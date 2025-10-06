Petrovietnam chạy đua đưa nhà máy nhiệt điện 30.000 tỷ về đích năm 2027

Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Lê Mạnh Hùng kiểm tra tình hình thi công trên công trường dự án Long Phú 1

Tại buổi làm việc ngày 2/10 với Ban Quản lý dự án (QLDA) Long Phú 1, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Petrovietnam Lê Mạnh Hùng đã nhấn mạnh yêu cầu đưa nhà máy vào vận hành trong năm 2027.

Lãnh đạo Tập đoàn cũng chỉ đạo Ban QLDA và các đơn vị thành viên như PTSC, PETROCONs cần phối hợp chặt chẽ, đổi mới tư duy quản lý. Mục tiêu được đặt ra là vận hành Tổ máy số 1 vào quý II/2027 và Tổ máy số 2 vào quý III cùng năm.

Toàn cảnh công trường dự án Nhà máy Nhiệt điện Long Phú 1 tại Sóc Trăng. Ảnh: Báo Nhân dân

Về tình hình dự án, hoạt động thi công trên công trường tại Sóc Trăng đang được đẩy mạnh. Theo Ban QLDA, công tác đấu thầu đã tiến triển với 27/36 gói thầu đã qua giai đoạn phát hành hồ sơ mời thầu và đàm phán.

Hiện có khoảng 500 lao động làm việc tại công trường trong khuôn khổ 7 gói thầu đã ký kết. Hạng mục lắp đặt lò hơi ghi nhận tiến độ đạt 20,7%, vượt 3,41% so với kế hoạch. Cùng với đó, gói thầu mua sắm tổ hợp tua bin - máy phát (STG) với đối tác General Electric (GE) đang được tập trung xử lý.

Ảnh: PetroVietnam

Phía Ban QLDA Long Phú 1 cho biết, nếu không có những biến động lớn về giá trị các gói thầu còn lại, dự án có khả năng hoàn thành đúng tiến độ điều chỉnh. Việc đưa nhà máy Long Phú 1 vào vận hành sẽ có ý nghĩa quan trọng về mặt kinh tế, dự kiến cung cấp khoảng 7,8 tỷ kWh điện mỗi năm, đồng thời thể hiện năng lực của các doanh nghiệp trong nước khi xử lý các dự án phức tạp.

Dự án được khởi công từ năm 2015 và đã phải đình trệ khi đạt gần 80% khối lượng công việc, do tổng thầu Power Machines (Nga) vướng lệnh cấm vận, dẫn đến việc ngừng thực hiện hợp đồng.

Trên cơ sở Nghị quyết 952 ban hành đầu năm 2025, Petrovietnam đã triển khai lại dự án, chú trọng vào việc tự chủ kỹ thuật của đội ngũ kỹ sư trong nước và tiến hành đàm phán với các nhà cung cấp thiết bị gốc (OEMs). Dù còn những thách thức về pháp lý với tổng thầu cũ, việc tiếp tục dự án được xem là giải pháp nhằm bảo toàn giá trị khối tài sản hàng nghìn tỷ đồng đã đầu tư.