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Phân bổ 128 nhà đất cho dự án đường sắt Bến Thành - Cần Giờ và Vành đai 4

| | Bất động sản

TPO - UBND TPHCM vừa có quyết định phân bổ 128 nền đất, nhà ở để bố trí tái định cư cho dự án xây dựng đường sắt Bến Thành - Cần Giờ và dự án Vành đai 4.

UBND TPHCM vừa ban hành quyết định phân bổ 40 nền đất thuộc dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư T30 (xã Nhà Bè) cho UBND xã Hiệp Phước để bố trí tái định cư cho các hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện tái định cư thuộc dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 TPHCM trên địa bàn xã Hiệp Phước theo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Theo đó, UBND TPHCM yêu cầu UBND xã Nhà Bè có trách nhiệm tổ chức bàn giao 40 nền đất quy định tại quyết định này cho UBND xã Hiệp Phước để quản lý, sử dụng phục vụ bố trí tái định cư theo quy định.

Việc bàn giao phải được lập thành biên bản, xác định cụ thể vị trí, diện tích, hiện trạng từng nền đất và kèm theo đầy đủ hồ sơ pháp lý, hồ sơ kỹ thuật, hồ sơ ranh mốc, bản vẽ hiện trạng, hồ sơ quản lý quỹ đất và các tài liệu có liên quan.

Đồng thời, UBND xã Nhà Bè phối hợp với UBND xã Hiệp Phước và các cơ quan, đơn vị có liên quan xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình bàn giao theo thẩm quyền. Trường hợp vượt thẩm quyền, kịp thời báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

TPHCM phân bổ 128 nhà đất tái định cư cho 2 dự án.

UBND xã Hiệp Phước có trách nhiệm tiếp nhận, quản lý và sử dụng 40 nền đất được phân bổ tại Quyết định này đúng mục đích, đúng đối tượng và theo quy định pháp luật.

Ngoài ra, UBND TPHCM cũng ban hành quyết định về phân bổ nhà ở, đất ở thuộc tài sản công phục vụ tái định cư cho dự án xây dựng tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ.

Theo đó, UBND TPHCM phân bổ 88 căn hộ, nền đất thuộc tài sản công, gồm 25 căn hộ và 63 nền đất, để phục vụ bố trí tái định cư cho các trường hợp đủ điều kiện thuộc dự án xây dựng tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ trên địa bàn các phường, xã gồm Bến Thành, Xóm Chiếu, Tân Thuận, Bình Khánh, An Thới Đông và Cần Giờ.

Sở Xây dựng được giao thông báo cụ thể vị trí 25 căn hộ thuộc tài sản công do Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng quản lý cho UBND các phường Bến Thành, Xóm Chiếu, Tân Thuận để tổ chức thực hiện, lập hồ sơ trình ban hành quyết định phê duyệt phương án chi tiết bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bố trí tái định cư cho các trường hợp đủ điều kiện theo quy định.

UBND các phường, xã Bến Thành, Xóm Chiếu, Tân Thuận, Bình Khánh, An Thới Đông và Cần Giờ tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt và thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo thẩm quyền và quy định của Luật Đất đai năm 2024, Luật Nhà ở năm 2023 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan; xác định cụ thể các trường hợp đủ điều kiện bố trí tái định cư, bảo đảm đúng đối tượng, trình tự, thủ tục và tiến độ thực hiện dự án.

UBND phường Tân Thuận và UBND xã Cần Giờ căn cứ phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được phê duyệt, lập danh sách các trường hợp đủ điều kiện được giao đất tái định cư, chuyển UBND phường Tân Mỹ, xã An Thới Đông và xã Bình Khánh để phối hợp thực hiện các thủ tục về đất đai theo quy định.

Theo Duy Quang

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