Bộ Xây dựng phấn đấu hoàn thành chọn tư vấn lập nghiên cứu khả thi đường sắt tốc độ cao trong quý IV-2026.

Theo Bộ Xây dựng, dự án có tổng chiều dài 1.541km, từ Hà Nội đến TP Hồ Chí Minh, đi qua địa phận 15 tỉnh, thành phố; sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 1,7 triệu tỷ đồng, tương đương 67,34 tỷ USD. Thời gian thực hiện dự kiến từ năm 2025 đến 2035.

Hiện chủ đầu tư đang lựa chọn đơn vị tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi. Ngày 21-8-2026, hồ sơ yêu cầu đã được phát hành cho liên danh tư vấn nước ngoài và 5 đơn vị tư vấn trong nước. Đến ngày 25-9-2026, liên danh tư vấn nước ngoài đã nộp hồ sơ đề xuất. Chủ đầu tư đang thực hiện các thủ tục theo quy định và đã báo cáo Bộ Xây dựng.

Do việc lựa chọn tư vấn không thể hoàn thành trong quý III-2026 như kế hoạch, Bộ Xây dựng phấn đấu hoàn tất công việc này trong quý IV-2026. Đồng thời, Bộ đặt mục tiêu nỗ lực khởi công dự án vào tháng 12-2027.

Theo tiến độ được phê duyệt, công tác lập, thẩm định, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi và khởi công dự án thực hiện từ quý IV-2026 đến quý IV-2028. Công tác giải phóng mặt bằng được tách thành các dự án độc lập do các địa phương có tuyến đi qua quyết định đầu tư, dự kiến hoàn thành trong quý IV-2028.

Các địa phương đang triển khai xây dựng khu tái định cư và các công việc liên quan đến giải phóng mặt bằng. Về vốn, Bộ Xây dựng phối hợp Bộ Tài chính rà soát nhu cầu, khả năng giải ngân để điều chuyển kinh phí cho địa phương và điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2026 theo chủ trương được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận.

Đối với quy hoạch và nghiên cứu tiền khả thi các tuyến đường sắt Hà Nội - Lạng Sơn, Hải Phòng - Móng Cái, đơn vị tư vấn Trung Quốc đang hoàn thiện hồ sơ cuối kỳ, dự kiến bàn giao hồ sơ quy hoạch cho phía Việt Nam trong tháng 10-2026.