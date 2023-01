Pha nước chanh ấm mà thêm thứ này đảm bảo cân nặng giảm rõ rệt, cơ thể trẻ ra nhiều phần

Nước chanh có thể giúp giải quyết rất nhiều vấn đề về sức khỏe của bạn, từ giảm cân đến giải độc. Nhưng bạn có thể làm cho nó lành mạnh hơn bằng cách thêm một thìa cà phê hạt chia vào đó. Trong khi hạt chia rất giàu chất xơ, thì nước chanh có chất chống oxy hóa mạnh và vitamin C để tăng cường khả năng miễn dịch của bạn.

Cách làm: Ngâm một ít hạt chia và sau đó đổ vào cốc nước chanh ấm. Bạn có thể uống sau bữa ăn no hoặc sáng sớm để dễ tiêu hóa và giúp đào thải chất cặn bã trong cơ thể.

Uống nước chanh ấm hạt chia, cơ thể sẽ có những thay đổi gì?

1. Giảm cân rõ rệt

Nhiều người uống nước chanh ấm để giảm cân, nhưng sẽ hiệu quả gấp bội nếu cốc nước này được bổ sung thêm một ít hạt chia.

Theo một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Hóa sinh lâm sàng và Dinh dưỡng, các polyphenol có trong nước chanh giúp ngăn chặn sự tích tụ chất béo, giảm trọng lượng cơ thể, giảm kháng insulin và cholesterol. Ngoài ra, hạt chia có chất xơ giúp bạn no lâu hơn, bạn sẽ cảm thấy ít đói hơn trong thời gian dài.

Đặc biệt, hạt chia với nước chanh cũng có thể giúp kiểm soát cholesterol và bệnh tiểu đường.

2. Giải độc toàn thân

Mặc dù cơ thể có thể tự đào thải độc tố nhưng một số người cho rằng nước chanh giúp hỗ trợ quá trình này; còn hạt chia rất giàu chất xơ giúp điều trị rối loạn tiêu hóa. Giải độc hỗ trợ hoạt động tối ưu của tất cả các cơ quan. Nếu bạn thường xuyên bị táo bón, đầy hơi, khó tiêu hoặc các vấn đề tiêu hóa khác, bạn có thể dùng hạt chia với nước chanh.

3. Giữ trái tim khỏe mạnh

Hạt chia chứa cả chất xơ hòa tan và không hòa tan. Những sợi này có thể cải thiện hoạt động của tim và ngăn ngừa bệnh tim. Ngoài ra, hạt chia có chứa axit béo omega-3 có liên quan đến việc bảo vệ tim mạch, giảm viêm. Các axit béo thiết yếu này, phải được lấy từ các nguồn thực phẩm, cũng có liên quan đến việc giảm kháng insulin và có khả năng làm giảm trầm cảm.

Một nghiên cứu năm 2015 được công bố trên Tạp chí của Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ cho thấy chế độ ăn nhiều axit alpha-linolenic (ALA), một loại omega-3 có nguồn gốc thực vật, được tìm thấy trong hạt chia, có thể giúp giảm tỷ lệ tử vong do mọi nguyên nhân. Nói một cách đơn giản, chế độ ăn giàu axit béo omega-3 có thể giúp bạn sống lâu hơn, khỏe mạnh hơn.

4. Giúp trẻ lâu hơn

Do hàm lượng chất chống oxy hóa, vitamin và khoáng chất cao nên chanh có thể giúp bạn chống lại lão hóa. Chúng cũng cung cấp một nguồn năng lượng lành mạnh và có thể giúp bạn có một ngày tập trung và làm việc hiệu quả hơn. Vitamin C có trong chanh cũng rất quan trọng đối với làn da của bạn. Nó là chìa khóa trong quá trình sản xuất collagen của cơ thể và đồng thời giúp chống lại tác hại của các gốc tự do gây ra nếp nhăn.

5. Tăng cường khả năng miễn dịch

Chanh là một nguồn cung cấp các chất dinh dưỡng bao gồm vitamin C, axit citric, canxi và chất chống oxy hóa. Theo một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Dược phẩm và Phân tích Y sinh, chanh có đặc tính kháng vi-rút và kháng khuẩn giúp bảo vệ hệ thống miễn dịch để tránh nguy cơ mắc các bệnh và nhiễm trùng theo mùa.

Mặt khác, hạt chia rất giàu chất xơ, vitamin B, canxi, axit béo omega-3, protein và magiê. Uống một ly nước chanh ấm với hạt chia thường xuyên có thể ngăn ngừa các bệnh theo mùa.

Theo Thealternativedaily; Onlymyhealth