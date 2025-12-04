Phái đẹp tự tin tỏa sáng đa phong cách cùng TrenD by DOJI

Khi cá tính, gu thẩm mỹ và cái "tôi" riêng biệt lên ngôi trong thế giới thời trang đương đại, người phụ nữ không còn bó mình trong những khuôn mẫu định sẵn. Nàng luôn tỏa sáng đa nhiệm: Khi là người lãnh đạo giỏi giang, mạnh mẽ; khi là người truyền cảm hứng đầy cuốn hút; khi lại là những người bạn tâm giao tinh tế, sâu sắc hay bỗng chốc hóa "nàng thơ" đầy chất "nghệ"... Ở sắc thái nào, nàng cũng đều xứng đáng được tôn vinh bằng những lựa chọn mang đậm dấu ấn cá nhân.

Hòa nhịp cùng xu hướng ấy, TrenD by DOJI phát triển dòng trang sức kim cương tự nhiên dựa trên triết lý đa sắc – đa nhiệm – đa hoàn cảnh – đa lựa chọn. Hơn cả một dòng trang sức, đó còn là tuyên ngôn đa phong cách của phái đẹp.

Đi theo xu hướng thiết kế đang thịnh hành trên thế giới, TrenD by DOJI quy tụ các bộ sưu tập (BST) trang sức kim cương tự nhiên mang phong cách hiện đại nhưng vẫn giữ nét sang trọng đặc trưng: Mạnh mẽ, bản lĩnh cùng BST Lady Boss; quyến rũ, tươi trẻ cùng BST Darling Girl; bay bổng, yêu kiều cùng BST The Muse. Bên cạnh đó, mức giá đa dạng từ 8–30 triệu cùng combo kim cương chỉ từ 2x triệu giúp dòng sản phẩm TrenD trở nên dễ tiếp cận hơn với đông đảo khách hàng, đặc biệt là trong mùa lễ hội cuối năm này.

BST The Muse mềm mại, tinh tế như nàng thơ.

The Muse – bộ sưu tập ghi dấu ấn bằng vẻ đẹp mềm mại và đầy chất thơ. Lấy cảm hứng từ những họa tiết thiên nhiên bay bổng, The Muse chinh phục người yêu trang sức bằng những đường cong uyển chuyển, được chế tác tinh xảo trên nền chất liệu kim cương. Hiệu ứng ánh sáng trong trẻo từ kim cương tự nhiên tạo nên vẻ lấp lánh đặc trưng, vừa rực rỡ vừa dịu êm, giúp mỗi thiết kế trở thành một điểm nhấn tinh tế khó quên. The Muse dành cho những người phụ nữ yêu sự ngọt ngào, tinh tế, đầy nữ tính. Không cầu kỳ nhưng đủ để gây thương nhớ, The Muse thể hiện tinh thần của người phụ nữ luôn giữ được sự mềm mại ngay cả khi sống giữa guồng quay tất bật.

BST Darling Girl mang đến sự quyến rũ và tươi trẻ.

Nếu The Muse là nét đẹp của sự dịu dàng, Darling Girl lại mang trong mình hơi thở quyến rũ và tươi trẻ. Bộ sưu tập sử dụng kỹ thuật ghép kim cương cluster – nhiều viên kim cương tấm hoặc nhiều dáng cắt được kết hợp tỉ mỉ thành một viên chủ lớn. Nhờ đó, Darling Girl tạo nên hiệu ứng lấp lánh rực rỡ nhưng vẫn giữ được vẻ thanh thoát trên từng thiết kế. Vẻ đẹp ngọt ngào nhưng không kém phần tinh tế khiến bộ sưu tập phù hợp với dạo phố, hẹn hò hay những buổi tiệc cuối tuần. BST Darling Girl giúp người phụ nữ nổi bật một cách tự nhiên, giống như chính sự tươi tắn của họ.

BST Lady Boss mang đến khí chất bản lĩnh của quý cô hiện đại.

Ở sắc thái khác, TrenD by DOJI lại mang đến một BST khác khắc họa người phụ nữ bản lĩnh, hiện đại và đầy khí chất, đó là Lady Boss. Lấy cảm hứng từ cấu trúc hình học sắc sảo, bộ sưu tập gây ấn tượng bằng những viên kim cương được cắt mài dáng vuông, oval, giọt nước… được sắp đặt phá cách để tạo nên vẻ đẹp mạnh mẽ nhưng vẫn tinh tế. Các đường nét được tinh gọn, sắc nét, mang lại cảm giác sang trọng ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Lady Boss phù hợp với những quý cô đang tìm kiếm một món trang sức có khả năng "nói thay phong thái": tự tin, bản lĩnh và luôn sẵn sàng bứt phá. Bộ sưu tập như lời khẳng định về khí chất của những người phụ nữ dám dẫn dắt và làm chủ cuộc đời mình.

Mỗi dòng sản phẩm thuộc TrenD by DOJI phản chiếu những phiên bản khác nhau của người phụ nữ hiện đại. Đây không chỉ là định hướng thiết kế mà còn là lời khẳng định rằng phái đẹp xứng đáng sở hữu những món trang sức phản ánh trung thực phong cách và cảm xúc của chính mình. Và trong mùa cuối năm này, TrenD by DOJI trở thành lời mời gọi để phụ nữ tự tin hơn và tỏa sáng đa phong cách theo những phiên bản nàng yêu.

