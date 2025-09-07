Phấn đấu đưa Quảng Trị trở thành trung tâm năng lượng, du lịch, nông nghiệp của cả nước

Một góc tỉnh Quảng Trị

Thông báo kết luận nêu rõ, Quảng Trị là vùng đất địa linh nhân kiệt, có truyền thống lịch sử hào hùng, là nơi sinh ra những nhà lãnh tụ lỗi lạc như cố Tổng Bí thư Lê Duẩn, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, là nơi yên nghỉ của hàng vạn Liệt sĩ. Tỉnh có vị trí địa kinh tế thuận lợi, có nhiều nắng và gió, bờ biển dài, nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển vượt trội trên cả ba vùng (miền núi, đồng bằng, ven biển), nổi bật là kinh tế biển, thủy sản, thương mại, dịch vụ, du lịch và năng lượng tái tạo; hội tụ năng lực giao thông thuận lợi với nhiều loại hình (đường sắt, đường biển, đường thủy nội địa, đường bộ, hàng không); có điều kiện kết nối hành lang kinh tế đông - tây, bắc - nam và giao thương kinh tế với các nước: Lào, Myanmar, Thái Lan, Trung Quốc; cùng với danh lam thắng cảnh như: Phong Nha - Kẻ Bàng, các con sông lịch sử: sông Thạch Hãn, sông Gianh....

Thời gian qua, kinh tế - xã hội của Tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực. Các lĩnh vực văn hoá, xã hội, y tế, giáo dục, đào tạo có nhiều tiến bộ, đời sống của nhân dân được nâng lên; đã triển khai hiệu quả Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát (đạt 98,1%), trong đó, Chương trình hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng và thân nhân liệt sỹ đã hoàn thành đúng dịp 27 tháng 7 năm 2025. Triển khai sắp xếp và vận hành bộ máy hành chính 02 cấp bảo đảm hoạt động thông suốt, không gián đoạn. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được chú trọng; quốc phòng, an ninh được củng cố, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững.

Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng kinh tế thấp hơn bình quân cả nước, một số ngành công nghiệp, xây dựng, thủy sản chưa đạt mục tiêu đề ra; hạ tầng giao thông, khu công nghiệp còn nhiều hạn chế, bất cập; hạ tầng du lịch chưa đáp ứng được yêu cầu; đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã vừa thừa vừa thiếu, ảnh hưởng đến công tác chỉ đạo, điều hành, cần phải sắp xếp, bố trí lại.

Thúc đẩy mạnh mẽ các động lực tăng trưởng mới

Tỉnh Quảng Trị sau hợp nhất rộng lớn hơn, có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển, do vậy, cán bộ, đảng viên phải đổi mới tư duy trong quản lý, chỉ đạo, điều hành, cần chủ động hơn và sáng tạo hơn, "nhìn xa, trông rộng, nghĩ sâu, làm lớn" ; phát huy tinh thần "tự lực, tự cường, đoàn kết, thống nhất; đi lên từ bàn tay, khối óc, mảnh đất, khung trời, cửa biển" , bằng sức mạnh nội sinh, không trông chờ, không ỷ lại; dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung, đã nói là làm, đã cam kết là phải thực hiện; đã thực hiện là phải có hiệu quả; khắc phục nhũng hạn chế, yếu kém, khuyết điểm.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tỉnh Quảng Trị triển khai công việc có trọng tâm, trọng điểm với tinh thần quyết tâm, nỗ lực cao nhất, làm việc nào dứt điểm việc đấy; tinh thần "6 rõ": rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ thẩm quyền, rõ kết quả, rõ trách nhiệm và "3 có 2 không": có lợi ích của nhà nước, có lợi ích của nhân dân, có lợi ích của doanh nghiệp; hài hòa lợi ích, rủi ro chia sẻ; không có động cơ cá nhân, không để lãng phí, tham ô tham nhũng tài sản nhà nước, nguồn lực của nhân dân.

