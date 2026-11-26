Chỉ cách đây hơn 1 tháng, người mẫu Won Hyun Joo và rapper Yang Hong Won đã tổ chức đám cưới đầy hạnh phúc. Nhưng sau ngày cưới chỉ 5 ngày, Yang Hong Won bị bóc trần đi nhà nghỉ với 1 người phụ nữ khác. Đến nay, cặp đôi thông báo ly hôn chỉ sau 37 ngày tổ chức đám cưới.

Sau khi cặp đôi này đường ai nấy đi, sự chú ý hiện đang tập trung vào các vấn đề liên quan đến quyền nuôi con và phân chia tài sản. Won Hyun Joo - Yang Hong Won đăng ký kết hôn vào năm 2023 sau khoảng 8 năm hẹn hò và chào đón con gái Lua vào tháng 11 cùng năm. Về mặt tài sản, Yang Hong Won có 1 căn nhà ở Paju mà anh giành được thông qua một cuộc xổ số nhà ở trước đây. Khi về Paju sống, rapper sinh năm 1999 tuyên bố: "Tôi sẽ làm việc chăm chỉ cho đến khi tròn 30 tuổi và sau đó chuyển đến Jamsil". Tuy nhiên, quyền sở hữu hoặc giá trị thị trường của bất động sản chưa bao giờ được tiết lộ.

Công chúng quan tâm đến việc cặp đôi phân chia quyền nuôi con và căn nhà ở Paju. Ảnh: X

Trên trang cá nhân, Won Hyun Joo tiết lộ: "Chúng tôi đã đạt được thỏa thuận hòa giải và gần như đã hoàn tất thủ tục ly hôn. Vì đây là vấn đề cá nhân, tôi mong các bạn thông cảm về sự khó khăn trong việc cung cấp thông tin chi tiết". Phía Yang Hong Won im lặng trước những thắc mắc về phân chia quền nuôi con hay tài sản.

Vì Won Hyun Joo đề cập đến một "thỏa thuận hòa giải", có vẻ như cặp đôi đã tiến hành ly hôn thuận tình. Theo Luật Dân sự, các cặp vợ chồng có con nhỏ muốn ly hôn thuận tình phải nộp đơn lên Tòa án Gia đình để xác nhận ý định ly hôn và về nguyên tắc, phải trải qua thời gian chờ 3 tháng. Ngoài ra, họ phải nộp một thỏa thuận bằng văn bản cho tòa án chỉ định người giám hộ của đứa trẻ, tiền cấp dưỡng nuôi con, phương thức thăm nom và người nắm giữ quyền làm cha mẹ; tòa án có thể yêu cầu sửa đổi nếu nội dung không phù hợp với lợi ích của đứa trẻ. Mức trợ cấp nuôi con đã được thỏa thuận sẽ được tòa án ghi nhận dưới dạng Lệnh về Gánh nặng Trợ cấp Nuôi con, và lệnh này sẽ là cơ sở cho việc thi hành bắt buộc sau đó.

Phân chia tài sản là thủ tục phân chia tài sản chung được tạo lập hoặc duy trì trong thời gian hôn nhân theo sự đóng góp, và có thể được yêu cầu trong vòng 2 năm kể từ ngày ly hôn. Tiền cấp dưỡng là khoản bồi thường thiệt hại được yêu cầu từ phía người gây ra sự đổ vỡ hôn nhân. Việc 1 ngôi nhà được mua thông qua hình thức góp vốn mua nhà có thuộc diện phân chia tài sản hay không tùy thuộc vào thời điểm trúng xổ số, quyền sở hữu và phương thức thanh toán. Tuy nhiên, vì cả 2 bên đều không tiết lộ lý do ly hôn hoặc phương thức giải quyết tài sản, nên không rõ liệu có trao đổi tiền cấp dưỡng hay không và tài sản được phân chia như thế nào.

