ thâu tóm hãng hàng không giá rẻ của Anh EasyJet, dọn đường cho đối thủ cạnh tranh Apollo Global Management. Apollo hiện được kỳ vọng sẽ hoàn tất thương vụ thâu tóm EasyJet với mức định giá hãng hàng không ở khoảng 7,7 tỷ USD. Thỏa thuận dự kiến hoàn tất vào cuối quý I năm sau.

Trong một thông báo trước đó gửi lên Sở Giao dịch Chứng khoán London, Castlelake cho biết sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, công ty không có ý định mua lại hãng hàng không này. Thông tin ban đầu đã khiến cổ phiếu EasyJet sụt giảm hơn 6% trước khi phục hồi trở lại.

Theo các điều khoản của thỏa thuận, các cổ đông của EasyJet sẽ nhận được 7,15 bảng Anh cho mỗi cổ phiếu (tương đương 9,63 USD), cao hơn 54% so với giá đóng cửa vào ngày 27/2 (ngày làm việc cuối cùng trước khi cuộc xung đột tại Trung Đông bùng nổ).

Apollo đã đưa ra đề nghị vào tháng trước, chỉ vài ngày sau khi hãng hàng không này chấp thuận đề xuất trị giá 7,3 tỷ USD từ Castlelake. Mức giá này của Castlelake - vốn được kỳ vọng sẽ xáo trộn ngành hàng không Châu Âu - là một bước cải thiện so với đề xuất 6,64 tỷ USD bị EasyJet từ chối vào tháng 6.

Sự quan tâm từ các quỹ đầu tư tư nhân đã thúc đẩy giá cổ phiếu EasyJet liên tục tăng cao thời gian gần đây. Hãng hàng không 31 năm tuổi này được coi là mục tiêu thâu tóm đầy hấp dẫn nhờ sở hữu nhiều quyền cất/hạ cánh đắt giá tại các sân bay trọng điểm Châu Âu như London Gatwick, Paris và Geneva.

Castlelake là nhà chủ nợ lớn trong ngành hàng không và hiện đang cho khoảng 200 hãng bay thuê tàu bay.

"Chúng tôi hoan nghênh cam kết của Apollo đối với mảng kinh doanh và đội ngũ nhân sự của công ty. Chúng tôi tin rằng kinh nghiệm của họ trong lĩnh vực hàng không sẽ biến Apollo thành một đối tác vững chắc cho EasyJet trong quá trình đẩy nhanh các kế hoạch tăng trưởng, đồng thời tiếp tục mang lại giá trị và dịch vụ vượt trội cho khách hàng," CEO Kenton Jarvis của EasyJet chia sẻ.

Hãng hàng không giá rẻ của Anh EasyJet (Nguồn: CNBC)

Alex van Hoek, Đối tác kiêm Trưởng bộ phận Đầu tư Tư nhân Châu Âu tại Apollo, nói thêm: "EasyJet là đơn vị dẫn đầu trong ngành hàng không Châu Âu, sở hữu vị thế thị trường khác biệt nhờ định hướng khách hàng hấp dẫn, mạng bay rộng lớn và thương hiệu mạnh mẽ."

"Apollo ủng hộ mạnh mẽ cam kết của EasyJet trong việc tăng cường kết nối cho du khách khắp Châu Âu và Vương quốc Anh, cũng như vai trò quan trọng của đội ngũ nhân viên trong việc phục vụ khách hàng. Chúng tôi tự hào khi được tin tưởng gánh vác vai trò dẫn dắt, đồng hành cùng Tập đoàn EasyJet trong giai đoạn tăng trưởng tiếp theo và tiếp tục đóng góp quan trọng cho ngành hàng không Châu Âu lẫn Vương quốc Anh", Alex van Hoek nhấn mạnh.

Thương vụ Apollo mua lại EasyJet được dự báo mở màn cho một làn sóng thâu tóm mới nhắm vào ngành hàng không giá rẻ tại châu Âu. Trả lời phỏng vấn trên kênh CNBC, bà Anna Macdonald, Giám đốc chiến lược đầu tư tại Hargreaves Lansdown, đánh giá định giá cổ phiếu của các doanh nghiệp Anh hiện rất hấp dẫn và sàn giao dịch London vô hình chung trở thành "vùng đất màu mỡ" cho các quỹ đầu tư tư nhân. Bà Macdonald cũng đặc biệt chỉ ra Jet2 - một hãng hàng không giá rẻ khác của Anh - có thể là mục tiêu thâu tóm tiếp theo.

"Jet2 từng giao dịch ở hệ số P/E chỉ khoảng 6-7 lần, nhưng cổ phiếu của hãng đã bật tăng tới 60% kể từ mức đáy. Nhiều khả năng các quỹ đầu tư tư nhân sẽ bắt đầu nhắm tới doanh nghiệp này", đại diện Hargreaves Lansdown nói.

Các chuyên gia cảnh báo rằng hàng không vẫn là một ngành kinh doanh đầy rủi ro với biên lợi nhuận thấp, tính chu kỳ cao và chịu sự quản lý chặt chẽ của pháp luật. Tuy nhiên, việc chuyển đổi sang mô hình sở hữu tư nhân có thể giúp các hãng hàng không tái cấu trúc tài chính, giảm bớt áp lực vốn và linh hoạt hơn trong chiến lược thu hút người tiêu dùng thông qua cước phí.

Theo: CNBC

Vũ Anh