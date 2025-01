Phải xác thực sinh trắc học và dùng điện thoại chính chủ mới được rút tiền, nhiều người cao tuổi nhận lương qua tài khoản ngân hàng gặp khó

Ảnh minh họa

Theo thống kê của BHXH Việt Nam, hiện cả nước có gần 3,4 triệu người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng. Cơ quan BHXH đang tiến hành chi trả lương hưu và trợ cấp hàng tháng qua hai hình thức chính là tài khoản ngân hàng cá nhân (ATM) và tiền mặt. Trong đó, việc chi trả tiền mặt BHXH Việt Nam ký hợp đồng uỷ quyền cho Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam thực hiện tại các điểm chi trả. Với người già yếu, cô đơn, ốm đau, bệnh tật không có khả năng đi đến điểm chi tiền, cơ quan thực hiện nhiệm vụ chi trả phải đưa đến tận nhà.

Có thể thấy, việc chi trả lương hưu, trợ cấp hàng tháng cho người dân được triển khai rất linh hoạt. Ngành cũng không ngừng cải cách thủ tục hành chính, tiến tới việc chi trả không dùng tiền mặt giảm khâu trung gian để người dân nhận được tiền sớm và kịp thời nhất.

Tuy nhiên, vừa qua, trên diễn đàn mạng xã hội có thông tin cho rằng người già, người tàn tật gặp khó khăn trong việc nhận lương hưu, trợ cấp BHXH do từ ngày 1/1/2025 phải thực hiện cập nhật dữ liệu sinh trắc học và dùng điện thoại chính chủ mới được rút tiền qua thẻ ngân hàng.

Về vấn đề này, BHXH Việt Nam đã nhận diện từ sớm và có văn bản gửi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Cụ thể, ngày 29/11/2024, BHXH Việt Nam đã có Công văn số 4467/BHXH-TCKT gửi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc hỗ trợ người hưởng các chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản cá nhân thực hiện đối chiếu, cập nhật thông tin sinh trắc học.

Theo đó, để đảm bảo quyền lợi và tạo điều kiện thuận lợi cho người hưởng các chế độ BHXH, TCTN, BHXH Việt Nam đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo các Ngân hàng thương mại: Sớm thực hiện việc tích hợp triển khai dịch vụ xác thực điện tử qua ứng dụng VneID. Phối hợp hỗ trợ người hưởng các chế độ BHXH, TCTN qua tài khoản cá nhân, đặc biệt là người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng (do nhóm người hưởng này là người hưởng cao tuổi, khả năng tiếp cận công nghệ hạn chế) thực hiện đối chiếu, cập nhật thông tin sinh trắc học để giao dịch thuận lợi, không bị gián đoạn. Bên cạnh đó, BHXH Việt Nam cũng đẩy mạnh truyền thông để người hưởng biết được những quy định về sinh trắc học của các hệ thống ngân hàng.

Trước đó, tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, cử tri tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũng có kiến nghị gửi tới Ngân hàng Nhà nước về những bất cập khi chi trả tiền hỗ trợ cho các đối tượng chính sách được thực hiện chuyển khoản qua ngân hàng, người cao tuổi, hưu trí không muốn tiền lương hưu, tiền hỗ trợ chi trả qua ngân hàng như hiện nay, nguyên do cùng đối tượng nhưng thụ hưởng số tiền khác nhau do bị Ngân hàng trừ phí.

Trả lời vấn đề trên, Ngân hàng Nhà nước cho biết, nhằm thực hiện Chỉ thị 21/CT-TTg ngày 25/11/2022 do Thủ tướng Chính phủ giao phó, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán nghiên cứu, áp dụng các chính sách ưu đãi, miễn, giảm phí dịch vụ thanh toán, phí dịch vụ trung gian thanh toán hợp lý để thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt trong đó ưu tiên áp dụng đối với các khách hàng thuộc nhóm đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội khi mở, sử dụng tài khoản ngân hàng, ví điện tử để nhận trợ cấp an sinh xã hội.

Năm 2024, thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao, ngành BHXH Việt Nam tiếp tục nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp đẩy mạnh chi trả các chế độ bảo hiểm bằng phương thức không dùng tiền mặt đạt kết quả tích cực.

Tính riêng tại khu vực đô thị, đến hết năm 2024 có khoảng 80% số người hưởng nhận các chế độ BHXH, TCTN qua tài khoản cá nhân (vượt 20% so với chỉ tiêu so với chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 1813/QĐ- TTg).

Việc thực hiện chi chế độ BHXH hằng tháng qua tài khoản cá nhân trên toàn quốc có sự phát triển vượt bậc, từ 40% (tháng 3/2024) lên 77,7% (tính đến ngày 30/12/2024). Nhiều địa phương đã đạt tỷ người hưởng nhận các chế độ BHXH hằng tháng qua tài khoản cá nhân cao như: Hà Nam (99,99%), Hà Tĩnh (99,5%), Hà Nội (99,2%), Hải Phòng (98,6%), Hưng Yên (97,1%),...