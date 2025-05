Tôi từng nghĩ sẽ bỏ hết iPhone, Samsung để mua điện thoại hãng khác, nhưng lại "quay xe" ngay vì lý do này

Trước xu hướng ngừng mua iPhone hay điện thoại Samsung trong những năm gần đây do thiết bị ít đổi mới, cây bút Josh Render của trang Tom's Guide cũng có ý định giống nhiều người đó là tìm kiếm một thương hiệu điện thoại khác để trải nghiệm sự mới mẻ.

Nhưng sau đó anh chợt nhận ra từ bỏ hệ sinh thái iPhone hay Samsung có lẽ là điều không dễ dàng như anh nghĩ. Dưới đây là quan điểm của Render.

Từ bỏ iPhone hay Samsung không hề dễ

Tôi đã dùng iPhone từ thế hệ đầu tiên ra đời và giờ đang sử dụng iPhone 15 Pro Max. Tôi cũng có mối liên hệ chặt chẽ với các sản phẩm của Samsung, gần đây nhất là thông qua một số thử nghiệm với Galaxy S25. Nói cách khác, tôi khá quen thuộc với điện thoại của Apple hoặc Samsung.

Những chiếc điện thoại thương hiệu khác là một điều bí ẩn đối với tôi. Gần đây tôi quyết định sẽ không mua iPhone hay điện thoại Samsung thêm nữa mà dự định chuyển sang một thương hiệu khác. Nhưng sau đó tôi chợt nhận ra việc từ bỏ hai thương hiệu lớn này sẽ gặp một loạt vấn đề mà bạn nghe sẽ phải ngạc nhiên.

Điều đầu tiên cần lưu ý là khi rời khỏi Apple hoặc Samsung, bạn sẽ mất quyền truy cập vào hệ sinh thái tương ứng của từng công ty — các ứng dụng, phụ kiện và các thiết bị kết nối.

Sự bất tiện này lớn đến mức nào sẽ phụ thuộc vào số tiền bạn đầu tư vào các sản phẩm của họ. Nếu sở hữu đồng hồ thông minh hoặc MacBook, bạn sẽ phải hy sinh nhiều thứ.

Vấn đề này càng lớn hơn đối với người dùng iPhone. Giả sử bạn có một chiếc Apple Watch và bạn quyết định mua một chiếc Asus ROG Phone 9 Pro. Bạn sẽ nhận ra đồng hồ của mình chỉ ghép nối được với điện thoại của Apple và nó sẽ vô dụng khi gắn với thiết bị khác.

Không chỉ việc ghép nối các thiết bị mới trở thành vấn đề. Việc thoát khỏi hệ sinh thái Apple hoặc Samsung cũng có thể ảnh hưởng đến công việc của bạn.

Ví dụ, nếu bạn đổi điện thoại Samsung nhưng vẫn giữ Galaxy Tab 10 Pro, bạn sẽ không thể sử dụng tính liên mạch của ứng dụng giữa máy tính bảng và điện thoại mới. Nói cách khác, bạn không thể mở bất kỳ ứng dụng nào đang sử dụng trên thiết bị kia để nhanh chóng tiếp tục công việc đang làm dở.

Hy sinh sức mạnh

Khi mua iPhone hoặc một trong những điện thoại hàng đầu của Samsung, bạn sẽ có được những con chip tốt nhất trên thị trường. Trong trường hợp của iPhone 16 Pro Max hoặc iPhone 16 Pro, đó là chipset A18 Pro. Còn với Samsung, tất cả điện thoại Galaxy S25 đều có Snapdragon 8 Elite được tối ưu hóa.

Khi so sánh với một số điện thoại hàng đầu khác có cùng con chip tương tự, nó vẫn chưa thể so sánh với sức mạnh mà điện thoại Apple và Samsung mang lại.

Như bạn có thể thấy trong bảng dưới đây, ba điện thoại khác nhau đều có chip Snapdragon 8 Elite nhưng Galaxy S25 Ultra có hiệu suất trung bình tốt nhất. Lý do là vì phiên bản Elite của Samsung cung cấp tốc độ CPU tối đa là 4,47 GHz so với 4,32 GHz của phiên bản thường.

Điều này xuất phát từ việc con chip được nhà sản xuất tối ưu dành riêng cho dòng Galaxy, cung cấp tốc độ xung nhịp CPU và GPU cao hơn, từ đó dẫn đến hiệu suất cao hơn.

Với iPhone, chip A-series có hiệu suất lõi đơn mạnh nhất trong số bất kỳ điện thoại thông minh nào trên thị trường. Điều này giúp iPhone có thể thực hiện một số tác vụ không phải đa luồng tốt nhất, như chơi game, các ứng dụng chỉnh sửa.

Có thể nhiều người sẽ không nhận ra sự chênh lệch ít ỏi này, nhưng nếu bạn dự định chạy các ứng dụng và trò chơi đòi hỏi cấu hình cao, sự khác biệt là đáng để cân nhắc khi xem xét các điện thoại ngoài Apple và Samsung.

Hỗ trợ hạn chế hơn

Dễ dàng nhận thấy, vấn đề phát sinh lớn nhất khi rời khỏi Apple hoặc Samsung là việc nhận được hỗ trợ cho thiết bị khó khăn hơn. Điều đó bao gồm mọi thứ từ bản cập nhật mới, bảo mật và sửa chữa thiết bị

Khi sở hữu một chiếc Galaxy hoặc iPhone, việc sửa chữa tương đối dễ dàng khi có rất nhiều trung tâm sửa chữa ngoài kia.

Trong khi đó, nếu bạn có một chiếc điện thoại như OnePlus 13, bạn sẽ cần gửi nó đến cơ sở của OnePlus hoặc sử dụng một công ty bên thứ ba. Tôi không chê việc sửa chữa của bên thứ ba, nhưng nếu bạn thích nhận hỗ trợ từ trung tâm ủy quyền chính thức thì điều này đáng lưu ý.

Một điều khác nữa là sự khác biệt về bảo mật. Điện thoại Apple vẫn là một trong những thiết bị an toàn nhất trên thị trường do công ty để phần mềm ở chế độ đóng. Do đó, khi chuyển sang thiết bị Android, bạn sẽ cần lưu ý đến các mối đe dọa bảo mật bổ sung.

Apple và Samsung cũng có xu hướng cung cấp hỗ trợ phần mềm lâu hơn nhiều so với các nhà sản xuất điện thoại khác. Ví dụ, Apple cung cấp khoảng 5 năm hỗ trợ, đôi khi còn lâu hơn, trong khi Samsung đã mở rộng hỗ trợ lên bảy năm cho các thiết bị hàng đầu và sáu năm cho các thiết bị dòng Galaxy A tầm trung.

Tất nhiên, các lý do trên không phải là điều bắt buộc khiến bạn luôn phải gắn chặt với Apple hay Samsung. Nhưng sẽ không có chuyện bạn rời bỏ hệ sinh thái của các công ty này một cách dễ dàng mà không ảnh hưởng gì đến trải nghiệm.