Vì Won Hyun Joo đề cập đến một "thỏa thuận hòa giải", có vẻ như cặp đôi đã tiến hành ly hôn thuận tình. Ảnh: X

Tuyên bố của luật sư đồng hành với Won Hyun Joo trong vụ ly hôn cũng gây chú ý. Trên trang cá nhân, luật sư Jeong Sung Won thuộc công ty luật DH đã trả lời 1 bài đăng về việc liệu một người vào nhà nghỉ với người khác giới trong tình trạng say xỉn nhưng không có hành vi tình dục nào có cấu thành tội ngoại tình hay không.

Luật sư khẳng định chắc chắn: "Dĩ nhiên đó là ngoại tình. Điều đó hoàn toàn không thể chấp nhận được. Hiện nay, tại tòa án, chỉ cần bước vào một cơ sở lưu trú cũng bị coi là ngoại tình. Thẩm phán không phải là kẻ ngốc. Ngay cả khi không có hành vi nào được thực hiện, chỉ cần bước vào thôi cũng là ngoại tình. Có thể chắc chắn rằng những lời bào chữa như vậy sẽ không có tác dụng". Dù luật sư không nhắc tên nhưng những tình tiết này hoàn toàn trùng khớp với cáo buộc của Yang Hong Won, làm netizen xôn xao bàn tán.

Luật sư không nhắc tên nhưng netizen cho rằng ông đang nói về Yang Hong Won. Ảnh: Instagram

Yang Hong Won sinh năm 1999, là quán quân mùa đầu tiên của High School Rapper. Trong suốt sự nghiệp, anh từng ra mắt nhiều sản phẩm âm nhạc gây tiếng vang, chiếm lĩnh thứ hạng cao trên các bảng xếp hạng lớn nhỏ. Trong khi đó, Won Hyun Joo sinh năm 1997, hơn Yang Hong Won 2 tuổi, là người mẫu kiêm YouTuber tại Hàn Quốc. Cô gây chú ý khi đăng tải loạt Vlog về cuộc sống thường ngày và quá trình nuôi dạy con cái. Cặp đôi đăng ký kết hôn năm 2023 nhưng phải đến ngày 18/10 mới đây, họ mới làm đám cưới linh đình ở Seoul, Hàn Quốc.

Chỉ 5 ngày sau đám cưới với Won Hyun Joo, rapper đình đmá đã bị A. - 1 người bạn của anh - đăng đàn tố cáo vào nhà nghỉ với người phụ nữ khác. Sau khi biết chuyện bị chồng phản bội, Won Hyun Joo đã ly thân, unfollow và xóa sạch ảnh Yang Hong Won khỏi trang cá nhân của mình.

Cặp đôi đăng ký kết hôn năm 2023 nhưng phải đến ngày 18/10 mới đây, họ mới làm đám cưới linh đình ở Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: X

Khi tranh cãi lan rộng, AP Alchemy - công ty quản lý của Yang Hong Won - lên tiếng bác bỏ cáo buộc nam rapper ngoại tình. Tuy nhiên, AP Alchemy thừa nhận việc Yang Hong Won từng đến nhà nghỉ với 1 người phụ nữ. Khi đó, sao nam đang trong tình trạng say rượu và cần chỗ nghỉ ngơi. Người phụ nữ đã dìu Yang Hong Won vào nhà nghỉ. Ngay khi vào phòng, nam rapper ngủ thiếp đi. Cô gái cố đánh thức nam rapper dậy nhưng không được nên cô đã nhờ người quen là A. giúp đỡ và sau đó người phụ nữ cùng A. ra về. Công ty quản lý nhấn mạnh Yang Hong Won và người phụ nữ nói trên không phát sinh hành vi thân mật nào trong phòng nghỉ, cũng không có bất kỳ cuộc trò chuyện riêng tư nào.

Ngoài ra, AP Alchemy còn cáo buộc A. cố ý đe dọa Yang Hong Won và người phụ nữ nhằm chiếm đoạt tiền. Công ty cho biết cả nam rapper lẫn người phụ nữ đều đã khởi kiện A. với các cáo buộc tống tiền, vi phạm Luật Chống hành vi theo dõi và quấy rối, phỉ báng danh dự bằng cách lan truyền thông tin sai sự thật.

Yang Hong Won bị vạch trần chuyện đi nhà nghỉ với phụ nữ chỉ sau đám cưới 5 ngày. Ảnh: X

Nguồn: MHN Sports