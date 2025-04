Phá đường dây lừa đảo và làm giả giấy tờ quy mô lớn

Trước đó, bà Bùi Thị Phương H. (52 tuổi, Hà Nội) trình báo bị kẻ giả danh cán bộ điều tra đe dọa qua điện thoại, mạng xã hội và chiếm đoạt 481 triệu đồng.

Qua điều tra, công an xác định nghi phạm là Đinh Hồng Hải (29 tuổi, Quảng Nam), hiện cư trú tại Đà Nẵng. Khám xét nơi ở, lực lượng chức năng phát hiện nhiều tài liệu, thiết bị nghi liên quan đến việc làm giả giấy tờ.

Từ trái qua, Trương Khánh Duy, Trần Quang Tuấn và Huỳnh Phát Đạt được di lý từ TP Hồ Chí Minh về Đà Nẵng để phục vụ công tác điều tra.

Đấu tranh, mở rộng vụ án, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Đà Nẵng đã xác định 3 đối tượng, gồm Trương Khánh Duy (30 tuổi, trú xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, TPHCM); Trần Quang Tuấn (30 tuổi, trú xã Hương An, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) và Huỳnh Phát Đạt (27 tuổi, trú xã Hòa Chánh, huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang).

Cả 3 cùng cư trú tại xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn các đối tượng có liên quan trực tiếp đến hoạt động làm giả con dấu , tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Đinh Hồng Hải cùng tang vật tại thời điểm bị bắt giữ.

Ngày 12/4, Phòng Cảnh sát hình sự đã phân công các tổ công tác vào TP Hồ Chí Minh phối hợp với Công an xã Xuân Thới Thượng triệu tập 3 đối tượng trên lên làm việc. Khám xét nơi ở của các đối tượng, cơ quan công an thu giữ được nhiều phương tiện, thông tin liên quan đến hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Đà Nẵng đã ra quyết định giữ người, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Đình Hồng Hải. Đồng thời di lý 3 đối tượng từ TP. Hồ Chí Minh về Đà Nẵng để phục vụ điều tra.

Công an TP Đà Nẵng cho biết, bước đầu, xác định đường dây này hoạt động từ năm 2021 đến nay. Các đối tượng đã sản xuất, mua bán hàng ngàn văn bằng, chứng chỉ, giấy tờ, thậm chí cả căn cước công dân, hộ chiếu, bằng lái xe… giả giống với “hàng thật” lên đến 99,9%. Mỗi loại giấy tờ đặt làm giả, các đối tượng thu lợi bất chính hàng chục triệu đồng.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.