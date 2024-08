Phân khúc căn hộ: Nhiều dấu hiệu tích cực từ luật Luật Đất đai 2024

Lý giải nguyên nhân đến từ tác động tích cực của bộ Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản chính thức có hiệu lực vào ngày 1/8/2024 đến tâm lý người mua.

Dữ liệu nghiên cứu của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS) cho thấy, quý II, nguồn cung nhà ở sơ cấp đạt khoảng 27.335 sản phẩm, với khoảng 19.747 sản phẩm chào bán mới. Cũng trong quý II, toàn thị trường ghi nhận hơn 14.400 giao dịch thành công.

Anh Khánh Hà (quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết bản thân có nhu cầu mua ở và cũng cân nhắc 1 -2 dự án, nhưng nỗi lo lắng chất chồng vì e ngại pháp lý, e ngại tiến độ xây dựng trong hơn 2 năm trở lại đây khiến vợ chồng anh không dám "xuống tay". Tuy nhiên, hiện tại anh cho biết những nỗi lo trên đã được gạt bỏ từ bộ luật mới.

Luật Đất đai 2024 được đánh giá tăng tính minh bạch của thị trường (về giá), tháo gỡ vướng mắc về pháp lý và tái khởi động nhiều dự án nhà ở,… đồng thời lãi suất tiếp tục duy trì ở mức thấp. Tất cả điều trên đã ảnh hưởng tích cực lên sức cầu thị trường, giúp người mua an tâm, tâm lý thị trường lạc quan hơn khi các luật mới sắp có hiệu lực. Nhu cầu nhà ở sau thời gian bị dồn nén sẽ bùng nổ từ cuối năm nay trở đi. Nói thêm rằng, nguồn cung căn hộ sẽ tiếp tục "nhỏ giọt" nửa cuối năm 2024.

Theo TS Trần Nguyễn Minh Hải, chuyên gia địa ốc Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh - Tác động của Luật Đất đai 2024 mỗi phân khúc sẽ có độ "ngấm" khác nhau, trực tiếp ảnh hưởng đến tốc độ hồi phục và phát triển của từng phân khúc sản phẩm. Thêm nữa, cũng những phân khúc này nhưng ở những địa phương khác nhau thì ảnh hưởng nhanh chậm khác nhau. Tuy nhiên, căn hộ sẽ là phân khúc hưởng lợi sớm từ các luật mới.

Các số liệu từ VARS thể hiện, tới thời điểm hiện tại, căn hộ chung cư vẫn đang là phân khúc chủ đạo, dẫn dắt thanh khoản thị trường. Cụ thể, hơn 70% nguồn cung và 75% lượng giao dịch của thị trường bất động sản sơ cấp trong quý II/2024 được đóng góp bởi phân khúc căn hộ.

Mặt bằng chung về mức tăng trưởng giá bán của thị trường căn hộ Thành phố Hồ Chí Minh, tính đến quý II/2024, giá bán căn hộ sơ cấp so với kỳ gốc (quý II/2019), tăng 27% (con số này tại thị trường Hà Nội là 58%). Thị trường Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyệt chủng căn hộ tầm giá 2 tỷ đồng. Quy tắt "vết mực loang", khu vực tiệm cận với Thành phố Hồ Chí Minh như Thành phố Thuận An, Thành phố Dĩ An sẽ là những điểm đến lý tưởng để đầu tư khi Thành phố Hồ Chí Minh không còn quỹ đất và tuyệt chủng những căn hộ có mức giá vừa tầm với thu nhập đại đa số người dân.

Thực tế cũng cho thấy, người dân Thành phố Hồ Chí Minh vẫn còn cơ hội sở hữu dự án có mức giá "vừa túi tiền" khi chịu khó mở rộng khu vực tìm kiếm. Đơn cử, dự án "Căn hộ săn mây - 3 mặt hướng thủy" A&T Sky Garden được thiết kế và xây dựng theo chuẩn B+; Bàn giao cao cấp; Nằm ngay cửa ngõ Bắc Sài Gòn với mức chỉ từ 31.9 triệu đồng/m2.

Dự án căn hộ A&T Sky Garden có mức giá phù hợp với số đông nhu cầu an cư tại Thành phố Hồ Chí Minh, đây cũng là dự án Nam tiến đầu tiên đầy tâm huyết của một ông lớn BĐS miền Bắc.

Với bộ Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản mới có hiệu lực từ ngày 01/08/2024 sẽ đặt ra yêu cầu khắt khe với các Chủ đầu tư khi thực hiện đầu tư dự án. Điều này sẽ có lợi cho quý khách hàng được gia tăng mức độ an toàn khi tìm mua bất động sản. Đồng thời, việc nới lỏng cho phép người gốc Việt đang định cư ở nước ngoài được quyền mua bán, sở hữu Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sẽ là một bước đột phá thu hút hàng ngàn tỷ USD đổ vào thị trường bất động sản Việt Nam trong thời gian tới.

Theo đại diện VARS, trong bối cảnh thị trường BĐS chưa phục hồi hoàn toàn, nguồn cung vẫn còn khan hiếm, nhưng nhu cầu vẫn khá cao, phân khúc căn hộ vẫn sẽ tiếp tục là lựa chọn hấp dẫn, ít rủi ro cho nhà đầu tư.

Dự án được cấp phép xây dựng với tên: Chung cư khu vườn trên mây A&T (A&T Sky Garden).