Đồng thời đẩy mạnh hơn nữa triển khai các Nghị quyết, Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thông qua những kế hoạch, chương trình, đề án, dự án cụ thể như: Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22 tháng 12 năm 2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 24 tháng 01 năm 2025 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới; Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30 tháng 4 năm 2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới và Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 04 tháng 5 năm 2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân và nhất là chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình, Quảng Trị ngày 25 tháng 6 năm 2025 để có những giải pháp đột phá, hiệu quả hơn nữa trong phát triển của Tỉnh.

Chủ động rà soát Quy hoạch phát triển của tỉnh Quảng Trị mới theo hướng tích hợp, liên kết vùng và phát huy lợi thế của hai tỉnh trước đây, bảo đảm sự phát triển hài hòa, nhịp nhàng, khả thi; phát huy sức mạnh tổng hợp, khai thác tối đa nội lực, lợi thế về tự nhiên, truyền thống lịch sử, văn hóa, hình thành các vùng động lực trở thành đầu tàu phát triển của khu vực Bắc Trung Bộ, phấn đấu đưa Quảng Trị trở thành trung tâm năng lượng, du lịch, nông nghiệp của cả nước.

Bên cạnh đó, Quảng Trị cần đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng dựa trên đột phá khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, tăng trưởng xanh. Thúc đẩy mạnh mẽ các động lực tăng trưởng mới, các khu kinh tế, cửa khẩu, các ngành công nghệ cao; công nghiệp tập trung vào chế biến, chế tạo, công nghệ cao; nông nghiệp sạch, sinh thái; dịch vụ, du lịch sinh thái, chất lượng cao gắn với tự nhiên, lịch sử, văn hóa đặc trưng của Tỉnh, thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Đẩy mạnh đầu tư hạ tầng chiến lược (giao thông, đô thị, y tế, giáo dục, xã hội...); tiếp tục đẩy nhanh tiến độ, chất lượng các công trình, dự án lớn, góp phần tăng cường liên kết vùng và quốc tế, tham gia sâu các chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị toàn cầu.

Tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư, nhất là các dự án lớn

Trong chỉ đạo điều hành, nhất là phát triển kinh tế - xã hội, Quảng Trị phải lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, lắng nghe ý kiến của người dân, doanh nghiệp. Đẩy mạnh hợp tác công tư; hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, phong trào khởi nghiệp, hình thành các doanh nghiệp tư nhân lớn; nâng cao năng lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo; tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư, nhất là các dự án lớn.

Tỉnh Quảng Trị cũng cần chú trọng công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đoàn kết, thống nhất, liêm chính, dân chủ, hành động, hiệu quả; tổ chức tốt Đại hội đảng các cấp bảo đảm nghiêm túc, chất lượng, đúng tiến độ. Tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy; rà soát, công khai thủ tục hành chính; nâng cao các chỉ số về cải cách hành chính, năng lực cạnh tranh, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với phân bổ nguồn lực và tăng cường giám sát, kiểm tra. Rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan nhà nước ở địa phương, phát hiện những vấn đề vướng mắc, bất cập để kịp thời điều chỉnh, bổ sung phù hợp với mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp, bảo đảm bộ máy hoạt động thông suốt, hiệu lực, hiệu quả.

Tăng cường đầu tư phát triển giáo dục, đào tạo, nhân lực chất lượng cao, nhất là cho các lĩnh vực tiềm năng, thế mạnh của Tỉnh. Đảm bảo an sinh xã hội, bảo đảm mức sống của người có công và gia đình từ trung bình khá trở lên; chú trọng phát triển nhà ở xã hội; thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng, miền trong Tỉnh; quy hoạch lại, chỉnh trang các Nghĩa trang Liệt sĩ "sáng, xanh, sạch, đẹp", tạo điều kiện cho đồng bào cả nước đến tri ân, thăm viếng.

Tãng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu để bảo vệ các di tích, cảnh quan, bảo toàn các thành quả phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao môi trường sống. Bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, đẩy mạnh đối ngoại; tăng cường phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, xử lý nghiêm các sai phạm.







