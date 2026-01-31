Phản biện dự án luật, chuyên gia nêu ví dụ về thông tin sức khỏe cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết

Ngày 30/1, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức hội nghị phản biện xã hội đối với dự án Luật tiếp cận thông tin (sửa đổi).

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: PV.

Dự thảo Luật tiếp cận thông tin (sửa đổi) gồm 4 chương, 31 điều, giảm 1 chương, 6 điều so với Luật Tiếp cận thông tin năm 2016. Trong đó, Chương I gồm những quy định chung (từ Điều 1 đến Điều 6) quy định về phạm vi điều chỉnh, giải thích từ ngữ, nguyên tắc bảo đảm quyền tiếp cận thông tin, áp dụng pháp luật về tiếp cận thông tin, các hành vi bị nghiêm cấm và xử lý vi phạm.

Chương II gồm: quyền, nghĩa vụ của công dân, trách nhiệm của cơ quan, đơn vị trong việc bảo đảm thực hiện quyền tiếp cận thông tin (từ Điều 7 đến Điều 13) quy định về người thực hiện quyền tiếp cận thông tin, quyền và nghĩa vụ của công dân trong việc tiếp cận thông tin, phương thức tiếp cận thông tin, phạm vi và trách nhiệm cung cấp thông tin, trách nhiệm của cơ quan, đơn vị trong việc bảo đảm thực hiện quyền tiếp cận thông tin, giám sát việc bảo đảm thực hiện quyền tiếp cận thông tin, khiếu nại, khởi kiện, tố cáo.

Chương III gồm: Công khai thông tin , cung cấp thông tin theo yêu cầu (từ Điều 14 đến Điều 28) quy định về thông tin công dân được tiếp cận, thông tin công dân không được tiếp cận, thông tin công dân được tiếp cận có điều kiện; công khai thông tin; cung cấp thông tin theo yêu cầu...



Tại hội nghị, các đại biểu tại hội nghị đánh giá cao những tiến bộ của dự thảo so với Luật 2016, đặc biệt việc mở rộng phạm vi chủ thể chịu trách nhiệm cung cấp thông tin.

Tiến sĩ Nguyễn Minh Phong, Ủy viên Hội đồng tư vấn Kinh tế - Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhấn mạnh, dự thảo có nhiều quy định tốt như xác định rõ các hành vi bị cấm, quyền khiếu nại, bồi thường và bổ sung nhiều thông tin cần công khai.

Tuy nhiên, ông Phong lưu ý, cần cụ thể hoá một số quy định trong dự thảo luật. Trong đó, theo ông Phong, cần nghiên cứu bổ sung một khoản về việc “nghiêm cấm che giấu thông tin, từ chối cung cấp thông tin nhằm bảo vệ các sai phạm cá nhân, nhóm lợi ích, nhân danh bảo vệ lợi ích quốc gia và bí mật cá nhân”.

Ông Phong nêu ví dụ, trên mạng xã hội mấy ngày nay vẫn xôn xao thông tin về sự "thần kỳ của y học Việt Nam", khi một thời gian trước đây, có thông tin cho rằng cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết có bệnh hiểm nghèo, ảnh hưởng đến tính mạng, nhưng vừa qua đã xuất hiện với tình trạng khỏe mạnh.

“Đó là mặt trái của thông tin. Nên có quy định, bởi nếu không thì rất nguy hiểm”, ông Phong nói, cảnh báo trường hợp như thông tin về sức khỏe của ông Trịnh Văn Quyết có thể tái diễn nhiều lần.

Sau khi nghe các ý kiến góp ý, GS. TS Trần Ngọc Đường, Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn Dân chủ và Pháp luật Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhấn mạnh, mục tiêu sửa đổi Luật là giải quyết vướng mắc, bảo đảm tốt hơn quyền tiếp cận thông tin phù hợp kinh tế - xã hội Việt Nam hiện nay. Ban soạn thảo cần sửa đổi, bổ sung toàn diện, mở rộng cơ quan đơn vị cung cấp thông tin, phạm vi thông tin được tiếp cận, đa dạng hình thức cung cấp, tăng cường công nghệ thông tin và chuyển đổi số. Điều này giúp nhân dân tiếp cận nhanh chóng, thuận lợi, tiết kiệm thời gian chi phí...